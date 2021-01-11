Diş çarpaşıklıklarının görünmez tellerle tedavisi

Bebeklerde ağız bakımı önemlidir ve o dönemden itibaren bir bakım alışkanlığı oluşmazsa çocukluk ve yetişkinlik çağlarında da sorun çıkacaktır. Aynı şekilde gençlerde ağız bakımı da benzer öneme sahiptir. Ortodontik tedaviler arasında popüler bir yöntem olan ve birçok yönüyle avantajlı bir tedavi olan lingual ortodonti, metal diş teli tedavisine alternatif sunar. Uzman diş hekimleri tarafından uygulandığında başarılı sonuçlar verebilecek lingual diş teli, sağlıklı gülüşlere yeniden sahip olmanıza olanak tanır. LINGUAL DİŞ TELİ NEDİR? (GÖRÜNMEYEN DİŞ TELİ) Metal diş telleri etkili sonuçlarından ziyade estetik anlamda soru işaretleri oluşturabilir. Dışarıdan bakıldığında rahatlıkla fark edilebilen metal teller, özellikle çocuk ve genç hastalar için rahatsızlık nedenidir. Ancak gelişen ortodontik teknolojiler, lingual diş telini de sunmuştur. Lingual diş telleri, dişlerin arka yüzeylerine yerleştirilen braket ve telleri ifade eder. Dişlerin arka yüzeyine takılması, dışarıdan görünmemesine yol açar. Bu nedenle de görünmeyen diş teli gibi isimlerle anıldığı da görülebilir. Tıpkı diğer ortodontik tedaviler gibi dişlerin yapısal bozuklukları, çapraşıklık ya da yamukluk gibi problemler ve yanlış konumlanmayla gelişen dizilimsel sorunları engelleyebilir.

LINGUAL TEDAVI SÜREÇLERİ Lingual ortodonti tedavisine karar kılındığında süreç, tetkikler ile başlar. Ağız içi taramalar ile dişlerdeki problemler ortaya çıkarılır ve tek tek tespit edilir. Farklı yöntemler gerektiren dişler tedavi edilir ve lingual diş teline sıra gelir. Gelişen teknolojiler tarama işlemlerini de büyük oranda başarılı ve kolay hale getirmiştir. Ağız içi taramalar yapılır ve bir model oluşturulur. Sonrasında da tıpkı metal tellerde olduğu gibi her dişe braket takılması ve braketlerin arasından tel geçirilmesini kapsayan bir yöntem uygulanır. LINGUAL DİŞ TELİ NE ZAMAN YAPILIR? Dişlerin önde ya da arkada konumlanmış olmasına sıkça rastlanır. Bu durum ağız ve diş bakımına gereken önemin gösterilmemesiyle birlikte birçok farklı nedenden kaynaklanabilir. Bu problemler de lingual diş teli ile çözüme kavuşabilir. Optik başarı da lingual tedaviye duyulan ilgiyi artırır. • Çene kayması gibi sorunlar yaşandığında

• Diş teli kullanmak zorunda kalıp estetik bir kaygı güdüldüğünde

• Görünüme önem verip sağlıklı diş yapısına sahip olmak istendiğinde

• Diş gıcırdatma sorunu baş gösterdiğinde

• Önde ya da arkada konumlanmış dişlere sahip olunduğunda

• Yapısal çözümü optik çözüm ile desteklemek istendiğinde

Lingual diş telinin yapılma nedenleri yukarıdaki gibi özetlenebilir. Alt çene ile üst çene arasındaki farklılıkla birlikte ortaya çıkan problemler, lingual ortodonti gerektirebilir. Bunun yanında diş teli kullanmak zorunda kalanlar estetik bir kaygı da duyuyorsa bu tedavi yöntemine yönelebilir. Sağlıklı dişler ve başarılı sonuçlar metal diş telleriyle de elde edilebilir ancak lingual diş teli, adeta görünmez olduğundan bir adım öne çıkar. Ortodonti tedavilerinin başlama yaşı, genellikle 12- 14 yaş arası olarak belirlenmiştir. Bu yaş grubu ve üzerindeki her birey, gerekli görüldüğü takdirde lingual diş teli taktırabilir. Tedavi yöntemi ile birlikte yapılacak işlemlere diş hekiminin inisiyatifi doğrultusunda karar verilir. Her hasta için özel bir tedavi süreci oluşturulacağından dolayı uzman diş hekimlerine başvurmak, tavsiye edilebilecek en önemli detaydır. LINGUAL DİŞ TELİNİN DİĞER DİŞ TELLERİNDEN FARKI NEDİR? Lingual diş teli ile diğer ortodonti temelli tedaviler arasında bir karşılaştırma yapıldığında lingual ortodontinin birçok avantajından bahsedilebilir. Lingual diş telinin diğer diş tellerinden farkı şu şekilde özetlenebilir: