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Diş çekimi sonrasında nelere dikkat edilmeli? Diş çekildikten sonra kaç saat yemek yenilmez?

03.06.2021 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diş çekimi genellikle diş hekimlerinin en son çare olarak başvurduğu yöntemdir. Diş çekiminin sonrasında yemek yenilmemesi önerilmektedir. Diş çekimlerinin yapılmasında ve sonrasında dikkatli olunması gerekir. Diş Hekimi Denizhan Uzunpınar konu hakkında bilgiler verdi.

Diş çekimi sonrasında nelere dikkat edilmeli? Diş çekildikten sonra kaç saat yemek yenilmez?

Cerrahi çekim ağız içinde rahatça görülemeyen, dişeti sınırında kırık olan ya da gömük dişlerin çekiminde kullanılan tekniktir. Bazı durumlarda dişin üzerinde kaldırılması gereken kemik bulunabilir. Çekilecek diş bölümlere ayrıldıktan sonra çıkarılması gerekebilir. Bu durumlarda da cerrahi çekim uygulanır. Normal çekimde olduğu gibi lokal anestezi ile işlem yapılabilir.

DİŞ ÇEKİMİNİN SONRASINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

  • Normal çekimden sonra çoğunlukla rahatsızlık olmamaktadır ancak ağrı kesici kullanımı gerekebilir.
  • Cerrahi çekimler ise daha komplike oldukları için ağrıya neden olabilirler. Çekimin zorluğuna bağlı olarak sonrasında yaşanacak rahatsızlığın belirtileri ve süresi değişir. Cerrahi çekimden birkaç gün sonra ağrı ortadan kalkar.
  • Bu sürede hekiminizin vereceği ilaçları düzenli ve doğru kullanmanız önemlidir.
  • Çekimden sonra, en az 30 dakika boyunca gazlı bez ile bölgeye basınç uygulanarak kanın pıhtılaşması sağlanır. Sonraki ilk 24 saat içerisinde, çekim bölgesinde sızıntı şeklinde kanama olabilir.
  • Operasyon sonrası şişliğin önlenmesi için yüz üzerinden operasyon bölgesine buz kompresi uygulanmalıdır. Cerrahiden sonraki ilk birkaç gün içinde şişlik iner.
  • Uyuşukluk geçene kadar yemek yemeyin, fark etmeden uyuşuk olan bölgedeki yanak-dudağı ısırabilirsiniz.
  • İlk 24 saat sıcak banyo yapmayınız ve sıcak yiyecek-içecekler tüketmeyiniz.
  • Çekimden sonraki ilk birkaç gün yumuşak gıdalarla beslenmelisiniz.
  • Ilık tuzlu su (bir bardak suya 1/2 çay kaşığı tuz) ile gargara yapmak da bölgenin temiz tutulmasına yardımcı olacaktır. İyileşmenin tamamlanması bir-iki hafta sürer.
  • Çekim sonrasında bölge dikişler ile kapatıldıysa işlemden bir hafta sonra bu dikişlerin alınması gerekebilir.
  • Yara üzerinde oluşan pıhtı bozulmamalıdır. Bu nedenle su ile çalkalamamalı ve tükürmemelisiniz, pipet kullanmamalısınız ve sigara içmemelisiniz. Bunlar kanamayı arttırarak, daha önce dişin olduğu delikte operasyondan sonra oluşan kan pıhtısının bozulmasına neden olur. Böylece tüm çekimlerin %5’inde oluşma ihtimali olan alveolit denen kuru kemik iltihabı oluşabilir.
  • Sigara kullanan kişilerde alveolit oluşuma riski daha yüksektir. Bu nedenle çekim sonrası 2-3 gün sigara kullanılmamalı.
Diş çekimi sonrasında ve öncesinde nelere dikkat etmek gerekiyor?Diş çekimi sonrasında ve öncesinde nelere dikkat etmek gerekiyor?


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Diş hekimi
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