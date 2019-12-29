"Diş çürükleri kalp hastalıklarını tetikleyebiliyor"

İSTANBUL, (DHA) HAYATIMIZIN her alanında dikkat etmemiz gereken ağız ve diş sağlığı yapılan bilimsel araştırmaların ışığında, gün geçtikçe daha da önem kazanıyor. Ağız hijyeni için yapılması gerekenlerin aksatılması halinde bakterilerin ağızda kolayca üreme imkanı bulması diş çürüklerini attırabildiği gibi, pek çok farklı sağlık sorununu da beraberinde getirebiliyor.

İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi (Dentaydın) Endodonti Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Ece Çalışkan, özen gösterilmeyen ağız ve diş sağlığının sadece diş kayıplarına sebep olmadığını, bununla birlikte kalp sağlığımızı olumsuz etkilediğine dikkat çekerken, periodontal hastalıklar denilen diş ve diş eti iltihabi hastalıklarının, kalp hastalıkları ile arasında doğrudan bir ilişkinin bilimsel olarak kanıtlandığını söyledi.

Genel sağlık durumunda hiçbir sorun yaşamayan insanlar için de risk teşkil eden bu ilişki, özellikle doğumsal kalp rahatsızlığı olan çocuklar, yetişkinler, kalp kapağı protezi taşıyan hastalar, kalp ameliyatı geçirmiş veya kalp yetmezliği bulunan erişkinlerde ciddi risk oluşturduğunu belirten Çalışkan, sadece çürük ve enfeksiyonlu dişlerin çekimi veya tedavisi esnasında değil, bazen sadece diş fırçalama esnasında oluşan kanamalarda dahî buradaki enfeksiyon etkenlerinin kan dolaşımına karışarak, kalpteki sorunlu bölgeye ulaşıp burada çoğalarak ciddi bir kalp enfeksiyonuna sebep olabileceğini ifade etti.