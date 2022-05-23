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Diş çürüklerini önlemek bu kadar basit!

23.05.2022 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diş çürümesi her yaştan insanı rahatsız eden durumlar arasında yer alıyor. Kötü bir görünüm, diş ağrısı ve ağız kokusuna neden olan diş çürümeleri sıklıkla yaşanıyor. İnsanlar diş çürümelerini nasıl çözecekleri konusunda çözüm arıyorlar. Uzmanlar diş çürümelerinin oluşumunu engellemek adına D vitamini kullanımının etkili olduğunu belirtiyor.

Diş çürüklerini önlemek bu kadar basit!

Hem görünüş hem de ağız kokusunu önlemek adına diş sağlığını korumak önem taşıyor. Yenilen yiyecekler ve içecekler, diş bakımına özen gösterilmemesi, genetik faktörler gibi nedenler diş sağlığının bozulmasın neden oluyor. Pandemi ile hayatımızda daha da önemli bir konuma yerleşen D vitamini kullanımının diş çürüklerinin engellenmesinde de önemli bir yere sahip olduğunu söyleyen Doç. Dr. Fatıma Betül Baştürk, dişlerde çürük oluşumunun nasıl engellenebileceğini anlattı. Diş çürüğü oluşumu, kişinin beslenme tarzından tükürüğünün kalitesine kadar pek çok değişkene bağlı olduğuna değinen Doç. Dr. Fatıma Betül Baştürk, D vitamini kullanımı ile ağız sağlığının korumanın yollarını anlattı.

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ DİŞ SAĞLIĞINI OLUMSUZ ETKİLİYOR

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İnsan sağlığı için oldukça önemli olan D vitamini birçok sağlık sorunuyla mücadelede de etkin rol almakta. D vitamini değerlerinin düşük olduğu kişilerde ağız bakımı da yeterli değilse çeşitli diş eti ve diş rahatsızlıkları meydana geldiğini ifade eden Doç. Dr. Fatıma Betül Baştürk, hamilelerde de D vitamini eksikliğinin, ileriki dönemlerde çocukta mine dokusundaki yapım yetersizliğine bağlı olarak çürüğe yatkınlığı artırdığını vurguladı.

İLK 13 SENE ÇOK ÖNEMLİ

Doç. Dr. Fatıma Betül Baştürk, “Son yıllardaki Covid-19 salgınıyla beraber, D vitamininin adını daha çok duymaya başladık. D vitamini, yağda çözünen bir vitamindir. Ülkemizde de eksikliği sık görülmektedir. D vitamini eksikliği yaşayan anne adayları hemen ümitsizliğe kapılmamalıdır. Yaşamın ilk 13 senesinde, D vitamini seviyesinin yeterli düzeyde olması çürük riskini yüzde 47 oranında azaltmaktadır” dedi.

D VİTAMİNİ DEĞERLERİ DÜZENLİ OLARAK ÖLÇÜLMELİ

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Son olarak 13 yaş sonrasında D vitaminin eksikliğine bağlı olarak diş eti ve implant çevresi hastalıklarının görülme sıklığı arttığını belirten Baştürk, düzenli aralıklarla D vitamini değerlerinin ölçülmesi gerektiğine ve gerek görüldüğü takdirde doktor kontrolünde takviye alınmasının önemli olduğunun altını çizdi.


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