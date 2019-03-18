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“Diş dövmesi yaptırmak için dişinizi kestirmeyin”

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 11:47 | Son Güncelleme

Diş dövmesinin acısız ve kolay bir işlem olduğunu söyleyen Doç.

“Diş dövmesi yaptırmak için dişinizi kestirmeyin”

İSTANBUL, (DHA) - Diş dövmesinin acısız ve kolay bir işlem olduğunu söyleyen Doç. Dr. Hüseyin Mehmet Kurtulmuş, “Diş dövmesi kolayca silinebildiği için oldukça rağbet görüyor. Hiçbir protez endikasyonu yokken, sırf bu dövmeyi yaptırmak için dişi kesmek, kaplamak hekimlik anlamında etik ve deontolojik olamaz” dedi.

DİŞ PROTEZ TEKNİSYENLERİ VE SERAMİSTLER YAPABİLİR

Diş dövmesinin yapılabilmesi için hastanın ilgili dişinin öncelikle komşu bölgede eksik diş mevcutsa, porselen bir malzemeyle kaplama kron ya da köprü dizaynıyla sabit bir protetik tedavinin yapılması gerektiğini vurgulayan İstanbul Aydın Üniversitesi Protetik Diş Tedavisi Öğr. Gör. Doç. Dr. Hüseyin Mehmet Kurtulmuş, “Aksesuarların direkt diş dokusu üzerine yapılması mümkün değil. Muhakkak doku ile uyumlu yabancı bir malzeme üzerine, yine bu malzemenin renklendirici tozlarından kullanılabilir. Bunu sadece diş protez teknisyenleri ve seramistler yapabilir. Klinikte uygulanamaz. Kron-köprü protezleri, protez laboratuvarında teknisyenlerce yapılır. Çünkü malzemenin nihai sertliğe, dayanıklılığa ve kullanılabilir duruma gelmesi için fırınlanması gerekir” ifadelerini kullandı.

“UYGULAMANIN SAKINCASI YOK”

Hastanın isteği doğrultusunda görsel ve estetik değişiklik yapmanın hiçbir sakıncası olmadığını söyleyen Kurtulmuş, “Vakaya göre doğru yöntemdir. Zaten bir kron-köprü gibi sabit protez ihtiyacı olan hastanın isteği doğrultusunda böyle görsel ve estetik bir katkı sağlamanın hiçbir sakıncası yoktur” dedi. Kurtulmuş, “Sadece dövme için hiçbir protez endikasyonu yokken dişi kesmek, kaplamak hekimlik anlamında etik ve deontolojik olmaz. Bu uygulamanın hiçbir teknik, biyolojik ve mekanik sakıncası da yoktur” diye ekledi.

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