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Diş Eti Ağrısı : Neden Olur, Nasıl Geçer?

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.06.2020 11:33 | Son Güncelleme

Diş etlerinde hissedilen ağrılar çoğu zaman geçici ağrılar olup büyük önem arz etmezler.

Diş Eti Ağrısı : Neden Olur, Nasıl Geçer?

Diş etlerinde hissedilen ağrılar çoğu zaman geçici ağrılar olup büyük önem arz etmezler. Ancak diş etlerinde, iltihaplanma durumunda da şiddetli ağrılar görülebilir. Özellikle dişin apse yapması sonucu diş eti zonklaması, şişlik ve kızarıklık görülebilir. Bu rahatsızlıklara sebep olan birçok neden vardır. Doğru diş fırçalama yöntemleri ve bazı tedaviler uygulanarak diş etlerinde oluşan ağrılara çözüm üretilebilir.

Diş Eti Ağrısı Neden Olur?

Diş etindeki ağrıların birçok farklı nedeni olabilir ve bu sorunu herkes hayatında bir defa yaşamıştır. Dişlerin hassas olması, yanlış diş fırçalamak, dişlerdeki herhangi bir problem de diş eti ağrılarına yol açabilir. Bu nedenlerden başlıcaları ise şunlardır:

1. Dişleri sert fırçalama

diş fırçalayan adam

Yapılan araştırmaların sonuçlarına bakıldığında, diş çürükleri ve diş eti rahatsızlıklarının birçok ciddi hastalığa neden olabileceği görülür. Kalp hastalıkları da bunlardan biridir. Bu nedenle ağız ve diş sağlığı oldukça önemlidir. Özellikle dişlerinizi fırçalarken sert bir fırça kullanmanız ve dişlerinizi sert bir şekilde fırçalamanız diş etlerinizin zarar görmesine neden olabilir. Bu da diş etlerinde kanama ve ağrılara yol açar.

2. Plak oluşumu

plak oluşan diş görseli

Dişlere doğru bir bakım uygulanmaması ve hijyenin yetersiz olduğu durumlarda diş üzerinde bakteri plağı adı verilen bir doku oluşur. Bu plak oluşumu dişlerin çürümesine ve iltihaplanmasına neden olduğu gibi diş etlerini de oldukça kötü etkiler. İçinde milyonlarca bakteri bulunduran plaklar dişlerde ve diş etlerinde enfeksiyonlara ve ağrılara sebep olurlar.

3. Diş eti hastalıkları

diş eti

Diş eti hastalıkları en çok ağız temizliğine özen gösterilmediği durumlarda ortaya çıkar. Bunun dışında diş çürükleri, damaklarda ve dilde oluşan yaralar, dişlere darbe alınması, dişlerin olması gerekenden daha sık ve eğik olması gibi birçok nedenden dolayı diş eti hastalıkları oluşabilir. Bu hastalıklar diş etlerinde şişlik, kanama, ağrı ve sızı gibi birçok duruma neden olur. Bu sorunlar ihmal edilmemeli ve mutlaka tedavi ettirilmelidir. Zamanında müdahale edilmediği takdirde diş kaybına bile yol açabilir.

4. Diş etlerinin tahriş olması

diş

Sert bir yiyeceği yerken ya da kuru bir ekmek yerken bile diş etinin küçük çaplı yaralanmasına ve ağrımasına neden olabiliriz. Çünkü diş etleri sinir ve damarların geçtiği bölgeye çok yakın bir yerde bulunur ve yapı olarak da çok hassastır. Bu küçük gözüken yaralanmalar bazen iltihaba dönüşüp şiddetli ağrılara neden olabilirler.

5. Kalıtsal nedenler

gen şekli

Diş eti rahatsızlıklarının birçoğunun sebebi kalıtımsaldır. Ailenizde diş eti hastalıkları varsa sizde de görülmesi olasıdır. Bu nedenle ağız ve diş sağlığınıza ayrıca özen göstermeniz gerekir. Diş ve ağız bakımınızı doğru ve düzenli bir şekilde yapmadığınız takdirde hastalıklara davetiye çıkarmış olursunuz.

6. Hamilelik

hamile kadın

Hormon değişikliklerine sebep olan adet dönemi, hormon tedavileri ve hamilelik gibi durumlar diş ve diş eti ağrılarını da beraberinde getirir. Özellikle hamilelikte östrojen ve progesteron hormonlarında bir artış olması sebebiyle diş etleri daha da hassaslaşır. Bunun sonucunda da kanama, kızarıklık, şişlik ve ağrı gibi şikayetler artabilir.

7. Diş eti çekilmesi

diş

Dişleri olması gerekenden daha sert fırçalamak ve diş fırçalarken sert fırça kullanmak, bazı diş macunları ve uyurken dişleri sıkıp gıcırdatmak gibi bazı nedenler diş eti çekilmelerine neden olabilir. Yaş ilerledikçe daha çok görülen bu durum, diş etinde oluşan ağrıların başlıca nedenlerinden biridir.

8. Stres

stresten bilgisayarı ısıran kadın

Stres, birçok psikolojik rahatsızlığa sebep olmasının yanı sıra, diş etlerini de oldukça kötü etkiler. Stres nedeniyle vücutta birçok hastalığa neden olan enfeksiyonun engellenmesi işlevi zorlaşır. Bu da vücudu hastalıklara karşı savunmasız bırakır. Ayrıca gündüz stresli bir gün geçiren kişi, gece uyurken farkında olmaksızın dişlerini sıkabilir. Bunun sonucunda da diş etleri ile dişlerinin arasındaki kuvvet azalır ve diş etlerinin ağrımasına sebep olur.

9. Beslenme bozukluğu

zararlı ve yararlı birçok besin içeren sofra

Dengesiz ve yetersiz beslenme vücudu dirençsiz bırakır ve bağışıklık sisteminin zayıflamasına yol açar. Bu durum, vücudun birçok bölgesini etkilediği gibi diş sağlığını da olumsuz yönde etkiler. Kalsiyum ve C vitamini içeren besinler tüketilmediği takdirde dişler zayıflar ve enfeksiyonlara açık hale gelir. Bu enfeksiyonlar diş etlerinde çeşitli problemlere ve ağrılara neden olur.

10. Sigara ve ilaç kullanımı

sigara

Sigara da diş ve diş eti problemlerinin sorumlularından biridir. Sigara içen kişilerde diş eti kanamaları, dudak çatlaması, ağız yaraları ve çene kemiği erimesine kadar birçok rahatsızlık görülebilir. Sigara dışında diğer tütün ürünlerinin de hastalıklara neden olup sigaradan daha çok zarar verdiğini söyleyebiliriz.

11. Diş etlerinde oluşan ağrının diğer nedenleri

diş çıkarmakta olan bir bebeğin diş eti

Yukarıda saydığımız durumlar dışında diş etlerinde ağrı ve sızılara sebebiyet veren diğer nedenler ise;

  • Ağız yapısına uygun yapılamayan takma dişler,
  • Diş çekimi, dolgu ve kanal tedavisi gibi tedaviler,
  • Özellikle bebeklerde ve çocuklarda yeni diş çıkarma sürecinde de diş eti ağrıları görülebilir.

Diş Eti Ağrısı Nasıl Geçer?

1. Ağız bakımı

diş ipi kullanan kadın

Dişlerinizin bakımını ihmal etmemeli ve yılda 2 defa genel diş muayenesi yaptırmalısınız. Dişlerinizde tartar oluşumu varsa mutlaka temizletmelisiniz. Dişlerinizi mutlaka günde 2 kere fırçalamalı ve fırçaladıktan sonra diş ipi kullanmalısınız. Çünkü fırçalama esnasında fırçanın ulaşamadığı yerlere diş ipiyle ulaşabilir ve diş aralarının da temizlenmesini sağlayabilirsiniz. Dişlerinizi fırçalarken diş etlerine zarar vermeden fırçalama yapmak için uygun teknikler ise şunlardır;

  • Dişlerinizi fırçalama süreniz en az 2 dakika sürmeli.
  • Diş ve diş etlerinize masaj yapacak şekilde bir fırçalama hareketi olmalıdır.
  • Fırçalama işlemi günde 2 kere olmak koşulu ile sabah kahvaltısından sonra ve gece uyumadan önce olmalıdır.
  • Diş fırçasının sapı rahat bir kullanım sağlayacak şekilde olmalıdır.
  • Kullanılan diş fırçası çok sert ya da çok yumuşak olmamalıdır.
  • Diş fırçalamanız bittikten sonra mutlaka dil de fırçalanmalıdır. Genellikle diş fırçalarının arkalarında bulunan dil fırçalama kısımları ile fırçalama yapılmalıdır. Dilin arka tarafından başlayarak önüne doğru fırçalanmalıdır.
  • Fırçalama işlemi bittikten sonra diş ipi kullanılarak dişlerin arasında kalanlar temizlenmelidir. Diş ipi çok bastırılmadan kullanılmalı, diş etlerine zarar verilmemelidir.

Bu yapılan günlük bakımlar sayesinde diş taşı oluşumu büyük ölçüde engellenir, oluşanlar da diş muayenesinde doktor tarafından temizlenmelidir. Yukarıdaki önerilere dikkat edilirse, diş etlerinde oluşacak ağrı, kanama, diş eti sızlaması nasıl geçer diye düşünmeden önlem alınmış olunur.

2. Tuzlu su

tuzlu su

Tuzlu su ile yapılan gargara, ağızda ve boğazda bulunan enfeksiyonlara iyi geldiği gibi diş ve diş eti ağrılarını da hafifletici bir özelliğe sahiptir.

3. Ağrı kesici ve vitaminler

ilaç

Eğer hamile değilseniz diş ağrınız olduğu takdirde ağrı kesici kullanabilirsiniz. Bunun yanı sıra C vitamini tozu da ağrıyı dindirerek rahatsızlıkların yok olmasını sağlar.

4. Bazı bitkisel tedaviler

nane yağı

  • Karanfil yağı; diş eti tedavisinde oldukça etkilidir. Ağrıyı hafifletir ve bakterileri yok eder. Pamuğa birkaç damla karanfil yağı damlatıp, ağrı olan bölgeye sürülerek uygulanır.
  • Aloe vera; kısa sürede diş etinde olan şişme ve ağrılara etki eden bir bitkidir. Bir miktar aloe vera jelini ağrıyan ya da şişlik olan bölgeye sürerek kolayca tedavi uygulanabilir.
  • Nane yağı; diş ağrıları ve diş eti ağrıları için oldukça etkilidir ve kolayca uygulanabilir. Diş eti ağrılarını dindirirken aynı zamanda rahatlama hissi verir.
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