Diş eti ağrısına ne iyi gelir? Diş eti ağrısını en hızlı ne keser?

Çeşitli nedenlerden kaynaklı olarak kişilerin diş etlerinde ağrı, sızlama ya da çeşitli görsel değişiklikler yaşanabilir. Dişleri çevreleyen kırmızı renkte görülen enfeksiyonlar sonucu diş etlerinde ağrılar oluşur. Ancak diş etlerinin ağrıması başka nedenlerden kaynaklı olarak da görülebilir ve bambaşka hastalıkların habercisi olarak da ortaya çıkabilir.

Diş eti ağrısı neden olur?

Dişleri çevreleyerek saran dokular enfeksiyon kapabilir. Bu enfeksiyonlar da diş etlerinde ağrıya neden olur. Ağız ve diş bakımının ihmal edilmesi, ağız sağlığına önem verilmemesi, bu tür rahatsızlıklara neden olabilir. Bu soruna neden olacak durumlardan başlıca olanları şunlardır:

Dişlerin sert bir biçimde zorlanması

Diş ipinin yanlış ve çok kullanılması

Diş etlerinde çeşitli hastalıkların olması

Ağızdaki ülserler diğer adı ile canker yaraları

Sigara kullanılması

Kesikler

Yaralanmalar

Hormonların değişim göstermesi

Sinüzit

Gıda alerjileri

Yanıklar

Dişlerde apse

Diş eti ağrısına ne iyi gelir?

Diş etlerinde ağrı yaşanması durumunda, iyi geldiği bilinen çeşitli yöntemler bulunur. Bu yöntemlerden bazıları, halk arasında bilinen ve uygulanan yöntemlerdir. Ancak diş etleri ve ağız ile ilgili sorunlar da ciddiye alınması gereken sağlık sorunları olduğu için, vakit kaybetmeden doktora danışılmalıdır. Yaşanan diş eti ağrısına iyi geldiği bilinen bazı yöntemler şunlardır:

Tuzlu su ile gargara yapmak

Ağrıyan diş eti bölgesine soğuk kompres uygulaması yapmak

Papatya çayını ılık olarak ağrıyan bölgeye bastırmak

Oral jeller uygulamak

Zerdeçal kullanmak

Karanfil tozu ya da yağı kullanmak

Reçetesiz olarak da alınabilen ağrı kesiciler kullanmak

Diş eti ağrısını en hızlı ne keser?

Çeşitli nedenlere bağlı olarak gelişen diş eti ağrısına kesin çözüm, alanında uzman doktordan gelecektir. Doktorun yaptığı tetkikler sonucunda en uygun tedavi yöntemini belirlemesinin ardından hastanın bu süreci birebir uygulaması gerekir.

Birçok risk faktörü diş eti ağrısı için geçerlidir. Özelikle sigara içen kişilerin ve çeşitli tütün ürünleri kullananların dış eti ağrıları yaşaması çok daha muhtemeldir. Bu nedenle bu sorunun yaşanmaması için en garanti yöntem bu ürünleri kullanmamak olacaktır.

Diş eti ağrısı nasıl geçer?

Yaşanan diş eti ağrısını geçirmek için birçok yöntem bulunur. Ancak kulaktan dolma halk arasında bilinen ve uygulanan yöntemlere bilinçsizce başvurmak yerine, en doğrusu doktora danışmak olacaktır. Çünkü ağrının kaynağı çok daha başka nedenler olabilir.

Doktorların da çoğunluklu olarak önerdiği ve halk arasında bilinen zararsız olduğu kabul edilen çeşitli yöntemler de diş eti ağrısı durumu aniden baş gösterdiği zaman kullanılabilir. Yine de doktora danışmadan uzun süreli yöntemler kullanılmamalıdır.

Diş etlerim çok ağrıyor ne yapmalıyım?

Bir kişi diş etleri ile ilgili bir sorun yaşıyorsa vakit kaybetmeden doktora muayene olmalıdır. İlk müdahale olarak, tuzu su ile gargara yapmak diş etlerini yatıştıracağı için, kesin ve kalıcı bir çözüm olmasa da uygulanabilir bir yöntemdir.

Diş eti iltihaplanması nedeni ile yaşanan diş ağrılarını tuzlu su sakinleştirebilir. Bunun dışında çay ağacı yağı ya da Hindistan cevizi yağı gibi ürünler de antimikrobiyal özellik taşıdığı için yararlı olabilir.