HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Diş eti ağrısına ne iyi gelir? Diş eti ağrısını en hızlı ne keser?

Diş eti ağrısına ne iyi gelir? Diş eti ağrısını en hızlı ne keser?

Ferhan Petek Ferhan Petek
15.10.2024 20:05
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağız ve diş sağlığı son derece önemlidir. Bu durum, hem sağlıklı bir vücut hem de özgüvenli bireyler için gereklidir. Çünkü dişlerde ve diş etlerinde görülen ve yaşanan bazı sorunlar, başka büyük hastalıkların habercisi olarak da görülebilmektedir. Diş ve ağız sağlığını, bakımın düzenli olarak yaptırmak gerekir.

Diş eti ağrısına ne iyi gelir? Diş eti ağrısını en hızlı ne keser?

İçindekiler

  • Diş eti ağrısı neden olur?
  • Diş eti ağrısına ne iyi gelir?
  • Diş eti ağrısını en hızlı ne keser?
  • Diş eti ağrısı nasıl geçer?
  • Diş etlerim çok ağrıyor ne yapmalıyım?

Çeşitli nedenlerden kaynaklı olarak kişilerin diş etlerinde ağrı, sızlama ya da çeşitli görsel değişiklikler yaşanabilir. Dişleri çevreleyen kırmızı renkte görülen enfeksiyonlar sonucu diş etlerinde ağrılar oluşur. Ancak diş etlerinin ağrıması başka nedenlerden kaynaklı olarak da görülebilir ve bambaşka hastalıkların habercisi olarak da ortaya çıkabilir.

Diş eti ağrısı neden olur?

Dişleri çevreleyerek saran dokular enfeksiyon kapabilir. Bu enfeksiyonlar da diş etlerinde ağrıya neden olur. Ağız ve diş bakımının ihmal edilmesi, ağız sağlığına önem verilmemesi, bu tür rahatsızlıklara neden olabilir. Bu soruna neden olacak durumlardan başlıca olanları şunlardır:

  • Dişlerin sert bir biçimde zorlanması
  • Diş ipinin yanlış ve çok kullanılması
  • Diş etlerinde çeşitli hastalıkların olması
  • Ağızdaki ülserler diğer adı ile canker yaraları
  • Sigara kullanılması
  • Kesikler
  • Yaralanmalar
  • Hormonların değişim göstermesi
  • Sinüzit
  • Gıda alerjileri
  • Yanıklar
  • Dişlerde apse

Diş eti ağrısına ne iyi gelir?

Diş etlerinde ağrı yaşanması durumunda, iyi geldiği bilinen çeşitli yöntemler bulunur. Bu yöntemlerden bazıları, halk arasında bilinen ve uygulanan yöntemlerdir. Ancak diş etleri ve ağız ile ilgili sorunlar da ciddiye alınması gereken sağlık sorunları olduğu için, vakit kaybetmeden doktora danışılmalıdır. Yaşanan diş eti ağrısına iyi geldiği bilinen bazı yöntemler şunlardır:

  • Tuzlu su ile gargara yapmak
  • Ağrıyan diş eti bölgesine soğuk kompres uygulaması yapmak
  • Papatya çayını ılık olarak ağrıyan bölgeye bastırmak
  • Oral jeller uygulamak
  • Zerdeçal kullanmak
  • Karanfil tozu ya da yağı kullanmak
  • Reçetesiz olarak da alınabilen ağrı kesiciler kullanmak

Diş eti ağrısını en hızlı ne keser?

Çeşitli nedenlere bağlı olarak gelişen diş eti ağrısına kesin çözüm, alanında uzman doktordan gelecektir. Doktorun yaptığı tetkikler sonucunda en uygun tedavi yöntemini belirlemesinin ardından hastanın bu süreci birebir uygulaması gerekir.

Birçok risk faktörü diş eti ağrısı için geçerlidir. Özelikle sigara içen kişilerin ve çeşitli tütün ürünleri kullananların dış eti ağrıları yaşaması çok daha muhtemeldir. Bu nedenle bu sorunun yaşanmaması için en garanti yöntem bu ürünleri kullanmamak olacaktır.

Diş eti ağrısı nasıl geçer?

Yaşanan diş eti ağrısını geçirmek için birçok yöntem bulunur. Ancak kulaktan dolma halk arasında bilinen ve uygulanan yöntemlere bilinçsizce başvurmak yerine, en doğrusu doktora danışmak olacaktır. Çünkü ağrının kaynağı çok daha başka nedenler olabilir.

Doktorların da çoğunluklu olarak önerdiği ve halk arasında bilinen zararsız olduğu kabul edilen çeşitli yöntemler de diş eti ağrısı durumu aniden baş gösterdiği zaman kullanılabilir. Yine de doktora danışmadan uzun süreli yöntemler kullanılmamalıdır.

Diş etlerim çok ağrıyor ne yapmalıyım?

Bir kişi diş etleri ile ilgili bir sorun yaşıyorsa vakit kaybetmeden doktora muayene olmalıdır. İlk müdahale olarak, tuzu su ile gargara yapmak diş etlerini yatıştıracağı için, kesin ve kalıcı bir çözüm olmasa da uygulanabilir bir yöntemdir.

Diş eti iltihaplanması nedeni ile yaşanan diş ağrılarını tuzlu su sakinleştirebilir. Bunun dışında çay ağacı yağı ya da Hindistan cevizi yağı gibi ürünler de antimikrobiyal özellik taşıdığı için yararlı olabilir.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Ağrı diş eti
En Çok Okunan Haberler
Uzmanlar aynı noktaya parmak bastı! 'Hasar verebilecek bir deprem'

Uzmanlar aynı noktaya parmak bastı! 'Hasar verebilecek bir deprem'

Sahnede öyle şeyler yapıldı ki... Bayılıp kusanlar bile oldu

Sahnede öyle şeyler yapıldı ki... Bayılıp kusanlar bile oldu

5.9'luk deprem sonrası korkutan görüntüler! Dağlardan toz bulutları yükseldi

5.9'luk deprem sonrası korkutan görüntüler! Dağlardan toz bulutları yükseldi

Şiddetli depremin merkez üssü Malatya! AFAD büyüklüğünü 5,9 olarak açıkladı

Şiddetli depremin merkez üssü Malatya! AFAD büyüklüğünü 5,9 olarak açıkladı

Aradığı aşkı sonunda buldu! Yeni sevgilisi de tanıdık çıktı

Aradığı aşkı sonunda buldu! Yeni sevgilisi de tanıdık çıktı

Canlı yayında deprem anı: ‘Aman yarabbi, hala devam ediyor! Korkunç!’

Canlı yayında deprem anı: ‘Aman yarabbi, hala devam ediyor! Korkunç!’

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Eastpak, Benetton, Kipling... Ömürlük valizlerde %30 indirim

Eastpak, Benetton, Kipling... Ömürlük valizlerde %30 indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.