Diş eti çekilmesine ne iyi gelir? Diş eti çekilmesi nasıl tedavi edilir?

Diş köklerinin güçsüzleşmesi, dişlerde meydana gelecek baskı, çarpma veya kırılma gibi sorunlarla gün yüzüne çıkan diş eti çekilmesi her yaştan bireyin yaşayabileceği bir diş eti problemidir. Dişlerin her gün gerektiği gibi temizlenmesi, sert yiyeceklerin diş köklerinde oluşturacağı tahribatın önlenmesi ve düzenli diş doktoru kontrolleri sayesinde diş eti çekilmesini önlemek mümkün olabilir. Peki diş eti çekilmesi neden olur? Diş Eti Çekilmesi Nedenleri Nelerdir ve Diş Eti Çekilmesi Nasıl Önlenir? Farkında olmadan yapılan bazı hareketler, zaman geçtikçe dişlerinizin daha da hassaslaşmasına neden olabilir ve diş etlerinde bir takım sorunlar ortaya çıkarabilir. Bu durumlar genellikle dişlerin büyük bir baskıya maruz kalması, örneğin; fındık, ceviz gibi yiyeceklerin diş ile kırılmaya çalışılmasıyla meydana gelebilir. Gece dişleri sıkarak uyumak da diş eti sorunlarının en büyük nedenleri arasında örnek gösterilebilir. Sağlık sorunlarından biri olarak görülen dişleri gıcırdatma ve dişlerin kenetlenmesi, gece uyku sırasında istemsiz olarak yaptığınız bir durumdur. Ağız ve çene cerrahisi bölümüne giderek bu sorunu ortadan kaldırabilir, olası bir diş eti çekilmesinin önüne geçebilirsiniz.

Diş aralarında meydana gelen boşluklar yani cepler sebebiyle de dişler hassasiyet kazanabilir. Zamanla bu cepler plakla dolarak dişlerin köke tutunmasını engeller ve diş eti çekilmeleri meydana gelir. Dişlerin düzenli fırçalanması ve bakımının yapılması, diş ceplerinin plak ile dolmasına engel olacağı için düzenli diş fırçalamak ve 6 ayda bir diş doktoruna plak temizliğine gitmek hayati önem taşır. Diş bakımına gereken özeni göstermek diş eti çekilmesini önleyecebilecek önemli bir husustur. Düzenli diş fırçalamak, diş ipi kullanmak ve ağız bakım kurallarının harfiyen yerine getirilmesi durumunda dişlerde oluşan hassasiyet önlenir ve bunun sonucu olarak diş etleri sağlığına kavuşabilir. Diş Eti Çekilmesi Nasıl Anlaşılır? Diş eti çekilmesi nasıl anlaşılır? sorusuna en doğru cevabı verebilmek için ayna karşısına geçip dişlerinizin durumuna bakmanız yeterli olmayacaktır. Özellikle dişlerin arka bölümlerini görmeniz zor olacağı için, diş etinin çekildiğini tek başına anlamanız pek de mümkün değildir. Diş çekilmesi kontrolü mutlaka uzman bir hekim tarafından yapılmalı ve tüm dişlerin detaylı incelemesi sonucunda diş etinde meydana gelen problemler tespit edilmelidir.

Diş eti çekilmelerinde diş etinin rengi ve dokusu diş eti problemlerinin bir göstergesi sayılır. Diş etlerinin saydamlaşmış yüzeyinden dişin uzantılarını görmek daha da kolaylaşır. Diş eti sorunu tek bir diş veya birkaç diş üzerinden olabileceği gibi tüm bir çene bölgesini de sarabilir. Bu durum çok ciddi diş eti sorunlarının bir habercisi sayılır. Genellikle diş eti çekilmesi uzman kişiler tarafından anında tespit edildiği için tedavi süreci başlatılır ve diş kayıpları önlenerek diş eti çekilmesinin önüne geçilebilir. Diş Eti Çekilmesi Tedavisi Nasıl Yapılır? “Diş eti çekilmesi nasıl düzelir?” sorusu özellikle böyle bir rahatsızlık yaşayan bireylerin en sık merak ettiği sorulardan biridir. Diş eti çekilmesi elbette ki tedavisi mümkün olan bir rahatsızlıktır; ancak bu durum kişiden kişiye değişen farklı aşamalarda gerçekleştiği için herkese aynı tedavi yöntemi uygulanmaz. Diş eti çekilmesinin ilk aşamalarında uzman hekim tarafından yapılan tespit sonrasında diş plakları temizleme ve komple ağız bakımı işlemleri yapılacak ilk aşamayı oluşturur. Daha sonrasında ise diş ceplerinin boşluklarında meydana gelen plaklar diş eti ve diş yüzeyinden uzaklaştırılır. Özel ekipmanlarla diş yüzeyinin düzgünleştirilmesi sağlanır ve dişlerin pozisyonu değerlendirilir. Bunun sonucunda hassas dişlerde gelişen eğilme veya düşme durumlarında uzman hekim diş eti çekilmesi ameliyatı önerebilir. Ameliyat en son aşama olduğu için ilk olarak hastaya düzenli bakım kurallarından bahsedilir ve diş plaklarını ortadan kaldırmak için işlemler uygulanır. Farklı operasyonlar ile diş eti ameliyatı sonucunda kişilerin diş etlerinde herhangi bir sorun yaşanmaz ve diş kayıplarının önüne geçilmiş olunur. Bu operasyonlar;