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Diş eti çekilmesine ne iyi gelir? Tuzlu su diş eti çekilmesine iyi gelir mi?

Melek Nacar Melek Nacar
12.10.2024 14:05
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Diş eti sağlığı, en az diş sağlığı kadar önem taşıyor. Diş eti çekilmesi periodontisis olarak adlandırılıyor ve dişin desteklenmesinden sorumlu olan diş etinde oluşan ve hasar oluşturan bir enfeksiyon olarak açıklanıyor. Diş eti çekilmesi rahatsızlığına müdahale edilmediği zaman, dişin çevresinde bulunan kemiklerde ilerleyici kayıplar oluşabiliyor. Ciddi bir diş enfeksiyonu olan diş eti çekilmesi, dişlerin gevşemesine ve diş kaybına neden oluyor.

Diş eti çekilmesine ne iyi gelir? Tuzlu su diş eti çekilmesine iyi gelir mi?

İçindekiler

  • Diş eti çekilmesi neden olur?
  • Diş eti çekilmesine ne iyi gelir?
  • Diş eti çekilmesi belirtileri ve tedavisi
  • Diş eti çekilmesi nasıl geçer?

Yaygın olarak görülebilen fakat önlenebilir ve tedavi edilebilir bir durum olan diş eti çekilmesi, genellikle ağız bakımının yapılmamasından kaynaklanır. Kişilerin, ağız temizliğine gereken önemi sağlamaması, dişlerini fırçalamaması ve düzenli diş muayenesi yaptırmaması, diş eti çekilmesi oluşturabiliyor. Doğru bir şekilde yapılan diş fırçalaması ve düzenli diş taşı temizliği, diş eti çekilmesinin oluşmasına engel oluyor.

Diş eti çekilmesi neden olur?

Diş eti çekilmesi ağızda oluşur ve bir diş eti hastalığıdır. Diş etlerinde meydana gelen ve ciddi bir enfeksiyon olan diş eti çekilmesi, genel olarak ağız hijyeni alanında çoğalan bakterilerden kaynaklıdır. Diş eti dokusunu ve dişleri yerinde tutan destekleyici kemiği tahrip eden bakteriler, zamanla kalıcı hasarlara neden olabilir. Diş eti çekilmesi nedenleri şu şekilde sıralanabilir:

  • Ağız hijyeninin yeteri miktarda sağlanmaması,
  • Çok sert kıllı diş fırçaları kullanımı,
  • Diş eti dokularını etkileyen periodontal sağlık problemleri,
  • Dişleri fırçalarken diş etinin tersi yönde ve şiddetli bir şekilde fırçalama,
  • Hijyen eksikliği yüzünden oluşan bakteri plağı ve diş taşı,
  • Diş eti rahatsızlıkları oluşturan sigara kullanımı,
  • Hatalı yapılan dolgu ve kaplama işlemleri,
  • Genetik yatkınlık ve yaşlılık,
  • Kötü beslenmeden dolayı oluşan bağışıklık sistemi zayıflığı ve C vitamini eksikliği,
  • Dişleri gıcırdatma ya da sıkma.

Diş eti çekilmesine ne iyi gelir?

Diş eti çekilmesine en iyi gelen yöntem, öncelikle ağız hijyeninin düzenli bir şekilde yapılmasıdır. Ayrıca tuzlu su gargarası, diş eti çekilmesine en iyi gelen tedavi yöntemleri arasındadır. Ağız hijyeni sağlandıktan sonra tuzlu su ile yapılan gargara, diş eti hastalıklarına iyi gelen bir dezenfektan olur.

Tuzlu su diş eti çekilmesine iyi gelir mi?

Birçok kişinin merak ettiği konulardan biri olan tuzlu su diş eti çekilmesine iyi gelir mi? sorusuna bu gargaranın iyi geldiği yanıtı verilir. Tuzlu su ile yapılan gargara, hem dişleri hem de diş etlerini temizlemeye yardımcı olur. Ayrıca iltihabı ve şişliği azaltma özelliği de bulunur.

Diş eti çekilmesine iyi gelen yöntemlerden biri de ada çayı tüketmektir. Ada çayı, diş eti çekilmesinde tedavi edici bir yöntemdir ve ılık bir şekilde tüketilmesi gerekir. Diş eti çekilmesi, bağışıklık sisteminin zayıflamasından ve vitamin eksikliklerinden dolayı da oluşabildiği için, C vitamini takviyesi almak da diş eti çekilmesine iyi gelir.

Diş eti çekilmesi belirtileri ve tedavisi

Diş eti çekilmesi belirtileri genellikle hastalığın içinde olduğu evreye göre değişiklik gösterir. Genel olarak belirtileri ise şu şekilde sıralanabilir:

  • Ağızda oluşan kötü koku,
  • Diş fırçalama sırasında oluşan kanama,
  • Diş kaybı ve dişlerin pozisyonlarında değişiklik yaşanması,
  • Hassas, kırmızı renk ve ödemli diş etleri,
  • Çiğneme refleksi ile oluşan ağrı.

Diş eti çekilmesinin ilk evresinde belirtiler kolay bir şekilde fark edilmeyebilir. Bu sebeple düzenli bir şekilde yapılan diş hekimi muayenesi oldukça önemlidir. Diş eti çekilmesinde tedavi öncellikle dişlerin çevresinde oluşan diş taşlarını özel aletlerle temizlemektir. Daha sonra oluşan iltihabın derecesine göre antibiyotik kullanılmalı ya da kök yüzeylerine derin bir diş eti temizliği yapılmalı.

Diş eti çekilmesi nasıl geçer?

Diş eti çekilmesi, ileri seviyelere gelmediği müddetçe kolay bir şekilde tedavi edilebilir. Diş eti çekilmesinin geçmesi için uygulanması gereken bazı yöntemler bulunur. Bu yöntemlerden biri de antibakteriyel olan gargaralar yapmaktır. Bunun dışında diş eti çekilmesini ne durdurur? sorusuna şöyle yanıt verilebilir:

  • Tuzlu su ile gargara yapmak,
  • Yeşil çay tüketmek,
  • Hindistan cevizi yağı ile diş etlerini güçlendirmek,
  • C vitamini takviyesi almak,
  • Sarımsak tüketmek,
  • Karbonatlı su ile gargara yapmak,
  • Çay ağacı yağı ile gargara yapmak.
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diş eti çekilmesi
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