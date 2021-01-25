Diş eti hastalığı, yüksek tansiyona yol açabilir

Diş eti hastalığı ile tansiyon arasındaki bağlantıya ilişkin diş hekimi Denizhan Uzunpınar, açıklama yaptı. Diş eti hastalığı dişin etrafında biriken diş taşı ve plağın sebep olduğu ve diş etlerimizi etkileyen bir rahatsızlıktır. Çoğunlukla dişetlerimizdeki rahatsızlığı diş fırçalarken oluşan kanama sonucu fark eder ve diş hekimine öyle gideriz. Oysaki diş eti sağlığımız genel sağlığımızla doğrudan ilişkilidir. Çünkü diş etindeki kanama sonucunda diş taşı içindeki bakteriler kanayan kılcal damarlardan kan dolaşımımıza sızabilir ve ciddi sağlık problemlerine yol açabilir. Diş eti sağlığınızı düzeltmek aslında düzenli diş hekimi kontrollerine gitmek, dişlerinizi fırçalamak, diş ipi kullanmak ve diyetinize dikkat etmek kadar basittir.

AĞIZ HİJYENİ NEDEN ÖNEMLİ?

Diş hekimi randevularını ertelemek, diş ipi kullanmayı unutmak ve çok fazla şeker tüketmek diş eti sağlığınızı olumsuz etkileyebilir. Bu yüzden ağız hijyeninizi ihmal etmenin potansiyel sonuçlarını bilmek önemlidir.

Diş eti hastalığınızın enfeksiyon yaydığını ve vücudunuzdaki diğer komplikasyonlara neden olduğunu öğrendiyseniz, bunu tedavi etme olasılığınız daha yüksek olmaz mıydı? Diş eti hastalığını önlemek sağlığınız üzerinde ciddi bir olumlu etkiye sahip olabilir.