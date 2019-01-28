Diş eti iltihabı Alzheimer'a neden oluyor mu?

Bakteri ayrıca amiloid beta üretimini de artırarak amiloid plaklara yol açıyor. Alzheimer hastalarının beyninde bu plaklara rastlanıyor.

Farelerle yapılan deneylerde, bu bakterinin ağızdan beyne geçebildiği ve salgıladığı zararlı 'gingipain' proteininin beyindeki sinir hücrelerini tahrip ettiği görüldü.

Araştırmacılar, Alzheimer teşhisi konmuş veya bu hastalıktan şüphelenilen canlı veya ölmüş hastalardan alınan beyin dokusu, omurilik sıvısı ve tükürük örneklerini inceledi.

Peki bu gelişme ağız sağlığımız konusunda endişelenmemizi gerektiriyor mu?

Araştırmacılar bu bulgular sayesinde, Alzheimer'ı da içeren demans hastaları için yeni tedavi yöntemleri geliştirebilir.

Bilim insanları, yaygın görülen bir diş eti hastalığına yol açan bakteri ile demans (bunama) arasındaki bağlantıya işaret eden yeni bulgulara rastladı.

Fareler üzerinde yapılan deneylerde bu zararlı proteinleri bloke eden ilaçlar denendiğinde, beyindeki tahribatın durduğu görüldü.

Araştırmacılar, diş eti iltihabına yol açan bu bakterinin Alzheimer hastalığının gelişmesinde önemli bir rol oynadığını gösteren bu bulguların tedavi açısından önemli olduğunu vurguluyor.

Araştırmayı yürüten ekip, geliştirdikleri yeni ilacı bu yıl içinde Alzheimer hastalarında denemeye başlayacak.

Diğer bilim insanları ne diyor?

Bu araştırmanın, diş eti iltihabı ile Alzheimer arasındaki bağlantıya dair verileri güçlendirdiği belirtiliyor.

Ancak bu hastalığa neden olan bakterinin Alzheimer'in gelişmesinde nasıl bir rol oynadığı henüz net olarak bilinmiyor.

Alzheimer hastaları beyin enfeksiyonlarına daha yatkın; diş eti iltihabına yol açan bakteri ve bunların salgıladığı zararlı proteinler Alzheimer'a yol açmak yerine de belki de onun bir sonucu.

Farelerde denenen ilacın, geniş bir klinik çalışma kapsamında Alzheimer hastalarında da denenerek ilgili protein üzerindeki etkilerinin görülmesi gerektiği vurgulanıyor.