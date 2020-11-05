Diş eti iltihabı nasıl geçer? Diş eti iltihabına ne iyi gelir

Diş eti iltihabı bakteriyel bir enfeksiyona bağlı olarak oluşur. Bazen etkileri geçici olsa da bazen de bu iltihaplar, oldukça rahatsızlık veren boyuta ulaşır. Peki, bu durumlarda ne yapılmalı, nasıl bir çözüm yoluna gidilmelidir?

Diş Eti İltihabı Nedir?

Diş eti iltihabı mutlaka tedavi edilmesi gereken ciddi bir rahatsızlıktır. Önüne geçilmezse, yetişkinlerde diş kaybına dahi yol açabilir. Öncesinde küçük boyutta olan iltihaplar, hiçbir müdahale olmadığında daha büyük bir problemlere yol açabilir.

Diş iltihabı etkileri arasında konuşmada ve çiğnemede güçlük gibi rahatsızlıklar bulunur. Eğer daha yeni oluşan bir iltihabınız varsa, bunun önüne geçmek daha kolaydır. Düzenli bir diş bakımı, yeterli temizlik ve diş ipi yardımı ile diş eti iltihabı sorunu ortadan kalkar. Ancak daha ileri seviyede bir probleminiz varsa detaylı olarak takip edilmeli ve zaman kaybedilmeden tedavi süreci başlatılmalıdır.

Diş Eti İltihabının Oluşum Nedeni Nedir?

“Diş eti iltihabı neden oluşur?” sorusunun en yaygın cevabı şüphesiz; düzensiz ve yetersiz diş bakımıdır. Uzun süre fırçalanmayan dişlerin üzerinde plaklar oluşur. Bu oluşan plakları, düzenli diş temizliği yaparak ortadan kaldırmak mümkündür. Ancak düzenli bakım yapılmaması halinde, ince bir tabaka olan bu diş plaklarının üzeri kalınlaşmaya başlar. Tartar adı verilen bu oluşumlar da diş eti iltihabına doğrudan yol açan nedenler arasındandır.

Eğer oldukça yoğun bir şekilde sigara içiyorsanız, kırık bir dolgunuz varsa, hastalık kaynaklı farklı yoğunluktaki ilaç kullanımı içerisindeyseniz, şeker hastasıysanız ya da dişlerinizde yapısal bir bozukluk varsa diş eti iltihabı karşılaşabileceğiniz sorunlar arasındadır. Yani sadece düzensiz diş temizliği nedenli bir iltihaplanmadan bahsedilmemelidir.