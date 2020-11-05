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Diş eti iltihabı nasıl geçer? Diş eti iltihabına ne iyi gelir

SAĞLIK HABERLERİ  | 05.11.2020 15:35 | Son Güncelleme

Ağız ve diş bakımına özen gösterilmemesi, yetersiz beslenme ve bazı hastalıklar sonucu diş etinde meydana gelen enfeksiyonlar iltihap oluşmasına neden olabilir. "Gingivitis" olarak da adlandırılan diş eti iltihabı tedavi edilmezse diş kaybına kadar giden ciddi sorunlara yol açar.

Diş eti iltihabı nasıl geçer? Diş eti iltihabına ne iyi gelir

İçindekiler

  • Diş Eti İltihabı Nedir?
  • Diş Eti İltihabının Oluşum Nedeni Nedir?
  • Diş Eti İltihabının Belirtileri Nelerdir?
  • Diş Eti İltihabı Nasıl Geçer?
  • Diş Eti İltihabı Evde Nasıl Geçer?

Diş eti iltihabı bakteriyel bir enfeksiyona bağlı olarak oluşur. Bazen etkileri geçici olsa da bazen de bu iltihaplar, oldukça rahatsızlık veren boyuta ulaşır. Peki, bu durumlarda ne yapılmalı, nasıl bir çözüm yoluna gidilmelidir?

Diş Eti İltihabı Nedir?

Diş eti iltihabı mutlaka tedavi edilmesi gereken ciddi bir rahatsızlıktır. Önüne geçilmezse, yetişkinlerde diş kaybına dahi yol açabilir. Öncesinde küçük boyutta olan iltihaplar, hiçbir müdahale olmadığında daha büyük bir problemlere yol açabilir.
Diş iltihabı etkileri arasında konuşmada ve çiğnemede güçlük gibi rahatsızlıklar bulunur. Eğer daha yeni oluşan bir iltihabınız varsa, bunun önüne geçmek daha kolaydır. Düzenli bir diş bakımı, yeterli temizlik ve diş ipi yardımı ile diş eti iltihabı sorunu ortadan kalkar. Ancak daha ileri seviyede bir probleminiz varsa detaylı olarak takip edilmeli ve zaman kaybedilmeden tedavi süreci başlatılmalıdır.

Diş Eti İltihabının Oluşum Nedeni Nedir?

“Diş eti iltihabı neden oluşur?” sorusunun en yaygın cevabı şüphesiz; düzensiz ve yetersiz diş bakımıdır. Uzun süre fırçalanmayan dişlerin üzerinde plaklar oluşur. Bu oluşan plakları, düzenli diş temizliği yaparak ortadan kaldırmak mümkündür. Ancak düzenli bakım yapılmaması halinde, ince bir tabaka olan bu diş plaklarının üzeri kalınlaşmaya başlar. Tartar adı verilen bu oluşumlar da diş eti iltihabına doğrudan yol açan nedenler arasındandır.
Eğer oldukça yoğun bir şekilde sigara içiyorsanız, kırık bir dolgunuz varsa, hastalık kaynaklı farklı yoğunluktaki ilaç kullanımı içerisindeyseniz, şeker hastasıysanız ya da dişlerinizde yapısal bir bozukluk varsa diş eti iltihabı karşılaşabileceğiniz sorunlar arasındadır. Yani sadece düzensiz diş temizliği nedenli bir iltihaplanmadan bahsedilmemelidir.

Diş Eti İltihabının Belirtileri Nelerdir?

Diş eti iltihabı belirtileri bazen fark edilmeyecek kadar hafif dereceli olabilir. İçinde bulunduğunuz süreçteki diş temizlik rutininizi aksatmanız, bazen hafif seviyeli iltihaba yol açarken bazen de daha ileri seviyede bir iltihaptan söz edilebilir. Diş eti iltihabı belirtisi olabilecek durumlar şu şekildedir:

  • Diş etlerinde bir şişme ve kızarıklık hissederseniz ya da diş eti çekilmesi benzeri bir hassasiyet yaşarsanız,
  • Diş fırçaladığınız zaman diş etleriniz kanıyorsa,
  • Dişleriniz sallanıyorsa,
  • Sıcak ya da soğuk olarak tükettiğiniz besinlere karşı bir hassasiyet yaşıyorsanız,
  • Konuşurken bir zorlanma ve ağrı hissediyorsanız diş eti iltihaplanması yaşıyor olabilirsiniz.
    Bunlar, en yaygın olarak bilinen diş eti iltihabı belirtileri arasındadır. Tam anlamıyla bir teşhisin konulması için ise bir uzman hekimin kontrol ve onayına ihtiyaç vardır. Ancak bu sayede doğru tedavi uygulanmaya başlanabilir.

    Diş Eti İltihabı Nasıl Geçer?

    Hekim tarafından onaylanan diş eti iltihabı teşhisi sonrası hemen tedaviye başlanabilir. Bu tedavide erken tanı oldukça önemlidir. Çünkü erken tanı, kaybedilmeyecek bir diş anlamına gelir. İleri boyutlarında dişin kaybedilme ihtimalinden bahsedilebileceği için, bu sorunu önceden fark etmek bir hayli önemlidir.
    Diş eti iltihabı nasıl geçer? sorusuna yanıt olabilecek en iyi çözüm; dişteki tüm iltihaba yol açan tartar ve kalıntıların temizlenmesini içerir. Profesyonel bir diş eti bakımı oldukça önemli bir kavramdır. Diş hekimi, diş taşı temizliği ve genel bir temizlik yaparak başlangıç ya da belirli seviyedeki diş eti iltihabını ortadan kaldırır. Tüm bu uygulamalar sonrasında hekiminizin vereceği direktifler ile diş eti iltihabınız için dikkat etmeniz gereken detayları uygulamaya başlayabilirsiniz.

Diş Eti İltihabı Evde Nasıl Geçer?

Peki diş eti iltihabı nasıl geçer evde bu konuda yapabileceğimiz bir şey var mıdır? Önerilen; doktorun teşhisi koyup, tedaviyi uyguladıktan sonra verdiği talimatlara uyup dikkat edilmesidir. Bu talimatların en tahmin edilebilir olanı genel ağız sağlığına dikkat etmek olur.

  • Düzenli diş ipi kullanmak, günde 3 kez dişin ve dilin fırçalanması gibi önlemler tedaviden sonra uygulanır. Bunun haricinde, henüz belirtilerini çok hafif hissediyorsanız; evde yapabileceğiniz ve diş eti iltihabına bitkisel çözüm olarak nitelendirilen önerilerden de bahsedilebilir.
  • Tuzlu su ile gargara: En sık bilinen yöntemler arasında olan bu gargara sayesinde, ağızda oluşmuş olan bakterilerin enfeksiyon oluşturma riskinin önüne geçilir. Günde 3 defaya kadar, 1 bardak suyun içerisine koyduğunuz 1 tatlı kaşığı tuz ile gargara yapabilirsiniz.
  • Aloe Vera: Yine bitkisel çözüm önerilerinden bir tanesidir. Bu bitkiyi kesin ve içerisinde bulunan sıvı yapıyı diş etlerinizin tamamına sürün. En fazla 3 dakika bekletin ve ılık bir su yardımı ile temizleyin.
  • Zerdeçal: Şifası ile bilinen bitkisel yöntemler arasında olan zerdeçal oldukça etkili bir iyileştiricidir. Toz zerdeçal ve bir miktar suyu karıştırıp, diş etlerinize sürün. Hafif sürmeye özen gösterin ve 2-3 dakika kadar bekletin. Sonrasında masaj yaparak yedirin ve bol su ile temizleyin. Ödem attırıcı etkisine ek olarak iltihap giderme özelliği de olduğu için zerdeçal, oldukça sağlıklı bir doğal tercih oluşturur.

Doğal yöntemlerin dışında diş eti iltihabı antibiyotik kullanımı ile de geçirilebilmektedir. Ancak antibiyotik kullanımı için mutlaka diş hekiminize danışmalı, ondan onay almadan kesinlikle herhangi bir antibiyotik kullanmamalısınız.

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