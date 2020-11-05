Diş eti iltihabı nasıl geçer? Diş eti iltihabına ne iyi gelir

Diş eti iltihabı bakteriyel bir enfeksiyona bağlı olarak oluşur. Bazen etkileri geçici olsa da bazen de bu iltihaplar, oldukça rahatsızlık veren boyuta ulaşır. Peki, bu durumlarda ne yapılmalı, nasıl bir çözüm yoluna gidilmelidir?
Diş eti iltihabı mutlaka tedavi edilmesi gereken ciddi bir rahatsızlıktır. Önüne geçilmezse, yetişkinlerde diş kaybına dahi yol açabilir. Öncesinde küçük boyutta olan iltihaplar, hiçbir müdahale olmadığında daha büyük bir problemlere yol açabilir.
Diş iltihabı etkileri arasında konuşmada ve çiğnemede güçlük gibi rahatsızlıklar bulunur. Eğer daha yeni oluşan bir iltihabınız varsa, bunun önüne geçmek daha kolaydır. Düzenli bir diş bakımı, yeterli temizlik ve diş ipi yardımı ile diş eti iltihabı sorunu ortadan kalkar. Ancak daha ileri seviyede bir probleminiz varsa detaylı olarak takip edilmeli ve zaman kaybedilmeden tedavi süreci başlatılmalıdır.
“Diş eti iltihabı neden oluşur?” sorusunun en yaygın cevabı şüphesiz; düzensiz ve yetersiz diş bakımıdır. Uzun süre fırçalanmayan dişlerin üzerinde plaklar oluşur. Bu oluşan plakları, düzenli diş temizliği yaparak ortadan kaldırmak mümkündür. Ancak düzenli bakım yapılmaması halinde, ince bir tabaka olan bu diş plaklarının üzeri kalınlaşmaya başlar. Tartar adı verilen bu oluşumlar da diş eti iltihabına doğrudan yol açan nedenler arasındandır.
Eğer oldukça yoğun bir şekilde sigara içiyorsanız, kırık bir dolgunuz varsa, hastalık kaynaklı farklı yoğunluktaki ilaç kullanımı içerisindeyseniz, şeker hastasıysanız ya da dişlerinizde yapısal bir bozukluk varsa diş eti iltihabı karşılaşabileceğiniz sorunlar arasındadır. Yani sadece düzensiz diş temizliği nedenli bir iltihaplanmadan bahsedilmemelidir.
Diş eti iltihabı belirtileri bazen fark edilmeyecek kadar hafif dereceli olabilir. İçinde bulunduğunuz süreçteki diş temizlik rutininizi aksatmanız, bazen hafif seviyeli iltihaba yol açarken bazen de daha ileri seviyede bir iltihaptan söz edilebilir. Diş eti iltihabı belirtisi olabilecek durumlar şu şekildedir:
Hekim tarafından onaylanan diş eti iltihabı teşhisi sonrası hemen tedaviye başlanabilir. Bu tedavide erken tanı oldukça önemlidir. Çünkü erken tanı, kaybedilmeyecek bir diş anlamına gelir. İleri boyutlarında dişin kaybedilme ihtimalinden bahsedilebileceği için, bu sorunu önceden fark etmek bir hayli önemlidir.
Diş eti iltihabı nasıl geçer? sorusuna yanıt olabilecek en iyi çözüm; dişteki tüm iltihaba yol açan tartar ve kalıntıların temizlenmesini içerir. Profesyonel bir diş eti bakımı oldukça önemli bir kavramdır. Diş hekimi, diş taşı temizliği ve genel bir temizlik yaparak başlangıç ya da belirli seviyedeki diş eti iltihabını ortadan kaldırır. Tüm bu uygulamalar sonrasında hekiminizin vereceği direktifler ile diş eti iltihabınız için dikkat etmeniz gereken detayları uygulamaya başlayabilirsiniz.
Peki diş eti iltihabı nasıl geçer evde bu konuda yapabileceğimiz bir şey var mıdır? Önerilen; doktorun teşhisi koyup, tedaviyi uyguladıktan sonra verdiği talimatlara uyup dikkat edilmesidir. Bu talimatların en tahmin edilebilir olanı genel ağız sağlığına dikkat etmek olur.
Doğal yöntemlerin dışında diş eti iltihabı antibiyotik kullanımı ile de geçirilebilmektedir. Ancak antibiyotik kullanımı için mutlaka diş hekiminize danışmalı, ondan onay almadan kesinlikle herhangi bir antibiyotik kullanmamalısınız.
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