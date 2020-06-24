Diş Eti Şişmesi, Ağrısı Neden Olur, Nasıl Geçer?

Sık rastlanan ağız içi problemlerinden biri olan diş etinde meydana gelen şişme ve ağrılar yaşam kalitesini olumsuz yönde etkiler. Bu problemler tüketilen yiyeceklerden tat alamama, günlük işlere odaklanamama, dikkat kaybı gibi birçok olumsuz etkinin ortaya çıkmasına sebep olur. Diş etinde şişme oluştuğu zaman et daha koyu bir renge bürünür ve şişlik zaman zaman dışarıdan da belli olabilir. Ayrıca şişlikle beraber aşırı hassasiyet oluşması ihtimali de söz konusudur. Hamilelerden bebeklere kadar her insanda görülmesi muhtemel olan bu diş sorunlarının medikal metotların yanı sıra evde uygulanabilecek yöntemlerde de etkisinin azaltılması, ortadan kaldırılması mümkün. Diş Eti Şişmesi Neden Olur? 1. Çürük Diş etindeki şişmeler ve ağrılar çürüğe bağlı olarak ortaya çıkabilir. Gingival hiperplazi olarak değerlendirilmeyen bu şişmelerin sebebi çürük yüzünden ortaya çıkan enfeksiyona bağlı apseleşmeye veya çürük boşluğuna sıkışan yiyecek artıkları olabilir. Çürük dişin olduğu bölgedeki iki dişin arasında yiyecek parçaları sıkışabileceği için dişlerinizi düzenli olarak fırçalamanız bu problemin önüne geçmenize büyük ölçüde katkı sağlayacaktır.

2. Yirmilik diş Eğer çenede yirmilik dişlerin yerleşmesi için yeterli alan yoksa bazı sorunların ortaya çıkması da kaçınılmaz olur. Perikoronit ismi verilen bu durumda dişin çevresindeki ya da üstündeki diş etinde şişlik ve hassaslaşma oluşabilir. Yirmilik dişlerin oluşumu esnasında diş eti şişmesi ve kanaması birlikte görülebilir. Ağzın açılıp kapanması esnasında ağrı hissinin de oluştuğu bu rahatsız edici durum genelde çenedeki diş dizisinin en son bölgesinde ortaya çıkar. 3. Diş eti hastalıkları Diş etindeki şişmelerin en önemli sebeplerinden biri de diş etlerinde oluşan rahatsızlıklardır. Genelde ağız hijyenine dikkat etmeyenlerde ortaya çıkan bu durum, diş etinin kırmızılaşması ve ödemli bir görünüme bürünmesine sebep olur. Eğer hastalık çok ilerlemediyse düzenli bir şekilde dişlerin fırçalanmasıyla şikayetler ortadan kaldırılabilir ama ilerlediyse klinikte yapılacak olan bir diş eti tedavisine ihtiyaç duyulabilir. 4. Ağız solunumu Sürekli olarak ağızdan solunum yapılması ve geceleri ağız açık bir şekilde uyunması halinde diş eti problemlerinin oluşması kaçınılmazdır. Ağız açık olduğu zaman ön grupta yer dişlerin tükürükle yıkanması mümkün olmaz ve ağzın kuru kalması temizliğe engel olur. Bu durum da diş etinde şişmelerin oluşmasına sebep olabilir. Geceleri ağzı açık bir şekilde uyuyan ve burnundan soluk alıp vermekte güçlük çekenlerin mutlaka kulak burun boğaz uzmanına giderek bu soruna bir çözüm bulmaları gerekir.

5. İlaç kullanımı Kimi ilaçlar diş etinin şişmesine sebep olabilir. Genelde immünosupresanlar, antikonvülsanlar, kanal blokerleri gibi ilaçlar yüzünden oluşan şişliklerde tablonun daha ciddi bir hal almaması için ağız hijyeni son derece önemlidir. Eğer hijyen konusuna özel bir hassasiyet göstermezseniz şişliğin daha da artması kaçınılmaz olacaktır. 6. Gebelik Hamilelikle beraber hormonlardaki değişimin artması yüzünden diş ve diş etlerinde plağa karşı aşırı hassasiyet oluşumu ortaya çıkabilir. Ağız hijyenine özen gösterilmemesi halinde bu hassasiyetle beraber şişmelerle daha şiddetli olarak karşılaşılır. 7. Ergenlik Tıpkı gebelik sürecinde olduğu gibi ergenlikte de hormon seviyesinde görülen değişimler yüzünden diş eti şişmeleri ve buna bağlı olarak gelişen ağrılar ortaya çıkabilir. Hormon seviyelerinin değişmesiyle beraber ağız içi mikrobiyal denge, tükürük ve diş eti yapısı değişir. Sağlıksız beslenme alışkanlığı ve özensiz ağız hijyeni gibi durumların da varlığı bu şişmeleri tetikleyebilir. 8. Vitamin eksiklikleri Vücutta C vitaminin yetersiz düzeyde bulunması halinde diş etleri sağlıklı bir şekilde kalamaz ve kırmızı-mor arasında bir renkte, ödemli bir görüntüye bürünür. Buna bağlı olarak kanama ve ağrılar da ortaya çıkabilir.

9. Lösemi Lösemi hastalığı ilginç bir şekilde diş eti şişmeleri ve kanamalarıyla beraber ortaya çıkabilen bir durumdur. Hatta diş hekimleri lösemiye bağlı olarak meydana gelen diş eti şişmeleri sayesinde hastalığa erken teşhis konulmasına yardımcı olabilirler. Lösemi yüzünden diş etleri aşırı biçimde şişer ve kanama vakaları çok sık görülür. Kan Kanseri İle Alakalı Daha Detaylı Bilgi İçin: Lösemi Belirtileri, Nedenleri ve Tedavisi 10. Fazla sıcak içecekler tüketmek Çayı ya da diğer içecekleri aşırı sıcak şekilde tüketmek diş eti sağlığının bozulmasına ve şişmelerin meydana gelmesine sebep olur. 11. Regl ve menopoz dönemleri Vücuttaki hormonal dengenin ciddi anlamda değiştiği regl ve menopoz süreçlerinde de diş etlerinde birtakım değişiklikler meydana gelebilir. Adet döneminde olan ya da menopoza giren her kadında diş eti şişmesi görülmez ama genelde ağız hijyenine ayrı bir özen gösterilmemesi halinde bu durum daha hızlı bir şekilde ortaya çıkar. 12. Alerjik reaksiyon Her bünyenin ayrı bir maddeye alerjisi olabilir. Bu yüzden vücudunuzda alerjik reaksiyona sebep olabilecek bir yiyecek ya da içecek tükettiyseniz buna bağlı olarak diş etlerinizde şişmeler oluşmuş olabilir.

Alerji Konusunda Daha Fazla Bilgi: Neden Olur? Nasıl Geçer? Belirtileri Nelerdir? 13. Yanlış fırçalama Diş fırçalama konusunda en sık rastlanan yanlışlardan biri de dişi ne kadar bastırarak fırçalarsak o kadar iyi sonuç alacağımız fikridir. Ama ne yazık ki agresif bir şekilde diş fırçalamak, diş etlerine zarar verir ve şişmesine sebep olur. Diş Eti Şişmesi Nasıl Geçer? Diş ile alakalı her rahatsızlıkta bir uzmana görünmek ve onun uygulayacağı yöntemler, vereceği tavsiyeler doğrultusunda tedavi olmak en doğru tercihtir. Eğer çürüğe bağlı olarak oluşan şişlikler söz konusuysa genelde diş hekimi ilk olarak çürükleri temizler ve çürük oluşumunu engelleyecek bir tedavi programı önerir. Diş eti hastalıklarının ve iltihapların tedavisi de benzer şekilde diş hekimi gözetiminde yapılmalıdır. Ağız ve diş hijyenine özen göstermek, dişleri doğru fırçalamak da şişmelerin önüne geçmek için önemli bir adım olacaktır. Bunların yanı sıra evde diş eti şişmesine çözüm üretmek de mümkündür. Tabi şişmeleri ilk olarak bir uzmana göstermeniz her zaman daha doğru olacaktır. Bunun ardından diş eti şişmelerine iyi gelmesi için aşağıdaki alternatif yöntemleri uygulayabilirsiniz.

Diş Eti Şişmesi Kaç Günde İner? Şişmelerin iyileşmesi için gereken süre hastanın bünyesine, hastalığın seviyesine ve uygulanan tedavi yöntemlerine göre değişiklik gösterebilir. Ağır olmayan vakalarda genelde bir hafta içerisinde şişlikler tamamen ortadan kaybolur. Diş Eti Şişmesine Ne İyi Gelir? 1. Tuzlu su Tuzlu su, bakterinin ağızdan uzaklaşmasına katkı sağlayan ve çürüğe bağlı olarak oluşan enfeksiyonların ortadan kalkmasını hızlandırıp negatif etkilerini azaltan bir yardımcıdır. Bir bardak suyun içerisine bir tatlı kaşığı kadar tuz ekleyin ve karıştırın. Bu karışımla günde 2-3 defa ağzınızı çalkalayın ve gargara yaptıktan sonra suyu tükürün. Ayrıca dilerseniz parmağınız yardımıyla bir miktar tuzu diş etlerinize masaj yapar gibi sürebilirsiniz. 2. Zerdeçal İçeriğindeki curcumin sayesinde vücuttaki ödemi ve iltihabı azaltan en etkili baharatlardan birisi olan zerdeçal, ağızdaki bakteri ve enfeksiyon oluşumunu da engeller. Bir yemek kaşığının içinde bir miktar zerdeçal ile suyu karıştırın ve parmağınızı fırça görevi üstlenecek şekilde diş etlerinize sürerek masaj uygulayın. 3-4 dakika ara verdikten sonra yeniden 2-3 dakika daha aynı masajı uygulayın. 2 hafta boyunca günde 2-3 kez uygulayabilirsiniz.

3. Aloe vera Aloe vera bitkisini keserek elde edeceğiniz jelden faydalanarak da diş eti şişmelerini ortadan kaldırabilirsiniz. Bu jeli parmaklarınız yardımıyla 2-3 dakika boyunca diş etlerinize masaj yaparak sürün ve şişlikler geçene kadar günde bir kez uygulayın. 4. Vitamin takviyeleri Eğer vitamin eksikliği yüzünden diş etlerinizde iltihaplanma meydana geliyorsa C ve D vitamini içeren besinlerden daha sık tüketmeye gayret gösterin. 5. Çay ağacı yağı Bir bardak ılık suyun içerisine birkaç damla çay ağacı yağı ekleyin ve bu su ile her gün iki defa ağzınızı çalkalayın. Bu karışım mide hastalıklarına sebep olabileceği için yutmadan tükürme konusunda dikkatli olun. Diş Eti Ağrısı Nasıl Geçer? 1. Yeşil Çay Günde 3-4 fincan içeceğiniz yeşil çay ağız sağlığınızı olumlu etkiler. Dilerseniz yeşil çaylı sakız da çiğneyebilirsiniz. 2. Meyan kökü Bir miktar kurutulmuş meyan kökünü toz hale getirin ve bununla düzenli olarak dişlerinizi fırçalayın. İsterseniz yumuşak meyan kökü çubuğunun ucunu düzeltip dişlerinizi bu çubukla da fırçalayabilirsiniz. 3. Nane Bir su bardağı sıcak su içerisinde bir tutam nane yaprağını yarım saat bekletin. Bu suyu süzgeçten geçirip ağzınızı çalkalayın. Her gün düzenli olarak uygulayabilirsiniz.