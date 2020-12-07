Diş eti şişmesine ne iyi gelir? Diş eti şişmesi neden olur ve ağrısı nasıl geçer?

Her yaştan bireyin karşılaşabileceği ağız sağlığı sorunlarından biri diş eti şişmesi ve iltihaplanmasıdır. Diş fırçası ve diş ipi kullanımında hassasiyet ve kanamalar, diş eti rahatsızlıklarının habercisi olabilir. Evde yapılacak birkaç uygulama ile diş eti hassasiyetini azaltabilirsiniz.

Diş Eti Neden Şişer?

Ağız sağlığı sorunları, kişinin yaşam kalitesini düşüren ve sosyal hayatı olumsuz yönde etkileyen rahatsızlıklardandır. Çocuklarda ve yetişkinliklerde yaygın görülen sağlık problemlerinden biri de diş eti şişmesidir. Diş eti şişmesinin birçok nedeni olabilir. Birkaç günden fazla süren diş eti şişkinliklerinde uzmanlara danışmak, sizlerin için faydalı olacaktır. Diş eti şişmesi neden olur? sorusuna verilebilecek birçok yanıt vardır. Sağlıksız beslenme, ağız hijyenin yeterli yapılmaması ve diş çürükleri diş eti şişmesine neden olabilir. Ayrıca, diş fırçası ile sert müdahale diş etlerinin zarar görüp, şişmesine yol açabilir. Çocuklarda diş fırçasının yanlış kullanımından kaynaklı şişmeler sıklıkla görülür. Sert fırça darbesinden sonra diş etleri hassaslaşır ve şişer. Bazı durumlarda kanamalar da görülebilir. Darbeye bağlı diş eti şişmeleri 2-3 gün içinde geçebilir. İyileşme süresi uzun süren ve ağrısı artan şişmelerin altında sağlık problemleri olabilir. Düzensiz beslenmeye bağlı vitamin eksiklikleri, enfeksiyon ve iltihapların belirtisi olarak diş etleri şişebilir. Böyle durumlarda alternatif tedavi yöntemleri yerine diş hekimine danışarak ilaç kullanmaya başlamalısınız. Bu sayede hızlı bir şekilde tedaviye başlayabilir ve sağlığınıza kavuşabilirsiniz. Ayrıca, bazı ilaçların yan etkileri de diş eti rahatsızlıklarına neden olabilir. Yeni kullanmaya başladığınız ilaçların prospektüslerini inceleyebilirsiniz. Yan etkilerinde diş eti rahatsızlıkları bulunan ilaçları doktorunuza danışarak değiştirebilirsiniz.