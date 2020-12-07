Diş eti şişmesine ne iyi gelir? Diş eti şişmesi neden olur ve ağrısı nasıl geçer?

Her yaştan bireyin karşılaşabileceği ağız sağlığı sorunlarından biri diş eti şişmesi ve iltihaplanmasıdır. Diş fırçası ve diş ipi kullanımında hassasiyet ve kanamalar, diş eti rahatsızlıklarının habercisi olabilir. Evde yapılacak birkaç uygulama ile diş eti hassasiyetini azaltabilirsiniz.
Ağız sağlığı sorunları, kişinin yaşam kalitesini düşüren ve sosyal hayatı olumsuz yönde etkileyen rahatsızlıklardandır. Çocuklarda ve yetişkinliklerde yaygın görülen sağlık problemlerinden biri de diş eti şişmesidir. Diş eti şişmesinin birçok nedeni olabilir. Birkaç günden fazla süren diş eti şişkinliklerinde uzmanlara danışmak, sizlerin için faydalı olacaktır. Diş eti şişmesi neden olur? sorusuna verilebilecek birçok yanıt vardır. Sağlıksız beslenme, ağız hijyenin yeterli yapılmaması ve diş çürükleri diş eti şişmesine neden olabilir. Ayrıca, diş fırçası ile sert müdahale diş etlerinin zarar görüp, şişmesine yol açabilir. Çocuklarda diş fırçasının yanlış kullanımından kaynaklı şişmeler sıklıkla görülür. Sert fırça darbesinden sonra diş etleri hassaslaşır ve şişer. Bazı durumlarda kanamalar da görülebilir. Darbeye bağlı diş eti şişmeleri 2-3 gün içinde geçebilir. İyileşme süresi uzun süren ve ağrısı artan şişmelerin altında sağlık problemleri olabilir. Düzensiz beslenmeye bağlı vitamin eksiklikleri, enfeksiyon ve iltihapların belirtisi olarak diş etleri şişebilir. Böyle durumlarda alternatif tedavi yöntemleri yerine diş hekimine danışarak ilaç kullanmaya başlamalısınız. Bu sayede hızlı bir şekilde tedaviye başlayabilir ve sağlığınıza kavuşabilirsiniz. Ayrıca, bazı ilaçların yan etkileri de diş eti rahatsızlıklarına neden olabilir. Yeni kullanmaya başladığınız ilaçların prospektüslerini inceleyebilirsiniz. Yan etkilerinde diş eti rahatsızlıkları bulunan ilaçları doktorunuza danışarak değiştirebilirsiniz.
Yemek yemeyi ve konuşmayı güçleştiren ağız sağlığı problemlerinden biri olan diş eti rahatsızlıkları günlük hayatı olumsuz etkiler. Diş eti şişmesi, her yaştan bireyde görülebilecek sağlık problemleri arasında yer alır. Çocuklarda ve yetişkinlerde sık rastlanan bu rahatsızlığın nedenleri arasında farklı etkenler olabilir. Kötü beslenme, alkol ya da sigara kullanımı, ağız hijyenin ihmal edilmesi ve bazı hastalıklar nedenler arasında yer alır. Ayrıca, enfeksiyon ve iltihaplar da diş etlerinde hassaslaşma ve şişmeye neden olabilir. Çocuklarda ve yetişkinlerde benzer belirtiler gösteren bu rahatsızlığı kendiniz de tespit edebilirsiniz. Yetişkinlerde 20’lik diş eti şişmesi genelde iltihaplara bağlı olabilir. Ağrı ve hassasiyet oluşturan durum, sosyal hayatı olumsuz şekilde etkiler. Bazen kısa sürede geçen diş eti rahatsızlığı bazı durumlarda haftalarca sürebilir. Diş eti şişmesinin sebeplerini öğrenerek doğru ve etkili bir tedavi uygulayabilirsiniz.
Yetişkin ve çocuklarda görülen yaygın belirtilerin bazıları şöyledir:
Bu maddeler her yaştan bireyde görülebilen yaygın belirtiler arasında yer alır. Diş eti şişmeleri tedavi gerektiren ve ilaçsız geçebilen rahatsızlıklar olarak ikiye ayrılır. Diş eti şişmesi nasıl geçer? sorusunun cevabı basittir, bu rahatsızlık kendiliğinden geçebileceği gibi ilaçlı tedavi de gerektirebilir. İltihap ve hastalıklara bağlı olmayan şişlikler kendiliğinden ve evde uygulanan alternatif yöntemler ile kısa sürede kaybolabilir. Uzun süre geçmeyen rahatsızlarda ilaç kullanımı gerekebilir. Bu yüzden iltihap kaynaklı rahatsızlıklarda, uzmanlar tarafından yapılacak muayene sonrasında antibiyotik tedavisi uygulanmalıdır.
Her yaştan bireyde görülen diş eti rahatsızlıklarının çeşitli nedenleri olabilir. Tedavisi için evdeki yöntemler yeterli gelmediğinde medikal destek gerekebilir. Şişliğin nedenine göre farklı tedavi yöntemleri uygulanır. Yetişkin ve çocuklarda diş eti şişmesi nasıl geçer? sorusuna cevap olarak gargara tedavileri önerilebilir. Evde kolayca hazırlanabilen gargaralar ile rahatsızlığı ve hassasiyeti azaltabilirsiniz. Diş eti şişmesine ne iyi gelir? sorusunun cevabı da tuzlu su gargarasıdır. Ağız sağlığını olumlu yönde etkileyen tuzlu su gargarasını günde 2-3 kez yapabilirsiniz. Bakterilerin yok olmasını sağlayan tuzlu su, ağız içindeki hassasiyeti azaltır. Belli süre içinde şişliğin inmesine yardımcı olur.
Dişlerin düzenli şekilde fırçalanması ve ağız hijyenine dikkat edilmesi tedavi sürecini olumlu etkileyen durumlar arasında yer alır. Ağız içindeki bakterilerin düzenli temizlenmesi, şişlik çevresindeki iltihabın azalmasına yardımcı olur. Sabahları ve akşamları dişlerinizi fırçaladıktan sonra antiseptik özelliğe sahip ada çayı ile gargara yapabilirsiniz. Hassas diş etini tahriş etmemek için yumuşak başlı fırçalar tercih etmelisiniz. Sert başlıklı diş fırçası kullanımı çocuk ve yetişkinliklerde diş eti rahatsızlığına yol açabilir. Darbe sonucu oluşan şişmeler genellikle ilaç tedavisi gerektirmez. Dikkatli ve hassas fırçalama yaparak sorunu çözebilirsiniz. Bir haftadan uzun süren rahatsızlıklarda ise mutlaka doktorunuza danışmanız önerilir.
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