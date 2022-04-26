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Diş fırçalama değil! İnanması güç ama diş bakımında en iyi yöntem...

26.04.2022 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şimdiye kadar ağız ve diş bakımı ve sağlığı için en önemli unsurun diş fırçalamak ve diş ipi kullanmak olduğunu öğrendik. Ancak yeni yapılan bir açıklamaya göre ikisine de çok gerek yok! Ağız ve diş bakımı için günde dört dakika boyunca öpüşmenin diş ipi kullanmak veya dişleri fırçalamak kadar etkili olduğu ortaya çıktı.

Diş fırçalama değil! İnanması güç ama diş bakımında en iyi yöntem...

Diş ve ağız bakımı insan sağlığı için çok önemlidir. Öpüşmek de keyifli bir eylemdir aynı zamanda sağlığa da çeşitli faydaları bulunmaktadır. Ancak öpüşmekle ilgili ortaya atılan yeni iddialar kafaları çok karıştırdı.

Öpüşmek; stresi azaltır, serotonin seviyelerini artırır, kan basıncını düşürür ve krampları hafifletir. Öpüşmenin bir faydası daha ortaya çıktı...

Dr. Khaled Kasem, öpüşmenin faydalarını ve neden herkesin günlük ağız bakımı rutinine dahil edilmesi gerektiğini açıkladı.

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ÖPÜŞMEK DİŞLERİ FIRÇALAMAK KADAR FAYDALIDIR

Dr. Khaled Kasem dikkat çeken açıklamasında; "Öpüşmenin ana faydası, ağızda daha fazla tükürük üretmesidir. Tükürük önemlidir çünkü çiğnemeye, tat almaya, yutmaya, mikroplarla savaşmaya ve kötü kokulu nefesi önlemeye yardımcı olur. Öpüşmek, tükürük üretmek için idealdir! Tükürük ayrıca dişlere oturan asitleri nötralize ederek çürüme riskini azaltmaya yardımcı olur. Ağzınızdaki fazladan tükürük ile inatçı ağız plaklarını parçalayan bakterileri dişlerinizden uzaklaştırabilir." dedi.

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ENFEKSİYONDAN KORUR

Öpücük sırasında yaşanan tükürük değişimi hem bağışıklık sistemini koruru hem de vücudu enfeksiyonlara karşı korumak için daha fazla antikor oluşturmaya teşvik eder. Bazı araştırmalar öpüşme sırasında çok fazla bakteri alışverişi gerçekleştiğini gösteriyor ama bu antikor artışına işaret ediyor ve aslında iyi bir şey.

ÖPÜŞMENİN TEK OLUMSUZ YANI...

Öpüşmenin tek olumsuz etkisi, insanların hasta olması, uçuk çıkması veya ağız hijyeninin kötü olmasıdır.

Dr. Khaled, ağız sağlığını iyileştirmek için her gün toplam dört dakika öpüşmeyi öneriyor.

Ancak öpüşme rutininiz sırasında mikropların yayılmasını önlemek için fırçalamaya ve diş ipi kullanmaya da devam ettiğinizden emin olun. Güzel bir nefes ve sağlıklı dişler istiyorsanız öpüşmeye devam edin.


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