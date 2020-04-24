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Diş fırçalamak orucu bozar mı? Orucu bozan durumlar nelerdir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2020 15:49 | Son Güncelleme

Ramazan ayında orucu bozan durumlar ile ilgili pek çok soru gündem olur ve alimler, Diyanet bu soruları yanıtlar. Hemen her Ramazan gündeme en çok gelen soru ise diş fırlamak orucu bozar mı bozmaz mı sorusudur. İşte Diyanet’ten diş fırçalamak orucu bozar mı sorusunun cevabı...

Diş fırçalamak orucu bozar mı? Orucu bozan durumlar nelerdir?

Bir mübarek Ramazan ayına daha geldik. Ramazan ayında özellikle de ilk defa oruç tutacakların, orucu bozan durumlara dair soruları olabiliyor. Bunlardan biri de diş fırçalamak orucu bozar mı sorusudur? En sık sorulan sorulardan biri olmasının nedeni tam da oruç tutulan saatlerde ağızla yapılan, ağzın içine su alınmasını gerektiren gündelik bir eylem olmasıdır.

DİŞ FIRÇALAMAK ORUCU BOZAR MI?

Boğaza su kaçırmadan ağzı su ile çalkalamak orucu bozmadığı gibi diş fırçalamakla da oruç bozulmaz (el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 220). Bununla birlikte, diş macununun veya suyun boğaza kaçması hâlinde oruç bozulur. Orucun bozulma ihtimali dikkate alınarak, dişlerin imsakten önce ve iftardan sonra fırçalanması, oruçluyken fırçalanacaksa macun kullanılmaması uygun olur.

ORUCU BOZAN ŞEYLER NELERDİR?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

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Orucu bozan durumlar diyanet diş fırçalamak

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