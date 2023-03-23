Diş fırçalamak orucu bozar mı? Ramazanda oruçluyken diş fırçalamak orucu bozar mı? Diyanet'ten merak edilen soruya yanıt!

Diş fırçalamanın orucu bozup bozmadığı konusunda bilgi edinmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında sorgulama yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklama yapılmıştır. Çok sayıda kişi arama motorlarında "diş fırçalamak orucu bozar mı?" sorusunu araştırıyor. Diyanet'ten yapılan açıklamaya göre; diş fırçalamakla oruç bozulmaz. İşte detaylar...

DİŞ FIRÇALAMAK ORUCU BOZAR MI?

Boğaza su kaçırmadan ağzı su ile çalkalamak orucu bozmadığı gibi diş fırçalamakla da oruç bozulmamaktadır.

RAMAZAN'DA ORUÇLUYKEN DİŞ FIRÇALANIR MI?

Diş macununun, misvak parçaları ya da suyun boğaza kaçması durumunda oruç bozulur. Orucun bozulma ihtimali dikkate alınarak, dişlerin imsakten önce ve iftardan sonra fırçalanması uygun olur.

