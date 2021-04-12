Diş fırçalamak ve diş çektirmek orucu bozar mı? Gargara yapmak orucu bozar mı?

Bin aydan daha da hayırlı olarak kabul edilen Ramazan ayı bu gece ilk sahur ile başlıyor. Ramazan ayında orucun temel unsuru nefsi yeme ve içmeden mahrum bırakmaktır. Oruçluyken yapmak istediklerinden orucu bozulur diye endişe edenler için ise Diyanet merak edilen soruları yanıtladı.

DİŞ FIRÇALAMAK ORUCU BOZAR MI?

Diyanetin konu ile ilgili yaptığı bilgilendirme şu şekilde; Boğaza su kaçırmadan ağzı su ile çalkalamak orucu bozmadığı gibi diş fırçalamakla da oruç bozulmaz (el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 220). Bununla birlikte, diş macununun veya suyun boğaza kaçması hâlinde oruç bozulur. Orucun bozulma ihtimali dikkate alınarak, dişlerin imsaktan önce ve iftardan sonra fırçalanması, oruçluyken fırçalanacaksa macun kullanılmaması uygun olur. Aynı şekilde, ağız ve burundan vücuda girip mideye ulaşan her şey orucu bozar. Bu nedenle, ağız kokusunu engellemek ve diş ağrısını gidermek amacı ile ağza sıkılan sprey veya herhangi ilaçlar yutulur da mideye ulaşırsa orucu bozar, yutulmazsa bozmaz.

GARGARA YAPMAK ORUCU BOZAR MI?

Ramazan'da oruç tutmak Müslümanların önem verdiği konulardan birisidir. Oruçluyken kötü davranışlardan uzak durmak gereklidir. Ayrıca yeme ve içme durumları orucun gereklerine göre yapılmalıdır. Niyet edip oruç tutmaya başladıktan sonra orucu bozacak her türlü davranış yasaktır ve yapılmamalıdır. Oruçluyken gargara yapmak ise her Ramazan döneminde tartışmalara neden olmuştur.