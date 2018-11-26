Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ÜNLÜ birçok ismin diş hekimliğini yapan Engin Taviloğlu, implant tedavisine dikkat çekerek, diş fırçalama konusunda ciddi sıkıntılar yaşandığını söyledi. Taviloğlu, "İmplant çok abartılmış durumda. Bence endikasyonların yarısından fazlası yanlış. İmplant sevenler bana kızmasın. Ben de severim, iyi bir yöntemdirİ ama abartıyoruz. Diş fırçalamak yerine implant yaptırıyoruz" dedi.

Antalya'da, Türk Diş Hekimleri Birliği ve Antalya Diş Hekimleri Odası tarafından 'Türk Diş Hekimliği Günü ve Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası' dolayısıyla sempozyum düzenlendi. Muratpaşa'daki otelde gerçekleştirilen sempozyumda, diş sağlığına dikkati çekmek ve toplumda bilinç uyandırmak amaçlandı. Diş hekimlerinin bir araya geldiği sempozyumda, yeni tedavi yöntemleri konuşulurken, 30 yıllık diş hekimi Engin Taviloğlu da sunum yaptı.

Ünlü birçok ismin diş hekimliğini yapan Taviloğlu, Türklerin, ağız bakımı konusunda bilinçli olmadığını söyledi. Bunun çeşitli sosyokültürel sebeplerinin de olduğunu belirten Taviloğlu, bakımsız ağızlara sahip olunduğunu kaydetti. Yıllardır takip ettiği ve geliri yüksek, kültürlü hastalarının dahi ağız bakımında eksik diş fırçalama gördüğünü aktaran Taviloğlu, "Elime diş fırçası alıp hastalarımın dişini fırçalıyorum. Onlara nasıl fırçalamaları gerektiğini anlatıyorum ama bir süre sonra yine aynı. İyi bir diş fırçalamayla çürüklerin yüzde 60 önüne geçmek mümkün" diye konuştu.

'İMPLANT ÇOK ABARTILIYOR'

Çocuklara diş bakımıyla ilgili eğitim verilmesi gerektiğini belirten Engin Taviloğlu, implanta ilişkin bilgiler verdi. Son günlerde eksik dişlerin yerini doldurmada kullanılan yöntem olan implantın abartıldığını savunan Taviloğlu, "Çok abartılmış bir durumda. Bence endikasyonların yarısından fazlası yanlış. İmplant sevenler bana kızmasın, ben de severim, iyi bir yöntemdir; ama abartıyoruz. Diş fırçalamak yerine implant yaptırıyoruz. 'Dişim çürürse çektirir yerine implant yaptırırım' diye bir düşünce var" dedi.

YÜZDE 90 AĞZINDAN ŞİKAYETÇİ

Antalya Diş Hekimleri Odası Başkanı Gassan Yücel ise Türkiye'de büyük oranda tedaviye muhtaç kesim olduğunu söyledi. Diş eti hastalıkları, diş çürükleri ve diş eksikliği şikayeti yaşayanların oranının yüzde 90 olduğunu belirten Yücel, "65 yaş üstü insanımızdaki dişsizlik oranı yüzde 67. 0- 11 yaş grubunda DMFT oranı 5,7'dir. Yani her çocukta 6'ya yakın tedavi edilmesi gereken dişeti sorunu, diş çürüğü ve eksik diş var. Dünya Diş Hekimleri Birliği bu oranın 1.0 olmasını istemektedir. Bizdeki bu oranın düşürülebilmesi için başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere diş hekimlerinin ve toplumun duyarlılığına ihtiyaç var" diye konuştu.

15 BİNE YAKIN ÖĞRENCİ MUAYENE EDİLDİ

Antalya Diş Hekimleri Odası olarak sosyal sorumluluk gereği çalışmalar yaptıklarını da belirten Gassan Yücel, 14 bin 414 öğrenciyi muayene edip, problemleri hakkında ailelerine bilgi verildiğini söyledi. Yücel, imkanları yetersiz 348 öğrencinin diş çekimi, dolgu, kanal tedavisi, diş temizliği, flor uygulaması ve ortodontik tedavileri için gönüllü hekimlere yönlendirildiğini de dile getirdi.

Diş hekimleri sunumun ardından otelde düzenlenen gala gecesinde eğlendi. Galaya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve Kepez Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Özsoy da katıldı.

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