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  4. Diş fırçası ne kadar sürede değiştirilmeli? Diş macunu ve diş fırçası seçiminde bunlara dikkat

Diş fırçası ne kadar sürede değiştirilmeli? Diş macunu ve diş fırçası seçiminde bunlara dikkat

15.01.2021 09:55 | Son Güncelleme:
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Ağız bakımı için diş macunu ve diş fırçası seçerken hekim yönlendirmesi çok önemlidir. Doğru teknikle uzun süre diş fırçalayarak ve ağız bakım ürünleri kullanarak sağlanacak sağlıklı bakım sayesinde hem ağız kokusu önlenebilir hem de dişler ömür boyu sağlıklı şekilde kullanılabilir.

Ağız sağlığı ve tertemiz beyaz dişlere sahip olmak herkesin isteğidir. Ağzı kokusu endişesi taşımadan sağlıklı dişlerle gülümsemenin özgüveni artırdığı herkes tarafından bilinmektedir. Bunun için atılması gereken ilk adımsa doğru diş fırçası ve diş macunu seçimi yapmaktır. Hekimlerin ağız yapınıza göre önereceği fırça doğru seçim yapmanızda önemli rol oynar. Mesela hekim, bir diş eti problemi varsa o süreçte tedaviye uygun fırçayı önerecektir. Sonrası için de orta sertlikte ve ağza uygun büyüklükte bir fırça, doğru olan seçimdir.

MACUN SEÇİMİNDE FLORÖR VE ÇİNKO ÖNERİSİ

Macun seçerken özellikle içerisinde florür olması ve ağız kokusu sıkıntısı yaşayan hastalar için de çinko içermesi büyük önem taşımaktadır.

DİŞ FIRÇASI NE KADAR SÜREDE DEĞİŞTİRİLMELİ?

Diş fırçasının üzerinde bakterilerin mevcut olduğu ve açık havadan tozların yapıştığı düşünülürse birer aylık süreçlerle diş fırçasının değişmesi sağlık açısından uygundur. Daha uzun kullanıldığı takdirde bakteriye maruz kalacağınızdan bu süre zarfında değiştirmeniz ağız sağlığı açısından oldukça önem taşır.

DOĞRU DİŞ FIRÇALAMA TEKNİĞİNİ BENİMSEYİN

Ağız bakımında yapılacak en önemli şey doğru teknikle dişi fırçalamaktır. Kullanılan macun, diş ipi, ara yüz fırçası ne kadar iyi olursa olsun doğru vakit ayrılmazsa ve her diş yüzeyi temizlenmezse ağız bakımı kelimesi anlam taşımamaktadır.

Doğru olan macun bile olmasa fırçayla uzun süre diş fırçalamaktır.

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