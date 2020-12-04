Dış gebelik nedir, neden olur?

Dış gebelik belirtileri neredeyse normal gebelik ile aynıdır ve ilk üç ayda hayati önem taşır. Bu konu son zamanlarda sizlerin de aklında bazı soru işaretleri uyandırıyorsa, mutlaka sizin için hazırladığımız yazıyı okumalısınız!

Dış gebelik nedir?

Normal bir gebelikte söz konusu olan döllenmiş yumurta sağlıklı bir şekilde uterus duvarında yani rahim içerisindeki duvarda tutunmaya çalışır. Buradan beslenir ve daha sonrasında burada gelişimini tamamlayarak dünyaya gelir. Ancak bu sağlıklı bir bebeğin dünyaya gelmesi durumudur. Dış gebelikte böyle bir şey söz konusu değildir. Sağlıksız bir durum olan dış gebelik mutlaka müdahale gerektirmektedir. Rahime bağlı bir tüp olma niteliğine sahip olan fallopi tüpü sağlıklı bir kadında iki adettir. Fallopi tüplerinden birine tutunan yumurta buraya yerleşir ve gelişimini tamamlamaya çalışır.

Sperm tarafından döllenmiş olan yumurtanın fallopi tüpüne tutulmasına birçok etken sebep olabilir. “Dış gebelik nasıl olur?” sorusu çok merak edilmekle birlikte, bunun araştırılması ve öğrenilmesi de önem arz eder. Uzman doktorunuz tarafından yapılacak bir müdahale ile bu duruma nelerin sebep olabileceğini öğrenebilirsiniz. Aşağıda ise sizin için muhtemel sebepleri sıraladık.