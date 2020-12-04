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Dış gebelik nedir, neden olur?

04.12.2020 17:22 | Son Güncelleme:
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Dış gebelik nedir, neden olur?

Her 50 gebelikten 1’inde dış gebelik görülebilmektedir. Bu durum da özellikle anne adaylarında büyük endişeye sebebiyet vermektedir. Peki dış gebelik nedir, belirtileri nelerdir? Gelin konuyla ilgili detaylara birlikte bakalım.

Dış gebelik belirtileri neredeyse normal gebelik ile aynıdır ve ilk üç ayda hayati önem taşır. Bu konu son zamanlarda sizlerin de aklında bazı soru işaretleri uyandırıyorsa, mutlaka sizin için hazırladığımız yazıyı okumalısınız!

Dış gebelik nedir?

Normal bir gebelikte söz konusu olan döllenmiş yumurta sağlıklı bir şekilde uterus duvarında yani rahim içerisindeki duvarda tutunmaya çalışır. Buradan beslenir ve daha sonrasında burada gelişimini tamamlayarak dünyaya gelir. Ancak bu sağlıklı bir bebeğin dünyaya gelmesi durumudur. Dış gebelikte böyle bir şey söz konusu değildir. Sağlıksız bir durum olan dış gebelik mutlaka müdahale gerektirmektedir. Rahime bağlı bir tüp olma niteliğine sahip olan fallopi tüpü sağlıklı bir kadında iki adettir. Fallopi tüplerinden birine tutunan yumurta buraya yerleşir ve gelişimini tamamlamaya çalışır.

Dış gebelik neden olur?

Sperm tarafından döllenmiş olan yumurtanın fallopi tüpüne tutulmasına birçok etken sebep olabilir. “Dış gebelik nasıl olur?” sorusu çok merak edilmekle birlikte, bunun araştırılması ve öğrenilmesi de önem arz eder. Uzman doktorunuz tarafından yapılacak bir müdahale ile bu duruma nelerin sebep olabileceğini öğrenebilirsiniz. Aşağıda ise sizin için muhtemel sebepleri sıraladık.

    • Fallopi tüpünün herhangi bir enfeksiyon ile bloke edilmesinden dolayı yumurta burada sıkışabilir. Bu sebeple de rahime geçişi engellenebilir.
  • Önceki kalan bir enfeksiyondan kaynaklı olarak da bu tüpte bir tıkanma gözlemlenebilir. Bunun yanı sıra cerrahi açıdan bir müdahaleye bağlı olarak skar dokusu yumurtanın bu tüpten geçişine engel olabilir.
  • Dış gebeliğe, Pelvik bölge denilen bölgede oluşan hasar veya tüplerin herhangi birinde meydana gelen bir adezyon da sebep olabilir. Burada önceki ameliyatlardan kaynaklanan bir durum söz konusudur·
  • Fallopi tüpünün normal olmayan bir şekilde büyümesi de bu duruma sebep olabilir.
  • Daha önce geçirmiş olduğunuz doğum sonrasında da fallopi tüpü zedenlenmişse de dış gebelik oluşabilir.

Dış Gebeliğin Olmasında En Muhtemel Durumlar

  • Doğum yaşı dış gebeliğin meydana gelmesindeki en büyük faktörlerden biridir. Bu sebeple de erken yaşların doğum için en verimli yaşlar olduğu uzmanlarca sıklıkla belirtilmektedir. Dış gebeliğin 35 ve 45 yaş aralığındaki hamileliklerde görülme sıklığı daha çoktur.
  • Herhangi bir sebeple önceden de dış gebelik geçiren bir anne daha sonraki hamileliğinde de dış gebelik geçirebilir.
  • Pelvik bir müdahale,
  • Kürtaj yaptırma,
  • Tüp ligasyonu denilen tüplerin bağlanması,
  • Hamilelik esnasında sigara tüketmek,
  • Endrometriozis,
  • Tedavi gören ve özellikle de doğurganlık ilaçları kullananlarda da dış gebelik görülebilmektedir.

Dış Gebeliğin Belirtileri Nelerdir?

Dış gebelik belirtisi ile hamilelik belirtileri neredeyse aynı olduğu için çoğu zaman oldukça geç bir zaman aralığında farkına varılır. Bu sebeple de dikkatli ve özenli olmak, doktor müdahalesi ile hamilelik durumuna geçilmesi tavsiye edilir. Bazı semptomlardan anlamak için ise aşağıdaki listeye göz atabilirsiniz. Buna göre dış gebelik belirtileri arasında şunlar yer almaktadır:

  • Karın, pelvis, omuz ve boyun bölgesinde yoğunluğu değişebilen keskin ağrılar
  • Vajinal lekelenme ve kanamalar
  • Keskin ve şiddetli, belirtisiz ağrılar
  • Sindirim sisteminin çalışmasında bozukluklar
  • Kilo kaybı
  • Bayılma ve baş ağrıları
  • Rektal basınç
  • Normal bir regl döneminden daha az veya çok daha fazla kanamaların olması
  • Halsizlik hissetme ve soğuğa karşı aşırı duyarlı olma
  • Bağırsaklarda problemlerin oluşması

Dış Gebelik Tanısı Nasıl Konur?

Gebelikten doğuma kadar ilerleyen süreçte sizlerle birlikte olacak olan kadın doğum hekiminiz özellikle de bu sürecin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için başvuracağınız kişidir. Belirli adımlar ile ilerleyen hamilelik süreci oldukça normal seyrinde iken rahatsızlık ve sorunların oluşması halinde dış gebelikten şüphelenilir. Dış gebelik ihtimali yüksek bir durum olduğu için doktorlar hamilelik sürecinde dış gebelik hakkında hastalarına bilgi vermek durumundadır. Daha sonradan fark edilen dış gebelik; sağlık üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Çünkü sonradan teşhisi konan dış gebelik durumu hayati bir tehlike ortaya çıkarabilir. Bu sebeple de hamilelik sürecinde doktor kontrollerine sürekli gitmek ve de dikkatli olmak büyük bir önem taşımaktadır. Dış gebelik tanısının konması için doktorunuzun ultrason yolu ile inceleme yapması gereklidir. Tam anlamıyla dış gebeliğin anlaşılabilmesi için doktorunuz sizden bazı testler isteyebilir. Normal değerinden düşük bir değere sahip olan progesteron gebeliğin de normal olmadığının göstergesi olabilir. Tanı koyarken dikkat edilirse, beklenen diğer hormon değerleri de oldukça düşük olabilmektedir.

Dış Gebelik Tedavisi Nasıl Yapılır?

Dış gebelik tedavisi iki şekilde mümkün olabilir. Tıbbi tedavi adı verilen ilaç tedavisinde methotrexate kullanılır. Bu tarz bir tedavi erken teşhis yapılmış ve de kanamanın olmadığı durumlarda söz konusu olabilir. Bunun dışındaki durumlarda ise ilaç tedavisine başlanılması tehlikeli olabilir. Bu ilaç aslında dokunun büyümesinin engellenmesini ve de emilimi sağlamaya yöneliktir.

Cerrahi tedavi ise dış gebeliğin önlenmesinde kullanılan bir diğer tedavi yöntemidir. Cerrahi yöntemler ile büyüyen doku vücuttan alınır. Belirli bir seviyeye düşen bu değerlerin sonucunda da bu sefer dış gebelik tehlikesinin atlatıldığından bahsedilebilir. Özellikle çok fazla kanama varsa bu işlem derhal yapılmalıdır. Ancak belirtmekte fayda var ki dış gebelik sonucunda bir sonraki dış gebelik ihtimali daha da artar. Eğer ilaç tedavisinin veya cerrahi müdahalenin sonucunda tüplerde zarar meydana gelmemiş ise normal gebelik şansı devam eder.

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