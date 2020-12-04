Dış gebelik nedir, neden olur?

Dış gebelik belirtileri neredeyse normal gebelik ile aynıdır ve ilk üç ayda hayati önem taşır. Bu konu son zamanlarda sizlerin de aklında bazı soru işaretleri uyandırıyorsa, mutlaka sizin için hazırladığımız yazıyı okumalısınız!
Normal bir gebelikte söz konusu olan döllenmiş yumurta sağlıklı bir şekilde uterus duvarında yani rahim içerisindeki duvarda tutunmaya çalışır. Buradan beslenir ve daha sonrasında burada gelişimini tamamlayarak dünyaya gelir. Ancak bu sağlıklı bir bebeğin dünyaya gelmesi durumudur. Dış gebelikte böyle bir şey söz konusu değildir. Sağlıksız bir durum olan dış gebelik mutlaka müdahale gerektirmektedir. Rahime bağlı bir tüp olma niteliğine sahip olan fallopi tüpü sağlıklı bir kadında iki adettir. Fallopi tüplerinden birine tutunan yumurta buraya yerleşir ve gelişimini tamamlamaya çalışır.
Sperm tarafından döllenmiş olan yumurtanın fallopi tüpüne tutulmasına birçok etken sebep olabilir. “Dış gebelik nasıl olur?” sorusu çok merak edilmekle birlikte, bunun araştırılması ve öğrenilmesi de önem arz eder. Uzman doktorunuz tarafından yapılacak bir müdahale ile bu duruma nelerin sebep olabileceğini öğrenebilirsiniz. Aşağıda ise sizin için muhtemel sebepleri sıraladık.
Dış gebelik belirtisi ile hamilelik belirtileri neredeyse aynı olduğu için çoğu zaman oldukça geç bir zaman aralığında farkına varılır. Bu sebeple de dikkatli ve özenli olmak, doktor müdahalesi ile hamilelik durumuna geçilmesi tavsiye edilir. Bazı semptomlardan anlamak için ise aşağıdaki listeye göz atabilirsiniz. Buna göre dış gebelik belirtileri arasında şunlar yer almaktadır:
Gebelikten doğuma kadar ilerleyen süreçte sizlerle birlikte olacak olan kadın doğum hekiminiz özellikle de bu sürecin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için başvuracağınız kişidir. Belirli adımlar ile ilerleyen hamilelik süreci oldukça normal seyrinde iken rahatsızlık ve sorunların oluşması halinde dış gebelikten şüphelenilir. Dış gebelik ihtimali yüksek bir durum olduğu için doktorlar hamilelik sürecinde dış gebelik hakkında hastalarına bilgi vermek durumundadır. Daha sonradan fark edilen dış gebelik; sağlık üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Çünkü sonradan teşhisi konan dış gebelik durumu hayati bir tehlike ortaya çıkarabilir. Bu sebeple de hamilelik sürecinde doktor kontrollerine sürekli gitmek ve de dikkatli olmak büyük bir önem taşımaktadır. Dış gebelik tanısının konması için doktorunuzun ultrason yolu ile inceleme yapması gereklidir. Tam anlamıyla dış gebeliğin anlaşılabilmesi için doktorunuz sizden bazı testler isteyebilir. Normal değerinden düşük bir değere sahip olan progesteron gebeliğin de normal olmadığının göstergesi olabilir. Tanı koyarken dikkat edilirse, beklenen diğer hormon değerleri de oldukça düşük olabilmektedir.
Dış gebelik tedavisi iki şekilde mümkün olabilir. Tıbbi tedavi adı verilen ilaç tedavisinde methotrexate kullanılır. Bu tarz bir tedavi erken teşhis yapılmış ve de kanamanın olmadığı durumlarda söz konusu olabilir. Bunun dışındaki durumlarda ise ilaç tedavisine başlanılması tehlikeli olabilir. Bu ilaç aslında dokunun büyümesinin engellenmesini ve de emilimi sağlamaya yöneliktir.
Cerrahi tedavi ise dış gebeliğin önlenmesinde kullanılan bir diğer tedavi yöntemidir. Cerrahi yöntemler ile büyüyen doku vücuttan alınır. Belirli bir seviyeye düşen bu değerlerin sonucunda da bu sefer dış gebelik tehlikesinin atlatıldığından bahsedilebilir. Özellikle çok fazla kanama varsa bu işlem derhal yapılmalıdır. Ancak belirtmekte fayda var ki dış gebelik sonucunda bir sonraki dış gebelik ihtimali daha da artar. Eğer ilaç tedavisinin veya cerrahi müdahalenin sonucunda tüplerde zarar meydana gelmemiş ise normal gebelik şansı devam eder.
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