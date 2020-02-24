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Diş hassasiyetini önlemek mümkün mü?

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.02.2020 15:20 | Son Güncelleme

Diş hassasiyeti tüketilen yiyecekler nedeniyle diş etlerinde çekilme ve soğuğa karşı hassasiyet şikayetleriyle ortaya çıkıyor. Diş hassasiyetini daha fazla hissedilir hale getiren durumlardan biri de hava değişmleri oluyor. Yaşanan hava değişimleriyle daha fazla hissedilen diş hassasiyeti, dişlerin sızlamasına neden oluyor. Hassasiyet nedeniyle de ağrı korkusuyla dişleri fırçalamama hatta soğuk havalarda konuşmaktan endişe duyma gibi problemler yaşanabiliyor.

Diş hassasiyetini önlemek mümkün mü?

Diş hassasiyetinden korunma yollarını ve sık sorulan soruları anlatan Diş Hekimi Aylin Hoşzeban Erdur, diş hassasiyetini önlemenin yollarını anlattı.

Diş hassasiyeti soğuk-sıcak ya da şekerli yiyeceklerin, dişin daha yumuşak kısmı olan dentinin ortaya çıkması sonucu verdiği rahatsızlık hissiyle oluşuyor. Dişler fırçalandığında veya hava değişikliklerinde kısa sürede kendini hissettiren keskin ağrı, kişiyi zor durumda bırakıyor. Genel olarak şekerli yiyecekler tüketildiğinde ve soğuk havalarda ortaya çıkan geçici ağrı nedeniyle hasta, dişlerini fırçalamaktan da uzaklaşabiliyor. Diş hassasiyetine sebep olan nedenlerin ortadan kaldırılmaması ise ağızda başka problemlerin yaşanmasına zemin hazırlayabiliyor.

ASİTLİ MEYVELER DİŞ MİNESİNİ ETKİLİYOR

Limon, greyfurt gibi meyvelerin ağızda tutulması ve asitli içeceklerin fazla tüketilmesi diş minesini aşındırarak dentinin açığa çıkmasına sebep oluyor. Zayıflayan diş yüzeyinde açıkta kalan dentin, diş hassasiyetinin oluşmasına yol açıyor. Yaşam kalitesini etkileyen bu problem, ergenlik çağından itibaren görülmeye başlarken, yaşlanmayla birlikte zamanla azalabiliyor. Diş eti problemleriyle sık karşılaşan kişiler, diş etlerinde çekilme de yaşayabiliyor. Bu durumla ortaya çıkan kök yüzeyleri dentini açığa çıkararak, diş hassasiyetinin yaşanmasına neden oluyor.

DİŞ HASSASİYETİ İÇİN ÖNLEM ALINMAZSA DİŞ KAYIPLARI YAŞANABİLİR

Diş hassasiyeti sebebiyle çürümüş veya kırılmış dişler, yanlış diş fırçalama, bruksizm ve diş eti iltihaplanmalarıyla sıkça karşılaşılabiliyor. Bunun yanı sıra yanlış beslenme ve asitli içeceklerin çok fazla tüketilmesi nedeniyle de diş hassasiyeti gelişebiliyor. Diş hekimleri, hassasiyet olan dişler için gerekli tedavileri uygulayarak problemleri hafifletebiliyor. Önlem alınmazsa diş kayıplarına kadar gidebilen diş hassasiyeti için, sızı ve ağrı hissedildikten sonra doktor muayenesinden geçmek önem taşıyor.

DİŞLERİ SERT FIRÇALAMAK DİŞLERİ DAHA İYİ TEMİZLEMEZ

Dişleri daha sert fırçalamak, dişleri daha iyi temizlemek yerine onların daha fazla zarar görmesine yol açar. Dişlerinin daha beyaz olacağını umarak daha sert fırçalamak, dişlere hatta diş etlerine ciddi zararlar veriyor. Özellikle diş hassasiyeti bulunan hastaların diş fırçalarını doktor önerisine uygun şekilde seçerek, doğru fırçalama yöntemiyle gerçekleştirmek gerekiyor.

DİŞ SIKMA HASSASİYETİNE YOL AÇIYOR

Kişinin stres nedeniyle gece ve gündüz boyunca dişlerini sıkması zamanla diş minesinin aşınmasına yol açarak hassasiyetin oluşmasına sebep olabiliyor. Dişlerde bulunan çürümelerde farkına varılmasa dahi ilerleyen zamanlarda çürük, dişlerde bulunan damarlara ilerlediğinde hassasiyete zemin hazırlıyor. Ayrıca diş taşları temizlendikten sonra ve diş beyazlatma yapıldığında, kök yüzeyler açığa çıkarak diş hassasiyetini başlatabiliyor. Diş taşları temizlendikten sonra hassasiyet geçici bir süreyle devam edebiliyor. Ancak diş eti hastalıklarından korunmak için diş taşlarının temizlenmesi büyük önem taşıyor.

DİŞ HASSASİYETİNİ ÖNLEME YOLLARI NELERDİR?

Doktor muayenesiyle birlikte önce doğru ağız bakımı konusunda hasta bilgilendirilmesi yapılıyor. Yumuşak kıllı diş fırçalarının kullanılması hassasiyete yardımcı olabiliyor. Dişlerin diş ipiyle ve hassasiyeti önlemek için zengin florür içerikli diş macunuyla temizlenmesi gerekiyor. Tedavi sırasında ayrıca diş çekilmesiyle ortaya çıkan kök yüzeyleri beyaz dolgularla kapatılıyor. Hastada bruksizm problemi görülüyorsa, sorunun çözülmesi sağlanıyor. Çürükler nedeniyle hassasiyet yaşanıyorsa da kanal tedavisi yapılarak hastanın problemleri çözülebiliyor. Ayrıca;

Yiyecekler yendikten sonra mutlaka dişleri fırçalamak gerekiyor.
Asitli içecekleri tüketmemeye çalışmak, tüketilecekse de pipet kullanmak önem taşıyor.
Diş hassasiyeti bulunan hastaların, diş hekimi muayenesinden sonra uygun diş macunlarını kullanmaları gerekiyor.
Hastada bruksizm problemi varsa gece plağı kullanarak dişlerin aşınmasının önüne geçilebiliyor.
Dişleri sert fırçalamak yerine, süpürme işlemi olarak adlandırılan hassas şekilde fırçalamak gerekiyor.


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Anahtar Kelimeler:
diş hassasiyeti diş sağlık

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