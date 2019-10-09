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“Diş hastalıklarında lazerle tedavi hastayı rahatlatıyor”

SAĞLIK HABERLERİ  | 09.10.2019 16:44 | Son Güncelleme

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Doç.

“Diş hastalıklarında lazerle tedavi hastayı rahatlatıyor”

İSTANBUL, (DHA)- Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Utkan Kamil Akyol, günümüzde lazerle diş tedavisinin giderek yaygınlaştığını söyleyerek, daha hızlı ve ağrısız bir tedavi yöntemi olduğunu belirtti. Doç. Dr. Akyol, “İyileşme süreci oldukça başarılı ve hasta iğne kullanılmadığı için kendini daha rahat hissediyor” dedi.

Ağız, diş ve çene sorunlarının tedavilerinde dünyada hızla yaygınlaşan lazer tedavisi dişçi korkusu olanların yeni tercihi olmuş durumda. Kaygının en az seviyeye indirilmesinde rol oynayan lazer tedavisi hakkında bilgilendirmede bulunan Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Utkan Kamil Akyol, “Düşük Seviyeli Lazer Terapi’ (LLLT), ağız sorunlarının tedavisinde, yara iyileşmesini hızlandırıcı ve ağrıları yok edici etkisiyle konvansiyonel yöntemlere alternatif geniş bir kullanım alanına sahip” diye konuştu.

Diş eti hastalığı, Gömülü diş ameliyatları, dişlerin renklenmesi ve hassasiyetinin giderilmesi, çene eklemi hastalıkları, ağız ülserleri gibi birçok rahatsızlığına lazer ile tedavi edilebildiğini belirten İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Dentaydın Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Utkan Kamil Akyol, hekim ve hastane seçiminin önemine vurgu yaptı.

Bistüri ve dental matkaplara olan ihtiyacın zaman içerisinde azalabileceğini ve bir süre sonra ortadan kalkacağını dile getiren Doç. Dr. Utkan Kamil Akyol, “Tedavi ile anestezi olmadan bazı işlemler yapılabilmekte, iyileşme süreci oldukça başarılı ve hasta iğne kullanılmadığı için daha rahat hissetmekte. Ancak uzman olmayan kişilerce yapılan, dalga boyları, seans sayısı ve süresi yanlış lazer uygulamaları hastalara zarar verebilir. Bu nedenle hastaların, hekim ve hastane seçiminde çok dikkatli olması gerekir” dedi.

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