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Diş hekimi adayları Kenya'da 2 bin hastayı muayene etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 12:48 | Son Güncelleme

Diş hekimi adayları Kenya'da 2 bin hastayı muayene etti

ADDİS ABABA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) gönüllü öğrencileri, Kenya'da 2 bin çocuk ve yetişkinin diş sağlığı taramasını yaptı.

Tecrübe Paylaşım Programı kapsamında Kenya'ya giden 14 kişilik gönüllü öğrenci grubu, Kenya'nın Magadi, Mukuru, Mbagathi ve Macharos bölgelerinde 2 binin üstünde çocuk ve yetişkinin diş sağlığı taramasını ve doktorlar eşliğinde dolgu, diş çekimi ve polisaj gibi gerekli tedavilerini gerçekleştirdi.

Programa katılan diş hekimliği fakültesi öğrencilerinden Ayşenur Turan, doktorların gözetiminde kamplarda diş çekimi yaptığını ve kendisi için çok öğretici bir süreç yaşadığını söyledi.

Fatma Kübra Demir de diş sağlığı taramalarında ve operasyonlarında asistanlık yaptığını, ileride de bu şekilde gönüllü faaliyetlerde bulunmak istediği için programa katılmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Öğrenci Şule Ebrar Erten ise "Gittiğimiz yerleşim yerlerinde hayatlarında ilk kez diş hekimine erişen ve belki de bir daha asla diş hekimine erişebilme şansını yakalayamayacak Kenyalılara ulaştık." diye konuştu.

TİKA Nairobi Program Koordinasyon Ofisi tarafından birkaç aşamada ve farklı sağlık alanlarında gerçekleştirilen 2018 Kenya Kapsayıcı ve Kaliteli Sağlık Hizmetleri Erişimine Destek Programı'nın önemli bir ayağını oluşturan diş sağlığı taraması ve diş sağlığı ile ilgili yaygın operasyonların yapılması Kenyalı çocuklar ve yetişkinler için büyük önem taşıyor.

- Tecrübe Paylaşım Programı

Türkiye'deki farklı üniversitelerde eğitim gören öğrencilerin, Afrika, Asya, Balkanlar ve Ortadoğu gibi TİKA'nın faaliyet coğrafyasında yer alan ülkelerdeki gençlerle etkileşimini ve karşılıklı tecrübe paylaşımını kapsayan program, öğrencilerin ülkeler arasında "dostluk köprüleri" kurmasını amaçlıyor.

2018 Tecrübe Paylaşım Programı ile 8 Eylül'e kadar 30 ülkeye gidecek yaklaşık 500 öğrenci, bu ülkelerde Türkiye ve Türk sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını yerinde inceleyerek 100'e yakın proje ve faaliyete katılıyor.

TİKA'nın programı vesilesiyle üniversite öğrencileri, Nijer, Arnavutluk, Bosna Hersek, Burkina Faso, Cezayir, Cibuti, Çad, Fas, Gana, Gürcistan, Kamerun, Karadağ, Kazakistan, Kenya, Kolombiya, Lübnan, Makedonya, Mozambik, Namibya, Özbekistan, Romanya, Senegal, Sırbistan, Somali, Sudan, Tanzanya, Tunus, Ürdün, Moldova ve Güney Afrika'yı ziyaret ediyor.

TİKA organizatörlüğünde geçen yıl ilki gerçekleştirilen programa 45 ilden katılan 220 öğrenci, 19 ülkeyi ziyaret etmiş ve gittikleri ülkelerde 28 proje yürütmüştü.

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diş hekimliği Kenya tika

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