Diş hekimi adayları Kenya'da 2 bin hastayı muayene etti

ADDİS ABABA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) gönüllü öğrencileri, Kenya'da 2 bin çocuk ve yetişkinin diş sağlığı taramasını yaptı.

Tecrübe Paylaşım Programı kapsamında Kenya'ya giden 14 kişilik gönüllü öğrenci grubu, Kenya'nın Magadi, Mukuru, Mbagathi ve Macharos bölgelerinde 2 binin üstünde çocuk ve yetişkinin diş sağlığı taramasını ve doktorlar eşliğinde dolgu, diş çekimi ve polisaj gibi gerekli tedavilerini gerçekleştirdi.

Programa katılan diş hekimliği fakültesi öğrencilerinden Ayşenur Turan, doktorların gözetiminde kamplarda diş çekimi yaptığını ve kendisi için çok öğretici bir süreç yaşadığını söyledi.

Fatma Kübra Demir de diş sağlığı taramalarında ve operasyonlarında asistanlık yaptığını, ileride de bu şekilde gönüllü faaliyetlerde bulunmak istediği için programa katılmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Öğrenci Şule Ebrar Erten ise "Gittiğimiz yerleşim yerlerinde hayatlarında ilk kez diş hekimine erişen ve belki de bir daha asla diş hekimine erişebilme şansını yakalayamayacak Kenyalılara ulaştık." diye konuştu.