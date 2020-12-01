Diş hekimi Alman Türkiye'de yargılanmayı bekliyor

Bild gazetesinde yer alan habere göre, 4 Kasım'da Düsseldorf'tan kalkan bir uçakla Türkiye'ye kısa bir tatil için giden diş hekimi bir Alman, Antalya Havalimanı'nda yaşanan bir tartışma nedeniyle gözaltına alındı. Almanya'nın Wuppertal kentinde yaşayan Kristian B. adlı Alman'ın bagaj bandında beklerken diğer yolcularla tartışma yaşadığı, görgü tanıklarının ifadesine göre tartışma sırasında Türkiye ve Türklere yüksek sesle hakaret ettiği belirtiliyor.

Haberde, tartışma sırasında Kristian B.'nin "Siz Türkler böylesiniz, Türkiye zaten demokratik bir ülke değil" diye bağırdığı, bu sırada başka bir yolcunun tartışmayı cep telefonuyla görüntülü olarak kaydettiği ve sonrasında da bu kaydı polise gösterdiği aktarılıyor.

Olayın ardından gözaltına alınan ve daha sonra yurtdışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılan Kristian B. hakkında TCK'nın 301'inci maddesi uyarınca "Türk devletini ve organlarını aşağılamak" suçundan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldığı belirtiliyor. Kristian B.'nin şimdi ise bir otelde yargılanmayı bekliyor.

Alman Dışişleri Bakanlığı sözcüsü de olayı doğrulayarak yurtdışına çıkış yasağı konulan Alman'la konsolosluk görevlilerinin ilgilendiği bilgisini verdi.

dpa/HS,GA

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