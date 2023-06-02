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Diş hekimi dişinizi fırçalamadan önce asla yapmamanız gereken hatayı açıkladı

02.06.2023 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diş sağlığı için diş temizliği rutini oluşturmak gerekiyor. Diş fırçalamasını atlamak diş sağlığında bozulmalara neden olabiliyor. Diş hekimi toplumda birçok kişinin dişini fırçalamadan yanlış bir uygulama yaptığını belirterek doğru diş fırçalama yöntemini açıkladı.

Diş hekimi dişinizi fırçalamadan önce asla yapmamanız gereken hatayı açıkladı

Diş temizliği sadece görünüm için değil diş sağlığı için de oldukça önemlidir. Çürümelerin, diş tartarlarının önüne geçmenin en etkili yolu doğru diş fırçalama rutini oluşturmak ve diş minesine zarar veren yiyeceklerden uzak durmaktadır. Dr. Sahil Patel, hastalarının ağız sağlıklarına zarar verebilecek birçok hata yaptığını defalarca gördüğünü söyledi. Görünüşe göre en büyük hatalardan biri, diş macunu eklemeden önce diş fırçanızı ıslatmaktır.

DİŞ MACUNUNU ISLATMAMALISINIZ

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Dr.Patel "Bunu yaparsanız, macunu sulandırırsınız. Diş macunu zaten doğru miktarda neme sahiptir. Islaksa, daha hızlı köpürmesine ve daha çabuk tükürmenize neden olur."dedi.

YUMUŞAK DOKUNUŞA SAHİP OLMALI

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Kaçınmamızı tavsiye ettiği diğer yaygın alışkanlıklar arasında çok ağır davranmak ve diş arası fırçalar yerine diş ipi kullanmayı tercih etmek yer aldı. Dr. Patel şunları söyledi: "İnsanlar genellikle fırçalarını yumruklarıyla tutarlar."Dişlerini fırçalamış gibi hissetmemelisin. Kıllar dişe çarpıyorsa, iyi bir iş çıkarmıyor demektir. Kıllar dişlere karşı düz olmalı ve yumuşak bir dokunuşa sahip olmalısınız."

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İp yerine neden diş arası fırçalarını tercih ettiğini açıklayan diş hekimi şunları ekledi: "Dişlerin arasını temizleyen kıllar, diş fırçasının plaklarımızı temizlemek için ulaşamadığı köşelere ve zor bölgelere ulaşabilir. Bu, onları diş ipinden daha etkili kılıyor ve iyi bir uyum sağlamak için birçok şekil ve boyutta geliyorlar."

İLTİHAPLARA NEDEN OLUR

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Diş hekimi diş fırçalama seansını atlayacaksanız,atlamanız gereken kısmın ilk uyandığınız zaman olması gerektiğini belirtti. Dr Patel, "Akşam fırçasını kaçırmayın.
Uyurken ağzınızdaki tükürük azalır, bu nedenle gün içinde yediğiniz yiyecekler dişlerinizde kalır ve gece boyunca iltihaplanarak daha büyük sorunlara neden olur."

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