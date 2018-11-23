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'Diş hekimi enflasyonu yaşanıyor, yeni fakülte açılması engellenmeli'

SAĞLIK HABERLERİ  | 23.11.2018 12:24 | Son Güncelleme

KAYSERİ Diş Hekimleri Odası Başkanı Emrullah Maraş, Türkiye’de diş hekimi enflasyonu yaşandığını savunarak, "2002 yılında 19 olan diş hekimliği fakültesi sayısı bugün 86’ya çıkmış durumda.

'Diş hekimi enflasyonu yaşanıyor, yeni fakülte açılması engellenmeli'

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Diş Hekimleri Odası Başkanı Emrullah Maraş, Türkiye’de diş hekimi enflasyonu yaşandığını savunarak, "2002 yılında 19 olan diş hekimliği fakültesi sayısı bugün 86’ya çıkmış durumda. Eğer önlem alınmazsa önümüzdeki 10 yıl içerisinde diş hekimleri işsiz kalacak. 23 fakülte eğitime başlamamış durumda; bu fakültelerin açılması engellenmelidir" dedi.
22 Kasım Dünya Diş Hekimliği Günü ve aynı zamanda Ağız ve Diş Sağlığı Haftası kapsamında açıklama yapan Kayseri Diş Hekimleri Odası Başkanı Emrullah Maraş, mesleki sorunları gündeme getirdi. "Ülkemizde bilimsel diş hekimliğinin kuruluşunun 110’uncu yılını kutluyoruz" diyen Maraş, 2002 yılında 19 olan diş hekimliği fakültesi sayısının bugün 86’ya çıktığını ifade etti.
Maraş, "En büyük sıkıntılardan biri fazlaca diş hekimliği fakültesinin açılmış bulunmasıdır. Diş hekimliği enflasyonu yaşanması kaçınılmazdır. Bu yıl diş hekimliği fakülteleri, 4991 diş hekimi mezun vermiş. Burada diş hekimlerimizin alanı da daralmakta ve sıkıntılar göz önüne alınarak yeni diş hekimliği fakültesine izin verilmemelidir. Bulunanların da istihdamı desteklenmelidir. Bunun yanında ülkemizde 23 fakülte eğitime başlamamış durumda ve bu fakültelerin açılması engellenmelidir" diye konuştu.
Diş sağlığı konusunda vatandaşlar da uyarılarda bulunan Maraş, "Sağlıklı beslenme ve sigarasız yaşam öneriyoruz. Diş fırçamızı 3 ayda bir değiştirmeli ve diş ipi kullanmalıyız. Yılda en az 2 defa diş hekimi kontrolü yapılmalı" dedi.

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'Diş hekimi enflasyonu yaşanıyor, yeni fakülte açılması engellenmeli''Diş hekimi enflasyonu yaşanıyor, yeni fakülte açılması engellenmeli'

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