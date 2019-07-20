Diş hekimi korkusu olan çocuklara sedasyon yöntemi

Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Çocuk Diş Hekimi Dr. Nurgül Demir, çocukların diş hekimi korkusunun aşılamıyorsa konusunda deneyimli anestezi uzmanı ve diş hekimlerinin bulunduğu merkezlerde sedasyon veya genel anestezi altında diş tedavilerini yaptırmanın mümkün olduğunu belirtti.

Medicana International Ankara Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Çocuk Diş Hekimi Dr. Nurgül Demir, korku ve kaygı düzeyinin çok yüksek olduğu hastalara, yeterli kooperasyonun sağlanamadığı çocuklara, zihinsel engeli veya hareket yetersizliği olan hastalarda dental tedavilerin yapılabilmesi için sedasyon veya genel anestezi uygulanabileceğini açıkladı.

Sedasyonu, ilaçlar ile hastanın spontan solunumu ve tüm reflekslerinin korunarak, bilinç düzeyinin kontrollü olarak baskılandığı, derinliğin ayarlanabildiği bir uyku hali olarak tanımlayan Dr. Demir, çocuk hastalarda kısa sürede tamamlanacak dental işlemlerin sedasyon uygulanarak yapılabileceğini belirtti.

Genel anestezinin ise dışarıdan uygulanan farmakolojik ajanlarla bilincin kapandığı, ağrılı uyarana yanıt alınamadığı, solunum fonksiyonlarının önemli ölçüde baskılandığı veya durduğu, dolaşım sistemi fonksiyonlarının baskılanabildiği geri dönüşümlü bir durum olarak tanımlayan Dr. Demir çocuk hastalarda diş hekimi koltuğunda hastanın kooperasyon eksikliğine bağlı olarak oluşabilecek komplikasyonları ortadan kaldırmak ve işleme bağlı oluşabilecek ağrı, rahatsızlık hislerini gidermek amacıyla genel anestezi verilmesi gerekebildiğinin de altını çizdi.

Uzm. Dr. Nurgül Demir, genel anestezi ile uygulanan işlemleri ise şu şekilde açıkladı:

“Genel anestezi öncesinde çocuk hastalar sıklıkla rahatlatıcı bir ilaç içirildikten sonra operasyon odasına alınır. Böylece çocukların korkmaları, huzursuz olmaları önlenmiş olur ve sonrasında damar yolundan anestezi ilacı verilerek anestezi başlatılır. Anestezi uzmanı çocukların işlem sırasında rahat ve ağrısız bir deneyim yaşamasını sağlar. Hastaların kalp hızı, kan basıncı, solunum hızı ve derinliği vücudun oksijen düzeyi gibi gerekli bütün yaşamsal fonksiyonlarını düzenli olarak kontrol ederek hasta güvenliğini sağlar. İşlemden sonraki dönemde de çocuk hastanın gereksinimlerine göre gerekli olan ilaç tedavilerini planlar. Her iki işlemde de çocuk diş hekiminin yanısıra bir de anestezi uzmanı gerekmekte ve işlemler ameliyathane ortamında yapılmalıdır.”

