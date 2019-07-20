HABER

Diş hekimi korkusu olan çocuklara sedasyon yöntemi

SAĞLIK HABERLERİ  | 20.07.2019 11:56 | Son Güncelleme

Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Çocuk Diş Hekimi Dr.

Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Çocuk Diş Hekimi Dr. Nurgül Demir, çocukların diş hekimi korkusunun aşılamıyorsa konusunda deneyimli anestezi uzmanı ve diş hekimlerinin bulunduğu merkezlerde sedasyon veya genel anestezi altında diş tedavilerini yaptırmanın mümkün olduğunu belirtti.
Medicana International Ankara Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Çocuk Diş Hekimi Dr. Nurgül Demir, korku ve kaygı düzeyinin çok yüksek olduğu hastalara, yeterli kooperasyonun sağlanamadığı çocuklara, zihinsel engeli veya hareket yetersizliği olan hastalarda dental tedavilerin yapılabilmesi için sedasyon veya genel anestezi uygulanabileceğini açıkladı.
Sedasyonu, ilaçlar ile hastanın spontan solunumu ve tüm reflekslerinin korunarak, bilinç düzeyinin kontrollü olarak baskılandığı, derinliğin ayarlanabildiği bir uyku hali olarak tanımlayan Dr. Demir, çocuk hastalarda kısa sürede tamamlanacak dental işlemlerin sedasyon uygulanarak yapılabileceğini belirtti.
Genel anestezinin ise dışarıdan uygulanan farmakolojik ajanlarla bilincin kapandığı, ağrılı uyarana yanıt alınamadığı, solunum fonksiyonlarının önemli ölçüde baskılandığı veya durduğu, dolaşım sistemi fonksiyonlarının baskılanabildiği geri dönüşümlü bir durum olarak tanımlayan Dr. Demir çocuk hastalarda diş hekimi koltuğunda hastanın kooperasyon eksikliğine bağlı olarak oluşabilecek komplikasyonları ortadan kaldırmak ve işleme bağlı oluşabilecek ağrı, rahatsızlık hislerini gidermek amacıyla genel anestezi verilmesi gerekebildiğinin de altını çizdi.
Uzm. Dr. Nurgül Demir, genel anestezi ile uygulanan işlemleri ise şu şekilde açıkladı:
“Genel anestezi öncesinde çocuk hastalar sıklıkla rahatlatıcı bir ilaç içirildikten sonra operasyon odasına alınır. Böylece çocukların korkmaları, huzursuz olmaları önlenmiş olur ve sonrasında damar yolundan anestezi ilacı verilerek anestezi başlatılır. Anestezi uzmanı çocukların işlem sırasında rahat ve ağrısız bir deneyim yaşamasını sağlar. Hastaların kalp hızı, kan basıncı, solunum hızı ve derinliği vücudun oksijen düzeyi gibi gerekli bütün yaşamsal fonksiyonlarını düzenli olarak kontrol ederek hasta güvenliğini sağlar. İşlemden sonraki dönemde de çocuk hastanın gereksinimlerine göre gerekli olan ilaç tedavilerini planlar. Her iki işlemde de çocuk diş hekiminin yanısıra bir de anestezi uzmanı gerekmekte ve işlemler ameliyathane ortamında yapılmalıdır.”

Tüm okulu sardı! Mantolama görevi görüyorTüm okulu sardı! Mantolama görevi görüyor
Özel eğitim hizmetlerinde en önemli eksiklik: Beden eğitimi ve sporÖzel eğitim hizmetlerinde en önemli eksiklik: Beden eğitimi ve spor
‘Yaşamaz’ dediler: Şimdi 7 aylık ve sağlıklı‘Yaşamaz’ dediler: Şimdi 7 aylık ve sağlıklı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kalabalığın üzerine ateş açtı! Adana'da düğün kana bulandı

Kalabalığın üzerine ateş açtı! Adana'da düğün kana bulandı

3. Köprü'de yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

3. Köprü'de yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Samsun'a şehit ateşi düştü! Yürek yakan anlar

Samsun'a şehit ateşi düştü! Yürek yakan anlar

Burası ne Ege, ne Akdeniz! Gören mest oluyor

Burası ne Ege, ne Akdeniz! Gören mest oluyor

Boşanıyorlar mı? Son noktayı annesi koydu

Boşanıyorlar mı? Son noktayı annesi koydu

Dikkat! Emekli maaşınızın düşmemesi için bunu mutlaka yapın

Dikkat! Emekli maaşınızın düşmemesi için bunu mutlaka yapın

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?

Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Mide bulantısına iyi gelen doğal çözümler!

Mide bulantısına iyi gelen doğal çözümler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika... Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Diyabet hastalarına 10 maddelik cinsel sağlık kılavuzu

İşte cinsel sağlığınızı koruyacak 10 tavsiye!

Tam 25 defa kalp krizi, 3 defa beyin kanaması, 2 defa da felç geçirdi

25 defa kalp krizi, 3 defa beyin kanaması, 2 defa felç geçirdi

Yanlış klima kullanımı burun sağlığını bozuyor

Yanlış klima kullanımı burun sağlığını bozuyor

Bakan Selçuk duyurdu! 55 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Bakan duyurdu! 55 ilaca geri ödeme...

Sakin bir hayat, Alzheimer riskini artırıyor

Uzmandan 'sakin hayat' uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.