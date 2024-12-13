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Diş hekimi korkusu olanlara müjde! Sağlık Bakanlığı bünyesinde 'Hipnozla diş tedavisi' başladı

13.12.2024 16:05
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Ağız ve diş sağlığı genel sağlık için oldukça önemli. Hem çocuk hem de yetişkinlerde oluşabilen diş hekimi korkusu için yeni bir çalışma başlatıldı. Diş hekimi korkusu yaşayan hastalar için Sağlık Bakanlığı bünyesinde ilk kez hipnoz yöntemi ile diş tedavisi uygulaması başladı. Ankara'daki Etimesgut Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde açılan 'Dental Hipnoz Kliniği'nde hastaların diş korkusu hipnoz yöntemi ile ortadan kaldırılıp, uygun tedavi uygulanıyor. İşte detaylar...

Diş hekimi korkusu olanlara müjde! Sağlık Bakanlığı bünyesinde 'Hipnozla diş tedavisi' başladı

Diş tedavisinde hipnoz yöntemi, bazı özel hastanelerde uygulanırken; Sağlık Bakanlığı bünyesinde ilk kez uygulanmaya başladı. Diş hekimi korkusu yaşayan hastalar için kullanılan hipnozla diş tedavisi Ankara'daki Etimesgut Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde ilk kez yapılıyor. Başhekim diş hekimi Asuman Mermerci tarafından uygulanan tedavide, diş hekimi korkusu yaşayanların yanı sıra anestezik maddelere karşı alerjisi olanlar da anestezik madde olmadan dental işlemlerini yaptırabiliyor. Tedavi sürecinde, hastaların önce hipnoz yöntemiyle korkuları ortadan kaldırılıyor, sonra da tedavi uygulanıyor.

'HİPNOZ, ALTERNATİF TEDAVİDİR'

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Etimesgut Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Asuman Mermerci, "Hipnoz aslında tanım olarak telkine dayalı bir sistemdir. Ve hipnoz kitabi bilgide yarı uyku, yarı uyanıklık hali olarak geçer. Ancak hipnoz bunların çok daha ötesinde bilinçaltına açılan bir kapıdır. Hipnozu biz kliniğimizde, diş hekimi korkusu, diş sıkma problemi olan hastalarımızda, bunun yanı sıra anesteziye karşı alerjisi olan hastalarımızda kullanıyoruz. Özellikle çocuklarımızda tercih ediyoruz. Çünkü çocuklarımızda çok yüksek miktarda diş hekimi korkusu varsa ve biz çocuğumuza herhangi bir diş tedavisi uygulayamıyorsak, normal şartlarda genel anestezi ve sedasyona yönlendiriyoruz. Ancak hipnoz çocuklarımızda genel anesteziye karşı alternatif tedavidir" dedi.

'HİPNOZ HALİNDE HAYALİ TEDAVİ'

diş operasyonları

Mermerci, bazı çocukların koltuğa bile oturmakta zorlandığını söyleyerek, "Öncelikle bu çocuklarımıza, 'Gel oyun oynayalım' diyoruz, küçük oyuncaklarımız var. 'Abstrakt' dediğimiz küçük materyallerimizle birlikte çocuklarımıza hipnoterapi uyguluyoruz. Öncelikle diş hekimi korkusunu yenmelerini sağlıyoruz. Asıl amacımız hekime olan güveni sağlama. Güveni sağladıktan sonra onlara sanal bir şekilde bir diş tedavisi uyguluyoruz. Daha sonra da bunun gerçeğini uyguluyoruz. Bizim asıl çıkış amacımız çocuklardı ancak gördük ki büyük hastalarımızda da çok fazla dental fobi var. Öyle ki bazı hastalar çok ileri yaşlarda bile diş koltuğuna oturamamıştı. Onlara da aynı şekilde gözlerini kapattırıp, hafif bir hipnoz halinde diş tedavisi uyguluyoruz. Öncelikle hipnoz altında hayali bir tedavi uygulatıyoruz. Oradaki tepkilerini görüyoruz. Oradaki davranışlarını görüyoruz. Ondan sonra bu tedavinin gerçeğini uyguluyoruz" diye konuştu.

'BAŞARISIZ BİR VAKAMIZ OLMADI'

diş fırçalamak2

İnsanlarda dental fobinin zannedilenden daha yüksek oranda yaşandığını kaydeden Mermerci, "Yapılan araştırmalara göre dünyada her 6 kişiden birinde dental fobi olduğu görülmüş. Hastalarımızı bu durum çok etkiliyor. Çünkü çok basit bir dolgu için çok küçük bir diş çürüğü için gelebilecek olan hastalar gelmedikleri zaman diş çürüğü ilerliyor. Burada dental fobinin önüne geçtiğimiz zaman, hasta kolaylıkla tedavisine geliyor. Bunların yanında hastanın ve ülkenin ekonomisini düşündüğümüz zaman hipnozun büyük bir katkısı da bulunuyor. Şu anda kendi yaptığımız klinik çalışmalardan örnek verecek olursak, hiç başarısız olduğumuz bir vakamız olmadı. Ankara Etimesgut Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi olarak, Türkiye'de kamuda ilk ve tek hipnoz kliniği olan merkeziz" ifadelerini kullandı.

diş fırçalamak

Klinikte hipnoz yöntemiyle kanal tedavisi uygulanan Ömer Bahadır Öcal (27), hipnoz tedavisi öncesinde dental fobi nedeniyle, iğne görünce bayılma durumu yaşadığını belirterek, "15 yıldır kan aldıramıyorum, iğne vurduramıyorum. Buraya geldiğimde çok büyük endişelerim vardı. Ama sonunda şu an bu koltuğa oturuyorum. Diş işlemlerimi hipnoz sayesinde yaptırabiliyorum" ifadelerini kullandı.

DHA
Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Diş hekimi Sağlık Bakanlığı ağız diş
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