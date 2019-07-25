Diş hekimi ve eski muhtar, kaçak kazı yaparken yakalandı

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)- BOLU'da, ormanlık alanda kaçak kazı yapan ve aralarında bir diş hekimi ile bir eski muhtarın da bulunduğu 6 şüpheli suçüstü yakalandı.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ormanlık alanda kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Hemen belirtilen bölgeye giden jandarma ekipleri, aralarında diş hekimi, memur ve eski muhtarın da bulunduğu 6 kişiyi kaçak kazı yaptıkları sırada yakaladı.

Kazı bölgesinde 1 adet Osmanlı sikkesi, 1 adet jeneratör ve kazı yapmakta kullanılan malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarma karakoluna götürüldü.

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