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Diş hekiminden iğrenç taciz! Genç kızın bacaklarına dokunup… 'Ben herkesi öpüyorum'

08.05.2024 10:55
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İzmir'de diş hekimi T.G., iddiaya göre iş insanı Hasan T.'nin 19 yaşındaki kızı A.T.'ye cinsel tacizde bulundu. Tedavi için kendisine gelen genç kızın bacaklarına dokunup öpen diş hekiminin sözleri ise şaşkına çevirdi. Taciz olayı için iddiaya göre 'ben herkesi öpüyorum' diyerek kendini savundu. İşte iğrenç taciz olayının detayları...

Diş hekiminden iğrenç taciz! Genç kızın bacaklarına dokunup… 'Ben herkesi öpüyorum'

Mide bulandıran olay İzmir'in Alsancak İlçesi'nde yaşandı. Çene cerrahı olan ünlü diş hekimi T.G.'nin adı, taciz skandalına karıştı. İddiaya göre İzmirli iş insanı Hasan T.'ın 19 yaşındaki kızı A.T. tedavi için gittiği diş hekimi T.G.'nin odasında tacize uğradı. A.T., hekimin kendisini öptüğünü, bacaklarına dokunduğunu söyleyerek durumu ailesine anlattı.

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"BU NASIL DİŞÇİ ANLAMIŞ DEĞİLİM!"

Yeni Asır'ın haberine göre genç kızın ailesi olayı öğrenince hekimin muayenesine gidip hesap sordu. Taraflar arasında başlayan sözlü münakaşa kısa sürede arbedeye dönüştü. Aile diş hekiminden şikayetçi olurken; diş hekimi T.G. de genç kızın babası ve arkadaşının kendisini darp ettiği iddiası ile şikayetçi oldu.

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BACAKLARINA DOKUNUP ÖPTÜ

Baba Hasan T. "Kızıma tedavi öncesi çenesinden yapması gereken uyuşturucu iğneyi kalçasından yaptığını, bacaklarına dokunup bir de öptüğünü öğrendim. Bu nasıl bir dişçi anlamış değilim. Muayenesine olayı sormaya gittiğimde bana pişkince, 'ne olmuş ben herkesi öpüyorum kötülük yok' diye yanıt verince kendimi tutamadım" ifadelerini kullandı.

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"BİR DAHA BURAYA GELMEK İSTEMİYORUM"

Balık üretim çiftliği sahibi İzmirli iş insanı Hasan T., kızının yaşadıklarını anlattı. T. açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Kızım A.T. eğitim gördüğü İngiltere'den gelip annesi Meral T. ile tedavi için diş hekimi T.G.'ye gitti. Kızım muayene odasından ağlayarak çıkmış, annesi ise ağrıdan ağladığını düşünmüş. Ancak biraz daha üstüne gidince 'anne bir daha buraya gelmeyelim' dediğinde gerçek ortaya çıkmış."

'BEN HERKESİ ÖPÜYORUM'

Hasan T., "Kızıma tedavi öncesi çenesinin içinden yapması gereken uyuşturucu iğneyi kalçasından yaptığını, bacaklarına dokunup bir de öptüğünü öğrendim. Bu nasıl bir dişçi anlamış değilim. Muayenesine olayı sormaya gittiğimde bana pişkince şöyle yanıt verdi: 'Ne olmuş ben herkesi öpüyorum kötülük yok.' Aldığım cevap karşısında kendimi tutamadım ve saldırdım. Hekimden şikayetçi olduk. Savcılık da soruşturmayı tamamlayıp cinsel taviz davasını açtı. Önümüzdeki günlerde davanın duruşması olacak" dedi.Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Diş hekimi İzmir taciz
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