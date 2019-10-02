HABER

Diş hekiminin ölümünde korkunç şüphe

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2019 13:47 | Son Güncelleme

Antalya'nın Alanya ilçesinde, trafik kazası sonrası gittiği hastanede yanlış teşhis ve tedaviye bağlı damar yaralanması ile beyin kanaması geçirmesi sonucu yaşamını yitirdiği öne sürülen diş hekimi Gamze Uğurlu Urhan'ın cenazesi, ailesi tarafından morgdan alındı.

Diş hekiminin ölümünde korkunç şüphe

Alanya ilçesindeki ağız ve diş sağlığı merkezinde görev yapan Urhan'ın, 12 Eylül 2018'de geçirdiği trafik kazası sonrası kol kırığı teşhisiyle tedavi edildiği hastanede, yanlış teşhis ve tedavi sonucu damar yaralanması ve beyin kanaması geçirdiği iddia edildi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde yaklaşık bir yıldır yaşam mücadelesi veren Urhan, dün yaşamını yitirdi. Urhan'ın cenazesi, yakınları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan alındı. Cenazenin Alanya'da Oba Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

"İHMAL DEĞİL CİNAYETE TEŞEBBÜS"

Diş hekiminin eşi Halis Urhan, yaptığı açıklamada, eşinin, arkadaşının kullandığı otomobilin trafik kazasına karışmasının ardından yaralandığını ve kaza yerine 100 metre uzaklıktaki hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Eşinin kolunun yanlış şekilde alçıya alındığını, daha sonra platin takılması için yapılan ameliyatta da atar damarının kesildiğini öne süren Urhan, "Eşimin ölümü ihmal değil, cinayete teşebbüstür. Yarım alçı yerine tam alçı yapılsaydı ameliyata gerek kalmazdı. Ameliyatı yapan doktor da eşimin atar damarını kesti, yanlış bağladı. Buna rağmen kalp-damar cerrahını çağırmadı. Eşimin ölümüne neden olanlarla bugüne kadar savaştım, savaşmaya devam edeceğim." diye konuştu.

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü, olayla ilgili doktorlar hakkında inceleme başlatmıştı.

Kaynak: AA

Akın akın gidiyorlar! Sırf fotoğraf çekebilmek için...Akın akın gidiyorlar! Sırf fotoğraf çekebilmek için...
MLKP'li 2 terörist, hücre evini sahte kimlikle kiralamışMLKP'li 2 terörist, hücre evini sahte kimlikle kiralamış
Türk mitolojisinin canavarları bu sergideTürk mitolojisinin canavarları bu sergide
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Diş Hekimi Antalya

En Çok Okunan Haberler

Sigara denetçileri geliyor!

Sigara denetçileri geliyor!

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

'Azdedilme' tehlikesiyle karşı karşıya kalan Trump: Bu bir darbe

'Azdedilme' tehlikesiyle karşı karşıya kalan Trump: Bu bir darbe

O Ses Türkiye'de büyük değişiklik! Acun Ilıcalı açıkladı

O Ses Türkiye'de büyük değişiklik! Acun Ilıcalı açıkladı

Faiz indirimine 2 firma daha katıldı

Faiz indirimine 2 firma daha katıldı

Mansur Yavaş, İstanbul'u örnek gösterdi ve sayıyı açıkladı

Mansur Yavaş, İstanbul'u örnek gösterdi ve sayıyı açıkladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Annesinin mezarı başında ölü bulundu

Annesinin mezarı başında ölü bulundu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ağabeyinin cinsel istismarından hamile kaldı, aile şikayetçi olmadı

Her satırı iğrenç! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Eyüpsultan'da vahşet! Tartıştığı eşinin boğazını falçatayla kesti!

'Eşimi öldürdüm şu adreste bulabilirsiniz'

Bartın'da 'eksik para üstü' bahanesiyle dolandırıcılık

'Pes' dedirten ifade: Alışkanlık boyutuna geldi

Beyoğlu'nda down sendromlu genç balkondan aşağı atladı

Yer: Beyoğlu! Günün en acı haberi

Antalya'da bir kadın, bir erkek tarafından öldüresiye dövüldü

Parkta dehşet anları! Kadın çığlık çığlığa kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.