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Diş hekiminin ölümünden sorumlu tutulan sevgiliye 25 yıl istendi

YAŞAM HABERLERİ  | 26.12.2018 14:02 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, diş hekimi Özgür Özen'in (38) ölümünden sorumlu tutulan erkek arkadaşı Yücel Düzenli (40) için savcı, 'olası kastla insan öldürme' suçundan 25 yıl hapis cezası talep etti.

Diş hekiminin ölümünden sorumlu tutulan sevgiliye 25 yıl istendi

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, diş hekimi Özgür Özen'in (38) ölümünden sorumlu tutulan erkek arkadaşı Yücel Düzenli (40) için savcı, 'olası kastla insan öldürme' suçundan 25 yıl hapis cezası talep etti.
Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi Sinanoğlu Caddesi'ndeki 11 katlı apartmanın 5'inci katındaki dairede oturan 2 çocuk annesi diş hekimi Özgür Özen, 1 Şubat 2017 tarihinde saat 21.30 sıralarında binanın bahçesinde ağır yaralı halde bulundu. Dairesinin balkonundan düştüğü tahmin edilen Özen için çevre sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Gelen sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Özen'in vücudunda çok sayıda kırık olduğu belirlendi. Bu sırada Özen'in eşi olduğunu öne süren bir kişi sitenin bahçesine gelerek, "Bizi bırakma. Neden yaptın?" diye feryat etti. Özgür Özen'in eşinden boşandığını, çocuklarıyla yaşadığını bilen çevre sakinleri, tanımadıkları kişiden şüphelenip durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, Özgür Özen'in eşi olmadığını belirlediği Yücel Düzenli'yi gözaltına aldı.
Hastanede tedaviye alınan Özen, yakınlarına, sevgilisi Yücel Düzenli'nin kendisine şiddet uyguladığını söyledi. Özgür Özen aynı gece hastanede yaşamını yitirirken, Yücel Düzenli ise tutuklandı.
Hakkında ömür boyu hapis istemiyle dava açılan Yücel Düzenli'nin yargılanmasına Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Yücel Düzenli, Özgür Özen'in yakınları ve taraf avukatları katıldı. Bir önceki duruşmada, Özgür Özen'i sevdiğini ve onu öldürecek bir gerekçesi olmadığını söyleyen Yücel Düzenli, aynı iddialarını tekrarlayarak, Özen'in eski eşinden aldığı tehditler nedeniyle psikolojisinin bozulduğunu, bu nedenle sürekli ilaç kullandığını öne sürdü. Düzenli, Özgür Özen'in kullandığı ilaçların etkisiyle intihara sürüklenmiş olabileceğini söyledi. Bu iddialar üzerine mahkeme heyeti, Özgür Özen'in kullandığı ilaçların etkisinin belirlenmesi için Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nden rapor istedi. AÜ Hastanesi'nin Özen'in ilaçlarına ilişkin rapor mahkemeye ulaştı. Raporda, Özgür Özen'in kullandığı ilaçların intiharına neden olabilecek bir etkisi bulunmadığına vurgu yapıldı. Yücel Düzenli, raporu kabul etmediğini söyledi.
Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını veren savcı, sanığın 'olası kastla insan öldürme' suçundan 25 yıl hapisle cezalandırılmasını talep etti.
Duruşma, sanık avukatının mütalaaya karşı savunma yapması için ertelendi.

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Diş hekiminin ölümünden sorumlu tutulan sevgiliye 25 yıl istendiDiş hekiminin ölümünden sorumlu tutulan sevgiliye 25 yıl istendi

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