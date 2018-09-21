HABER

Diş hekimleri başkentte buluşuyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 21.09.2018 16:05 | Son Güncelleme

Türk Dişhekimleri Birliği 24. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi ve Expodental 2018 kapsamında yerli ve yabancı çok sayıda diş hekimi bir araya gelerek, son tedavi yöntemlerini masaya yatıracak

Ankara Dişhekimleri Odasının ev sahipliği yapacağı "Türk Dişhekimleri Birliği 24. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi" ve "Expodental 2018", yerli ve yabancı çok sayıda diş hekimini Başkent Ankara'da buluşturacak.

Türk Dişhekimleri Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, 27-30 Eylül tarihleri arasında Congresium Ankara'da düzenlenecek "Dişhekimliğinde 5N1K" temalı uluslararası kongre ve fuar, yaklaşık 10 bin ziyaretçiyi ağırlayacak.

Bilimsel programı kapsamında, güncel konularda 9 panel, 66 konferans, 27 kurs ve çeşitli konularda forumlar düzenlenecek. Kongreye katılan 114 akademisyen, düzenlenecek panellerde son bilimsel ve teknolojik gelişmeleri katılımcılarla paylaşacak.

Kongrede ayrıca ağız ve diş sağlığı endüstrisi ve diş hekimliği malzemeleri üretimi, ithalat ve satışını yapan 100'ü aşkın firmanın katılımıyla 10 bin metrekarelik bir alana kurulan fuarın da açılışı gerçekleşecek.

Dört gün sürecek TDB 24. Uluslararası Dişhekimleri Birliği Kongresi'nde, 800'den fazla poster ve sözlü bildiri sunulacak. Diş hekimliği mesleğinin tüm bileşenlerinin buluşma noktası olacak kongrede "Ağız Diş Sağlığı Teknikerleri ve Yardımcı Personel Sempozyumu" ile "Diş Teknisyenleri Sempozyumu" da düzenlenecek.

Sanatçı Dişhekimleri Sergisi, imza ve söyleşi etkinliklerinin de yer alacağı kongre, 30 Eylül Cumartesi günü sona erecek.

PARTNERBu görüntüler ilk kez yayınlandı! Meğer 2 ünlü oyuncu...Bu görüntüler ilk kez yayınlandı! Meğer 2 ünlü oyuncu...
Kontakt lens kullananlara 'körlüğe yol açan enfeksiyon' uyarısıKontakt lens kullananlara 'körlüğe yol açan enfeksiyon' uyarısı
Trigeminal Nevralji nedir? Trigeminal Nevralji belirtileri nelerdir? Trigeminal Nevralji ağrısı nasıl geçer? Trigeminal Nevralji nedir? Trigeminal Nevralji belirtileri nelerdir? Trigeminal Nevralji ağrısı nasıl geçer?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Diş Hekimi

En Çok Okunan Haberler

Nazlı Ilıcak'tan FETÖ itirafı: Dini faaliyetleri beni cezbetti, aldandım

Nazlı Ilıcak'tan FETÖ itirafı: Dini faaliyetleri beni cezbetti, aldandım

Cinsel organında ölü kaplumbağa bulundu!

Cinsel organında ölü kaplumbağa bulundu!

Talat Bulut'tan kendisini taciz ile suçlayan genç kız hakkında bomba iddia

Talat Bulut'tan kendisini taciz ile suçlayan genç kız hakkında bomba iddia

Hanife'nin büyük aşkı, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

Hanife'nin büyük aşkı, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

Camide seks skandalı! İmam görevden alındı

Camide seks skandalı! İmam görevden alındı

Düğün sabahı dehşeti yaşattı! Öldürüp, ormanlık alanda ağaca bağladı

Düğün sabahı dehşeti yaşattı! Öldürüp, ormanlık alanda ağaca bağladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Trigeminal Nevralji nedir? Trigeminal Nevralji belirtileri nelerdir? Trigeminal Nevralji ağrısı nasıl geçer?

Trigeminal Nevralji nedir? Trigeminal Nevralji belirtileri nelerdir? Trigeminal Nevralji ağrısı nasıl geçer?

7 adımla çocuklarınızı kamburluktan koruyun

7 adımla çocuklarınızı kamburluktan koruyun

30 yıldır dışarı adım dahi atamıyor!

30 yıldır dışarı adım dahi atamıyor!

Anoreksiya hastası kadın sadece 17 kilo!

Anoreksiya hastası kadın sadece 17 kilo!

Alzheimer nedir? Alzheimer hastalığı önlenebilir mi? Alzheimer bakım evleri hastalar için doğru bir tercih mi?

Alzheimer nedir? Alzheimer hastalığı önlenebilir mi? Alzheimer bakım evleri hastalar için doğru bir tercih mi?

Lyme hastalığı tedavi edilebilir mi? Lyme hastalığı tedavisi nasıl olur? Lyme hastalığı belirtileri nelerdir? Lyme hastalığı teşhisi

Lyme hastalığı tedavi edilebilir mi? Lyme hastalığı tedavisi nasıl olur? Lyme hastalığı belirtileri nelerdir? Lyme hastalığı teşhisi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.