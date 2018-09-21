Diş hekimleri başkentte buluşuyor

Ankara Dişhekimleri Odasının ev sahipliği yapacağı "Türk Dişhekimleri Birliği 24. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi" ve "Expodental 2018", yerli ve yabancı çok sayıda diş hekimini Başkent Ankara'da buluşturacak.
Türk Dişhekimleri Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, 27-30 Eylül tarihleri arasında Congresium Ankara'da düzenlenecek "Dişhekimliğinde 5N1K" temalı uluslararası kongre ve fuar, yaklaşık 10 bin ziyaretçiyi ağırlayacak.
Bilimsel programı kapsamında, güncel konularda 9 panel, 66 konferans, 27 kurs ve çeşitli konularda forumlar düzenlenecek. Kongreye katılan 114 akademisyen, düzenlenecek panellerde son bilimsel ve teknolojik gelişmeleri katılımcılarla paylaşacak.
Kongrede ayrıca ağız ve diş sağlığı endüstrisi ve diş hekimliği malzemeleri üretimi, ithalat ve satışını yapan 100'ü aşkın firmanın katılımıyla 10 bin metrekarelik bir alana kurulan fuarın da açılışı gerçekleşecek.
Dört gün sürecek TDB 24. Uluslararası Dişhekimleri Birliği Kongresi'nde, 800'den fazla poster ve sözlü bildiri sunulacak. Diş hekimliği mesleğinin tüm bileşenlerinin buluşma noktası olacak kongrede "Ağız Diş Sağlığı Teknikerleri ve Yardımcı Personel Sempozyumu" ile "Diş Teknisyenleri Sempozyumu" da düzenlenecek.
Sanatçı Dişhekimleri Sergisi, imza ve söyleşi etkinliklerinin de yer alacağı kongre, 30 Eylül Cumartesi günü sona erecek.
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