Diş Hekimleri Günü ne zaman, bugün mü? 22 Kasım Diş Hekimleri Günü kutlama mesajları ve sözleri!

Diş Hekimleri Günü her yıl 22 Kasım'da kutlanmaya devam ediyor. 1908 senesinde Tıbbiye’de kurulan “Dişçi Mektebi” sonrasında bu tarih Dünya Diş Hekimleri Günü olarak anılmıştır. Bu özel günde çevresindeki diş hekimlerinin gününü kutlamak isteyenler 22 Kasım Diş Hekimleri Günü kutlama mesajları ve tebrik sözlerini araştırıyorlar. İşte konu hakkında tüm detaylar...

**DİŞ HEKİMLERİ GÜNÜ NE ZAMAN, BUGÜN MÜ?

Ülkemizde 22 Kasım Dünya Diş Hekimliği Günü, içinde bulunduğumuz hafta ise Ağız Diş Sağlığı Haftası olarak kutlanıyor.Dünya çapında kutlanan bu gün, Türkiye'de ilk diş hekimliği okulunun kurulduğu günde kutlanmaya başlamıştır.

**22 KASIM DİŞ HEKİMLERİ GÜNÜ KUTLAMA MESAJLARI!

“Dünya Diş Hekimleri Günü’nü kutlarım.”

“22 Kasım Dünya Diş Hekimleri Günü’nü kutlar, sağlıklı günler dilerim.”

“Diş sağlığı konusunda bizleri bilgilendirdiğiniz için teşekkür eder ve Dünya Diş Hekimleri Günü’nüzü kutlarım.”

Ağız ve diş sağlığı için yapmış olduğunu çalışmalar dolayısıyla Dünya Diş Hekimleri Günü’nüzü kutlar, sağlıklı günler dilerim.”

“Tüm diş hekimleri ve diş hekimleri adaylarının Dünya Diş Hekimleri Günü’nü kutlarım.”

“22 Kasım Dünya Diş Hekimleri Günü oldukça önemli ve anlamlı bir gündür. Emekleriniz ve ağız sağlığı ile ilgili yaptığınız çalışmalar için sizlere teşekkür ederiz.”



