Diş hekimlerinden “kürdan

Samsun Dişhekimleri Odası Başkanı Alper Dilek, özellikle Kurban Bayramı’nda diğer günlere göre daha fazla zarar gören ağız ve dişlerinin korunması için kürdan kullanımı yerine arayüz fırçalar ya da diş ipi kullanımı önerisinde bulundu.

11 Ağustos Pazar günü tüm İslam Alemi tarafından Kurban Bayramı olarak kutlanacak. Bu günden itibaren vatandaşlar özellikle ilk 4 gün et ve şekerli gıda tüketimini arttıracak. Diş hekimi Alper Dilek, yoğun et ve şeker kullanımının yaşanacağı Kurban Bayramı’nda dişlerin ve diş etlerinin korunması için yapılması gereken uygulamalar hakkında bilgiler verdi.

Yoğun protein tüketimine karşılık ağız PH değerinin korunması gerektiğinin altını çizen Diş Hekimi Alper Dilek, “Önümüzde 4 günlük bir Kurban Bayramı var. Bu süreçte bol miktarda et ve şekerli gıda tüketilecek. Bayrama kısa bir süre kaldı. İmkanı olan vatandaşlar bir diş kontrolüne gelse, kendileri için iyi olur. Bayramdan sonra dişçilere gelen hata sayısında mutlaka bir artış olacaktır. Vatandaşlar, yapay şekerli ürünler yerine kendi evlerinde yaptıkları şekerli ürünlerle beslenebilirler. Yapay şekerin kullanıldığı gıdalardan özellikle çocuklar uzak tutulmalı. Karbonhidratlı gıdalardan da olabildiğince az tüketilmesi gerekiyor. Ara öğünlerde dişlerini temizleyemeyen vatandaşlar ağız PH’ını düşürecek sert meyve sebzeler tüketebilirler. Bu ürünler hem ağız PH’ını düşürecek hem de dişleri temizleyecektir. Bu elma, havuç ve hıyar olabilir. Fındık, peynir ve şekersiz sakız da diş dostu olarak bilinir” dedi.