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Diş hekimliği öğrencilerinin mezuniyet heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 20:02 | Son Güncelleme

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Diş Hekimliği Fakültesi 22.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Diş Hekimliği Fakültesi 22. dönem mezunlarını verdi.

Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde Diş Hekimliği Fakültesinin 22. dönem mezunları için mezuniyet töreni düzenlendi. Yapılan törende 115 öğrenci mezun olmanın heyecanını yaşadı. Törende konuşan Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selim Arıcı, “Bugün aslında en çok onur duyması gereken kişiler anneler ve babalardır. Öğretim üyesi arkadaşlarımızı da unutmamak gerekiyor, öğrencilerimizin başarılı bir şekilde yetişebilmesi için çok fedakâr davrandılar. Öğrencilerimiz, bundan sonraki hayatlarında birçok farklı alanda çalışacaksınız. Sizlere şunu söyleyebilirim: Başarı bir yol da giderken dokunduğunuz insanlara verebildiğiniz hissiyatta belli olur. Bu yolda her türlü fedakarlığı yapmanız gerekiyor” dedi.

“Milli Mücadele’nin 100. yılında mezun olmanın gururunu yaşıyorlar”
Dekan Arıcı’nın ardından kürsüye gelen OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, “Genç diş hekimlerimiz bugün çok mutlular. Hem mezun olmanın sevincini hem de Milli Mücadele’nin 100. yılında mezun olmanın gururunu yaşıyorlar. Öğrencilerimizi mezun edip uğurlarken bizler şuna inanıyoruz: O müstesna günün adını taşıyan üniversitemizden mezun oluyorlar. 44. yaşını dolduran Ondokuz Mayıs Üniversitesinden sizleri mezun ederken bizim gönlümüz rahat. Sizlerin hizmetin en büyüğünü vereceğinize inanıyorum” diye konuştu.

Mezuniyet sırasında heyecandan tansiyonu düşen bir öğrenci sahnede bayıldı. Gerekli müdahalelerin ardından sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen öğrenci diplomasını aldı. Mezuniyet töreni fakülte birincisi olan Aybüke Baş’ın kütüğe ismini çakmasının ardından öğrencilerin kep fırlatmasıyla son buldu.

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