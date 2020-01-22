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  4. Diş hekimliğindeki dijitalleşme, tedavi sürecini kısalttı

Diş hekimliğindeki dijitalleşme, tedavi sürecini kısalttı

SAĞLIK HABERLERİ  | 22.01.2020 11:31 | Son Güncelleme

Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Eyüp Ak, teknolojik gelişmelerle birlikte diş hekimliğindeki dijitalleşmenin, tedavi sürecini kısalttığını ve bazı riskleri ortadan kaldırdığını söyledi.Teknolojik gelişmeler sağlık alanındaki yenilikleri de beraberinde getiriyor.

Diş hekimliğindeki dijitalleşme, tedavi sürecini kısalttı

Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Eyüp Ak, teknolojik gelişmelerle birlikte diş hekimliğindeki dijitalleşmenin, tedavi sürecini kısalttığını ve bazı riskleri ortadan kaldırdığını söyledi.
Teknolojik gelişmeler sağlık alanındaki yenilikleri de beraberinde getiriyor. Bilgisayar destekli dizayn ve üretim sistemi diş hekimliğini de etkiledi. Bu dijitalleşme süreci hastalara daha kısa sürede hızlı ve konforlu tedaviler sunma imkanı veriyor.
VM Medical Park Mersin Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Dt. Eyüp Ak, bir açıklama yaparak, ‘dijital diş hekimliği’ ile ilgili bilgiler vererek, avantajlarını anlattı. Dt. Ak, “Dijital diş, bilgisayar yardımı ile dişin tasarlanması ve üretilmesidir. Bu, tek seansta işlem yapılmasına imkan veren bir teknolojidir” dedi.
Bilgisayar üzerinden üç boyutlu tasarım programı ile incelenen bölgenin hem dış hem de iç yüzeyinin şekli hakkında bilgi sahibi olabildiklerini belirten Ak, “3 boyutlu ağız iç kameradan elde edilen görüntüler, bilgisayar tasarım programları ile hassas mikro freze makinesine gönderilmesini, bu yöntemle zirkonyum, porselen bloklarda köprü, dolgu, kaplama diş ve sabit protez üretilmesini sağlıyor” diye konuştu.
Dt. Ak, dijital diş hekimliğinin avantajlarını da şöyle anlattı:
“Dijital diş hekimliğinde tedavi süreci kısalmıştır. Bu yöntem ölçü alımı sırasında mide bulantısı veya öğürme refleksi olan hastalar için avantaj sağlamıştır. Yüksek çözünürlüklü ve lazer destekli ağız içi mikro dijital kamera ölçü alım işini, mikron düzeyinde hassasiyetle yapabilmektedir. Ayrıca dijital ölçü alımı, geleneksel ölçü alımı ve uyumlama sırasındaki enfeksiyon riskini minimuma indirmektedir.”
Estetik ve biyolojik uyumluluğu yüksek materyallerin kullanım imkanının arttığını dile getiren Ak, metal içermeyen protez diş tedavilerinin uygulanmaya başlandığını da ifade etti.

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