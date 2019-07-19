Diş kliniğini hastaların ayağına götürüyorlar

İSMİHAN ÖZGÜVEN - Sağlık Bakanlığının evde sağlık hizmeti alan hastalar için gerçekleştirdiği ağız ve diş sağlığı uygulamasıyla diş hekimleri, hastaneye gidemeyecek durumda olan hastaların evlerinde hizmet veriyor.

Uygulamayla yatağa yarı ya da tam bağımlı hastalar eve gelen diş hekimleri sayesinde, hastaneye gitmeden diş sorunlarına çözüm buluyor.

Diş hekimleri tarafından evde gerekli kontrolleri yapılan hastalara, diş çekimi, dolgu, protez gibi işlemleri için içerisinde bir klinikte bulunması gereken tüm ekipmanların yer aldığı ambulansta tedavi uygulanıyor.

Fatma Kemal Timuçin Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Diş Hekimi ve Evde Sağlık Hizmeti görevlisi Tala Altıparmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evde sağlık hizmeti alan hastaların ayağına kadar giderek dişle ilgili yaşadıkları sorunlara da çözüm olmaya çalıştıklarını söyledi.

Adana'da hemen her gün çok sayıda hastayı ziyaret ettiklerini dile getiren Altıparmak, hastaların kullandıkları ilaçlara ve rahatsızlıklarına göre gerekli tedavilerini yaptıklarını belirtti.