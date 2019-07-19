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Diş kliniğini hastaların ayağına götürüyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 11:15 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı tarafından evde sağlık hizmeti kapsamında uygulanan ağız ve diş sağlığı uygulamasıyla yatağa yarı ya da tam bağımlı hastaların ayağına gidilerek diş tedavileri yapılıyor - Diş kliniğinde bulunması gereken tüm ekipmanların yer aldığı ambulansta sorunları çözüme kavuşturulan hastalar, ayağına kadar gelen uygulamanın mutluluğunu yaşıyor - Diş hekimi Tala Altıparmak: - "Dolgu, diş taşı temizliği, protez işlemlerini yapabilecek donanıma sahibiz. Bunun yanı sıra çocuk hastalarımız için koruyucu diş hekimliği uygulamaları yapabiliyoruz"

İSMİHAN ÖZGÜVEN - Sağlık Bakanlığının evde sağlık hizmeti alan hastalar için gerçekleştirdiği ağız ve diş sağlığı uygulamasıyla diş hekimleri, hastaneye gidemeyecek durumda olan hastaların evlerinde hizmet veriyor.

Uygulamayla yatağa yarı ya da tam bağımlı hastalar eve gelen diş hekimleri sayesinde, hastaneye gitmeden diş sorunlarına çözüm buluyor.

Diş hekimleri tarafından evde gerekli kontrolleri yapılan hastalara, diş çekimi, dolgu, protez gibi işlemleri için içerisinde bir klinikte bulunması gereken tüm ekipmanların yer aldığı ambulansta tedavi uygulanıyor.

Fatma Kemal Timuçin Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Diş Hekimi ve Evde Sağlık Hizmeti görevlisi Tala Altıparmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evde sağlık hizmeti alan hastaların ayağına kadar giderek dişle ilgili yaşadıkları sorunlara da çözüm olmaya çalıştıklarını söyledi.

Adana'da hemen her gün çok sayıda hastayı ziyaret ettiklerini dile getiren Altıparmak, hastaların kullandıkları ilaçlara ve rahatsızlıklarına göre gerekli tedavilerini yaptıklarını belirtti.

- "Ambulansımız tam teşekküllü diş kliniği gibi"

Hastaların önce evlerinde gerekli kontrollerini gerçekleştirdiklerini, işlem yapılması gerekenleri de tam donanımlı ambulansa aldıklarını aktaran Altıparmak, şöyle devam etti:

"Evde sağlık hizmeti kapsamında, hastaların ayağına gidip dişleriyle alakalı sorunlarına çare olmaya çalışıyoruz. Sağlık sıkıntıları, kullandığı ilaçları, rahatsızlıklarını göz önünde bulundurarak ve doktorlarının da izniyle diş çekim işlemi yapabiliyoruz. Bu kapsamda kullandığımız ambulansımız tam teşekküllü diş kliniği gibi. Röntgen cihazımızın yanı sıra gerekli tüm aletler mevcut. Dolgu, diş taşı temizliği, protez işlemlerini yapabilecek donanıma sahibiz. Bunun yanı sıra çocuk hastalarımız için koruyucu diş hekimliği uygulamaları yapabiliyoruz. Bu hizmet hastaları, hastaneye ve doktora gitme eziyetinden bir nevi kurtarmış oluyor. Adana'da 8 bin civarı hastaya hizmet götürüyoruz."

Altıparmak, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye gidemeyecek durumdaki hastaların uygulamadan çok memnun olduğunu dile getirdi.

- Hastalar memnun

Kalp, romatizma ve şeker hastalığı şikayetleri nedeniyle yürümekte zorluk çeken 77 yaşındaki Necibe Sallakoğlu, ağız ve diş sağlığı hizmetinden bir yıldan bu yana faydalandığını söyledi.

Evine kadar gelen diş hekimlerinin gerekli muayenesini yaparak dişle ilgili işlemlerinin gerçekleştirdiğini dile getiren Sallakoğlu, uygulama sayesinde hastaneye gitmekten kurtulduğunu belirtti.

Sallakoğlu, evde sağlık hizmeti kapsamında rahatsızlıklarıyla ilgili doktorların sürekli kendisini ziyaret ederek tedavisini yaptığını, dişleriyle ilgili de hizmetin ayağına kadar gelmesinden memnuniyet duyduğunu kaydetti.

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