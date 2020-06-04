“Dış Mihraklar Protestoları Alevlendirmeye Çalışıyor”

ABD Adalet Bakanı William Barr ülke genelinde düzenlenen George Floyd protestoları ve gösteriler sırasında yaşanan şiddet olaylarına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Şiddet olaylarıyla bağlantılı olarak 51 kişinin gözaltına alındığını açıklayan Barr, yabancı aktörlerin protestoları alevlendirmeye çalıştığını söyledi. Adalet Bakanı William Barr, beraberinde FBI Başkanı Christopher Wray, Federal Cezaevleri Bürosu Başkanı ve ABD’de asayişten sorumlu diğer birimlerin başkanlarıyla basın toplantısı düzenledi. William Barr, “Antifa ve benzeri aşırıcı grupların protestoları rehin aldığını, bu grupların şiddet içeren faaliyetlerin körüklenmesinde parmağı olduğuna ilişkin kanıt olduğunu” belirtti. Barr, başkent Washington’daki protestolarda 114 güvenlik görevlisinin yaralandığını, 22’sinin hastanede tedavi altına alındığını belirtti. William Barr’ın düzenlediği basın toplantısına katılan ABD Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu Başkan Vekili Regina Lombardo da, başkent Washington’da hafta sonunda yaşanan şiddet olaylarında yedi kundaklama olayının soruşturulduğunu ve bir kişinin tutuklandığını açıkladı.

Pazar gecesi Beyaz Saray yakınlarındaki Lafayette Park’ın umumi tuvaletlerinin bulunduğu yer ateşe verimiş, tarihi St. Johns Kilisesi’nin bodrum katındaki bir alan da kundaklanmıştı. Kilisenin o bölümünde hafif hasar meydana geldiği belirtilmişti. “Göstericiler polisin 3 kez uyarmasına rağmen çekilmedi” Geçen Pazartesi günü Beyaz Saray yakınlarındaki Lafayette Park’ta bulunan barışçı protestoculara müdahale de basın toplantısında gündeme geldi. Beyaz Saray etrafındaki güvenlik çemberinin genişletilmesi ve protestocuların püskürtülmesi talimatını veren Adalet Bakanı William Barr, göstericilerin polisin üç kez yaptığı uyarıya rağmen geri çekilmeyi reddettiğini savundu. Adalet Bakanı William Barr, “çok sayıda siyah Amerikalı’nın ülkedeki adalet sistemine güvenmediğinin inkar edilemez bir gerçek olduğunu ve bu durumun değişmesi gerektiğini” belirtti. Washington Belediye Başkanı: “Askerlerin gitmesini istiyoruz” Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser Perşembe günü yaptığı açıklamada, polis şiddeti ve ırkçılığın protesto edildiği gösterilerde kontrolun sağlanması amacıyla başka eyaletlerden gönderilen askeri birimlerin geri çekilmesi çağrısında bulundu.