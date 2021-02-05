Dış Politikada Hem Mücadele Hem İşbirliği Mesajı

Biden, Çarşamba günü stratejik nükleer silahların sınırlandırılması için Yeni START Antlaşması’nı 5 yıl uzatma kararı aldıklarını hatırlattı; Rusya’nın Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’e ise agresif eylemleri konusunda açık mesaj verdiğini de belirtti. Biden bu eylemler arasında ABD seçimlerine müdahale, siber saldırı ve vatandaşlarını zehirleme faaliyetlerini gösterdi.

Biden sığınmacı kabulü programını yeniden başlatmak ve bu konudaki küresel ihtiyacı gidermek için bugün yeni bir kararname imzaladığını bildirdi. Biden yıllık sığınmacı kabul sayısını 125.000’e çıkartılacağını açıkladı.​

Yılda 125 bin sığınmacı kabul edilecek

Görevdeki ikinci haftasında Dışişleri Bakanlığı’nı ziyaret eden Başkan Joe Biden, ABD’nin Rusya ve Çin’le rekabet, salgın, iklim, nükleer yayılmacılık gibi küresel düzeydeki zorluklarla mücadelede uluslararası ortaklıkların önemine dikkat çekti.

Biden yönetimi, ABD’nin eski başkan Donald Trump döneminde izlediği dış politika programını büyük ölçüde değiştiriyor. Bu değişiklikler içinde Yemen’deki savaşa desteği çekmek, ortaklıkları yenileyerek uluslararası anlaşmalara geri dönmek, ülkeye kabul edilen yasal sığınmacıların sayısını arttırmak ve Rusya’nın eylemlerine daha net karşılık vermek yer alıyor.

Yemen’deki savaşı durdurmak için diplomatik çabaları arttırma sözü veren Biden, Birleşmiş Milletler’in ateşkes çabası ve barış görüşmelerine destek verilmesini istediğini kaydetti.

Amerika’nın eski başkan Donald Trump döneminde karşılıklı vergi misillemeleriyle ticaret savaşına giriştiği Çin konusunda ise Biden, ‘‘Çin’in ekonomik istismarıyla, agresif eylemleriyle, insan haklarına, fikri mülkiyete ve küresel düzene karşı saldırılarıyla mücadele edeceğiz’’ dedi. Biden, Amerika’nın çıkarına olan konulardaysa Çin’le birlikte çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

‘‘Rusya’dan hesap sorma konusunda tereddüt etmeyeceğiz’’ diyen Biden, Rusya’yla mücadelede, işbirliği içinde çalışılmasının daha iyi sonuç vereceğine dikkat çekti.Rus muhalif Aleksey Navalny’nin hapse atılması ve düzenlenen protesto gösterilerinde barışçı toplanma hakkının ihlal edilmesinin endişe verici olduğunu söyleyen Biden, ‘’Navalny yolsuzlukları ortaya çıkardığı için hedef alındı’’ dedi ve muhalif siyasetçinin derhal serbest bırakılmasını istedi.​

Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Perşembe sabahı Tim Linderking’i Yemen Özel Temsilcisi olarak atadığını bildiren Biden, yeni temsilcinin hem Yemen’deki savaşın diplomasi yoluyla çözülmesi, hem de Yemen halkına insani yardımların ulaştırılması için çalışacağını kaydetti.

Biden, Yemen’deki operasyona verilen tüm desteğin çekileceğini söyledi ve buna silah satışının da dahil olduğunu kaydetti; ancak bunu yaparken Suudi Arabistan’ın egemenliği ve toprak bütünlüğünü korumasına yardım etmeye devam edileceğini vurguladı

‘‘Myanmar konusunda Cumhuriyetçiler’le işbirliği içindeyiz’’

Myanmar’da yaşanan askeri darbeye değinen Biden, son günlerde bu konuda hem uluslararası toplumla hem de Kongre’de Cumhuriyetçi lider Mitch McConnell’la işbirliği içinde olunduğunu belirtti.

Biden, Myanmar ordusuna iktidarı devretmesi, gözaltına aldığı yetkilileri serbest bırakması, telekomünikasyon gibi alanlara getirdiği kısıtlamaları kaldırması ve şiddetten kaçınması çağrısı yaptı.

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