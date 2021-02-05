Dış Politikada Hem Mücadele Hem İşbirliği Mesajı

Biden yönetimi, ABD’nin eski başkan Donald Trump döneminde izlediği dış politika programını büyük ölçüde değiştiriyor. Bu değişiklikler içinde Yemen’deki savaşa desteği çekmek, ortaklıkları yenileyerek uluslararası anlaşmalara geri dönmek, ülkeye kabul edilen yasal sığınmacıların sayısını arttırmak ve Rusya’nın eylemlerine daha net karşılık vermek yer alıyor.
Görevdeki ikinci haftasında Dışişleri Bakanlığı’nı ziyaret eden Başkan Joe Biden, ABD’nin Rusya ve Çin’le rekabet, salgın, iklim, nükleer yayılmacılık gibi küresel düzeydeki zorluklarla mücadelede uluslararası ortaklıkların önemine dikkat çekti.
Yılda 125 bin sığınmacı kabul edilecek
Biden sığınmacı kabulü programını yeniden başlatmak ve bu konudaki küresel ihtiyacı gidermek için bugün yeni bir kararname imzaladığını bildirdi. Biden yıllık sığınmacı kabul sayısını 125.000’e çıkartılacağını açıkladı.
‘‘Rusya’dan hesap sormakta tereddüt etmeyeceğiz’’
Biden, Çarşamba günü stratejik nükleer silahların sınırlandırılması için Yeni START Antlaşması’nı 5 yıl uzatma kararı aldıklarını hatırlattı; Rusya’nın Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’e ise agresif eylemleri konusunda açık mesaj verdiğini de belirtti. Biden bu eylemler arasında ABD seçimlerine müdahale, siber saldırı ve vatandaşlarını zehirleme faaliyetlerini gösterdi.
‘‘Rusya’dan hesap sorma konusunda tereddüt etmeyeceğiz’’ diyen Biden, Rusya’yla mücadelede, işbirliği içinde çalışılmasının daha iyi sonuç vereceğine dikkat çekti.Rus muhalif Aleksey Navalny’nin hapse atılması ve düzenlenen protesto gösterilerinde barışçı toplanma hakkının ihlal edilmesinin endişe verici olduğunu söyleyen Biden, ‘’Navalny yolsuzlukları ortaya çıkardığı için hedef alındı’’ dedi ve muhalif siyasetçinin derhal serbest bırakılmasını istedi.
‘‘Çin’in küresel saldırılarıyla mücadele edeceğiz’’
Amerika’nın eski başkan Donald Trump döneminde karşılıklı vergi misillemeleriyle ticaret savaşına giriştiği Çin konusunda ise Biden, ‘‘Çin’in ekonomik istismarıyla, agresif eylemleriyle, insan haklarına, fikri mülkiyete ve küresel düzene karşı saldırılarıyla mücadele edeceğiz’’ dedi. Biden, Amerika’nın çıkarına olan konulardaysa Çin’le birlikte çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.
Yemen için özel temsilci
Yemen’deki savaşı durdurmak için diplomatik çabaları arttırma sözü veren Biden, Birleşmiş Milletler’in ateşkes çabası ve barış görüşmelerine destek verilmesini istediğini kaydetti.
Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Perşembe sabahı Tim Linderking’i Yemen Özel Temsilcisi olarak atadığını bildiren Biden, yeni temsilcinin hem Yemen’deki savaşın diplomasi yoluyla çözülmesi, hem de Yemen halkına insani yardımların ulaştırılması için çalışacağını kaydetti.
Biden, Yemen’deki operasyona verilen tüm desteğin çekileceğini söyledi ve buna silah satışının da dahil olduğunu kaydetti; ancak bunu yaparken Suudi Arabistan’ın egemenliği ve toprak bütünlüğünü korumasına yardım etmeye devam edileceğini vurguladı
‘‘Myanmar konusunda Cumhuriyetçiler’le işbirliği içindeyiz’’
Myanmar’da yaşanan askeri darbeye değinen Biden, son günlerde bu konuda hem uluslararası toplumla hem de Kongre’de Cumhuriyetçi lider Mitch McConnell’la işbirliği içinde olunduğunu belirtti.
Biden, Myanmar ordusuna iktidarı devretmesi, gözaltına aldığı yetkilileri serbest bırakması, telekomünikasyon gibi alanlara getirdiği kısıtlamaları kaldırması ve şiddetten kaçınması çağrısı yaptı.
Dışişlerine ‘küresel konum değerlendirmesi’ talimatı
ABD’nin dış politika önceliklerinin ve diplomatik liderliğinin yeniden sağlanması için girişim başlattığını belirten Biden, Savunma Bakanı Lloyd Austin’in bu konuda bir ‘‘küresel konum değerlendirmesi’’ yapacağını belirtti. Bu değerlendirmenin askerlerin konuşlandırılmasının dış politikayla uyum içinde olması amacını taşıdığını belirten Biden, Savunma Bakanlığı’nın incelemesi devam ettiği sırada Almanya’dan asker çekme faaliyetlerinin ise dondurulacağını kaydetti.
‘‘Ortaklıklarımızı yeniden kuracağız’’
Biden, ‘‘Amerika’nın ortaklıkları bizim en büyük servetimizdir. Diplomasiyle liderlik etmek demek müttefiklerimizle ve ortaklarımızla omuz omuza olmak demektir. Ancak diplomasiyle liderlik etmek aynı zamanda düşmanlarımızla ve rakiplerimizle çıkarlarımız için ve Amerikan halkının güvenliği için birlikte çalışabilmek demek olmalıdır’’ diye konuştu.
Biden, ‘‘Ortaklıklarımızı yeniden kuracağız ve dünyayla yeniden biraraya geleceğiz’’ dedi.
ABD’nin gücünün kaynağı olduğunu söylediği özgürlük, fırsat eşitliği, insan hakları, yasaların üstünlüğü ve herkese itibarlı davranılması gibi değerlerin son yıllarda büyük baskı altına girdiğini belirten Biden, ‘‘ABD halkı bu dönemden daha güçlü ve donanımlı çıkarak tüm dünyada demokrasiyi savunacak’’ dedi.
Biden, rakiplerle mücadelenin yurtiçinde refahı sağlayarak ve ortaklarla birlikte çalışarak olacağına vurgu yaptı; ‘‘Uluslararası kurumlarda rolümüzü yeniden belirleyeceğiz, güvenilirliğimizi ve ahlaki otoritemizi yeniden sağlayacağız’’ dedi.
ABD iklim kriziyle mücadeleye liderlik etmeli
Bu nedenle göreve geldiği ilk gün Paris İklim Anlaşması’na geri dönmek için kararname imzaladığını hatırlatan Biden, böylece yönetiminin iklim hedeflerindeki kararlılığına vurgu yaptığını kaydetti. Nisan ayında bir iklim liderleri zirvesine de ev sahipliği yapacağını belirten Biden, ‘‘Amerika bu varoluşsal krizle mücadeleye liderlik etmeli. Bu da tıpkı pandemiyle mücadele gibi küresel düzeyde işbirliği gerektiriyor’’ diye konuştu.
Bu amaçla ABD’nin Dünya Sağlık Örgütü’ne yeniden katılmasını sağladığını belirten Biden, hem Corona virüsüyle mücadele hem de gelecekte yaşanacak başka salgınların önlenmesi için hazırlıkların arttırılması, bunun için de birlikte çalışılması gerektiğini kaydetti.
Biden, ayrıca ABD’nin LGBTİ bireylerin haklarını savunma konusunda uluslararası liderliğini pekiştirmeyi hedeflediğini aktardı.