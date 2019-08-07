"Dış politikada şahsiyetli davranmak şiarımız olmalıdır"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Türkiye'nin dış politikada güçlü olmasının önemli olduğunu belirterek, "Etkili bir dış politika, ancak güçlü bir ekonominiz varsa oluşturulabilir. Dış politikada şahsiyetli bir irade ve tavır içinde davranmak şiarımız olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu yazılı açıklamasında, üretime dayalı bir ekonomi ve yüksek teknoloji olmadan güçlü bir ekonomiye sahip olunmayacağını savundu.

Karamollaoğlu, "Etkili bir dış politika, ancak güçlü bir ekonominiz varsa oluşturulabilir. Dış politikada şahsiyetli bir irade ve tavır içinde davranmak şiarımız olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kıbrıs sorununa ilişkin ise Karamollaoğlu, "Annan Planı kabul edilmiş olsaydı bugün Kıbrıs diye bir meselemiz olmayacaktı. Ne doğal gazı ne de kıta sahanlığını konuşabilecektik." ifadesini kullandı.

Madenciliğe ve altın aramaya karşı olmadıklarını bildiren Karamollaoğlu, Ege bölgesinde siyanür kullanılarak altın aramanın su kaynaklarını tehdit ettiğini vurgulayarak, suyun ve toprağın kirlenmesinin endişe verici olduğunu kaydetti.

