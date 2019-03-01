ESKİŞEHİR (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Girişimci ve insani dış politikamız Türk milletinin girişimciliğinin ve vicdanının yansımadır. Bu politikamızda 'Yurtta sulh, cihanda sulh' ilkesi, diplomasi, müzakere, diyalog, samimiyet, gayret ve uzlaşı kültürü var ama dik duruş da var." dedi.

Çavuşoğlu, Anadolu Üniversitesi (AÜ) Kongre ve Kültür Merkezi'nde öğrencilerle bir araya geldiği toplantıda yaptığı konuşmada, her zorluğun ve krizin ya da sorunun bir çözümünün bulunduğunu belirterek, bunun için kafa yorulması gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin her zaman "kazan kazan" anlayışıyla hareket ettiğini anlatan Çavuşoğlu, şunları belirtti:

"Bugün taraflı, tarafsız herkesin birleştiği bir nokta var, bugünkü küresel sistem yetersizdir. Dünyada yaşanan birçok sorunun sebebine inebilmek lazım. Eğer bugün dünyanın herhangi bir yerinde bir sorun varsa, 'Bunun sebebi ve bize etkisi nedir, nasıl çözebiliriz?' diye kafa yormazsanız o sorun eninde sonunda gelip mutlaka sizi bulur. Bunlara yönelik artık yeni çözüm önerileri bulmamız gerekiyor. Buna Kıbrıs dahil, Karabağ problemi dahil, Kırım sorunu, Güney Osetya, Abhazya sorunu dahil. İşte Keşmir sorunu çözülmediği için şu anda Keşmir'de başlayan sorun, Hindistan ile Pakistan arasında çok ciddi bir gerilime yol açtı. Dün Sayın Cumhurbaşkanımız, Pakistan Başbakanı İmran Han ile görüştü. Ondan önceki gün iki-üç defa Pakistan'ın Dışişleri Bakanı ile telefonda görüştüm. Bu sorunu nasıl çözebiliriz? Bu tırmanmayı nasıl tersini çevirebiliriz?"