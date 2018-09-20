"Diş problemleri güven eksikliğine neden oluyor"

İSTANBUL, (DHA)- ÇARPIK, lekeli, eksik dişlerin kişide güven eksikliği ve depresyona neden olduğunu belirten Dr. Levent Devrim Üstün, "Sağlıklı bir ağız, içten bir gülüş, kişinin fiziksel ve zihinsel sağlığında son derecede önemli bir rol oynamakta" dedi.

Diş eti sorunları, çarpık, lekeli ve eksik dişler, insanların güvenle gülümsemesini engelleyen sorunların başında geliyor. Bu durum da kişide güven eksikliğine neden oluyor. Ağzı sağlığı bakımı için seçilen uzmanın son derece önemli olduğunun altını çizen Dentaydın Diş Hastanesi doktorlarından Dr. Levent Devrim Üstün, "Yanlış ellerde diş beyazlatma, ağızda yanık gibi ciddi hasara yol açmakta. Sağlıklı bir ağız, içten bir gülüş, kişinin fiziksel ve zihinsel sağlığında son derecede önemli bir rol oynamakta. Gülmenin kişinin ilişkileri ve kariyerleri üzerinde de olumlu bir etkiye sahip olduğu görülmüştür. Eğer kişi sağlıklı bir ağız yapısına sahip değilse ve toplum içinde gülmekten çekiniyorsa bu da onda güven eksikliğine sebep olabilir” diye konuştu.