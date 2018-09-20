HABER

"Diş problemleri güven eksikliğine neden oluyor"

SAĞLIK HABERLERİ  | 20.09.2018 09:56 | Son Güncelleme

ÇARPIK, lekeli, eksik dişlerin kişide güven eksikliği ve depresyona neden olduğunu belirten Dr.

İSTANBUL, (DHA)- ÇARPIK, lekeli, eksik dişlerin kişide güven eksikliği ve depresyona neden olduğunu belirten Dr. Levent Devrim Üstün, "Sağlıklı bir ağız, içten bir gülüş, kişinin fiziksel ve zihinsel sağlığında son derecede önemli bir rol oynamakta" dedi.

Diş eti sorunları, çarpık, lekeli ve eksik dişler, insanların güvenle gülümsemesini engelleyen sorunların başında geliyor. Bu durum da kişide güven eksikliğine neden oluyor. Ağzı sağlığı bakımı için seçilen uzmanın son derece önemli olduğunun altını çizen Dentaydın Diş Hastanesi doktorlarından Dr. Levent Devrim Üstün, "Yanlış ellerde diş beyazlatma, ağızda yanık gibi ciddi hasara yol açmakta. Sağlıklı bir ağız, içten bir gülüş, kişinin fiziksel ve zihinsel sağlığında son derecede önemli bir rol oynamakta. Gülmenin kişinin ilişkileri ve kariyerleri üzerinde de olumlu bir etkiye sahip olduğu görülmüştür. Eğer kişi sağlıklı bir ağız yapısına sahip değilse ve toplum içinde gülmekten çekiniyorsa bu da onda güven eksikliğine sebep olabilir” diye konuştu.

"SAĞLIKLI DİŞLER HASTALIK RİSKİNİ AZALTIYOR"

İçten bir gülüşün sosyal hayattan, kariyere kadar tüm hayatı etkilediğine dikkat çeken Dr. Levent Devrim Üstün, "Sağlıklı dişler ve diş etleri olmadan güvenle gülümsemek zor olabilir. Gülümsemenizi iyi durumda tutmak için doğru ellerde doğru bakım yaptırmanız şart. Ağız sağlığı bakımı için seçilen uzman son derece önemli. Yanlış ellerde, diş beyazlatma, ağızda yanık gibi ciddi hasara yol açmakta. Uzmanlar, diş ve diş etlerimizin sağlığı tüm vücudunuzun sağlığıyla bağlantılı olduğunu belirterek, iyi bir ağız sağlığının, başta kalp krizi, diyabet ve felç olmak üzere birçok sağlık sorunu riskini azalttığını söylüyor" ifadelerini kullandı.

"STRESİNİZİ AZALTMAK İÇİN GÜLÜMSEYİN"

Dr. Üstün ayrıca, diş eti sağlığı için diş ipi kullanmayı tavsiye ederken, şekersiz sakız çiğnemenin de gün boyunca diş tartarı, diş taşı ve bakteri plağı oluşumunu nötralize etmekte yardımcı olduğunu belirtti. Gülmenin endorfin salınımını sağladığını söyleyen Üstün, "Endorfinde insanın kendisini iyi hissetmesini sağlayan bir hormondur. Sporda da aynı salınım gerçekleşir. Gülümsemenizi iyileştirerek çevrenize daha güzel enerji yayabilirsiniz. Kendinizi daha iyi ifade edebilir, gün içinde yaşadığınız olumsuz olaylar karşısında stresinizi azaltır. Bunun için de sağlıklı bir diş yapısına sahip olmak şart" ifadelerini kullandı.

(FOTOĞRAF)

PARTNERSağlıklı kilo vermenin sırrı! Hem kanserden koruyor, hem yaşlanmayı geciktiriyorSağlıklı kilo vermenin sırrı! Hem kanserden koruyor, hem yaşlanmayı geciktiriyor
'Kaliteli kalori': Sizin için en besleyici kalori hangisi?'Kaliteli kalori': Sizin için en besleyici kalori hangisi?
'Uçak inerken uyumak kulağa kalıcı hasar verebiliyor''Uçak inerken uyumak kulağa kalıcı hasar verebiliyor'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

23 bin otopsi yapan doktor: Böyle yaşamaktansa ölmek daha iyi

23 bin otopsi yapan doktor: Böyle yaşamaktansa ölmek daha iyi

Japonya alarma geçti, savaş uçakları havalandı!

Japonya alarma geçti, savaş uçakları havalandı!

Fenerbahçe'den Acun Ilıcalı sürprizi

Fenerbahçe'den Acun Ilıcalı sürprizi

Aleyna Tilki'nin babasına icra şoku!

Aleyna Tilki'nin babasına icra şoku!

Bilgisayarını tamirciye verdi şantaja uğradı: Özel fotoğrafların elimde...

Bilgisayarını tamirciye verdi şantaja uğradı: Özel fotoğrafların elimde...

Eğitimde yaş düzenlemesi! Okuldan atılabilirsiniz

Eğitimde yaş düzenlemesi! Okuldan atılabilirsiniz

İlginizi Çekebilir

Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını

Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını

İşte en tehlikeli seks pozisyonu!

İşte en tehlikeli seks pozisyonu!

Kırmızı etten sonra bir uyarı da balık için! Aynı tehlike

Kırmızı etten sonra bir uyarı da balık için! Aynı tehlike

Bu hastalık Türkiye'de ilk kez görüldü! Sigortalar poliçe yenilemedi, aile yardım istiyor

Bu hastalık Türkiye'de ilk kez görüldü! Sigortalar poliçe yenilemedi, aile yardım istiyor

Aile sağlığı merkezlerinde devrim gibi yenilik

Aile sağlığı merkezlerinde devrim gibi yenilik

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Lyme hastalığı tedavi edilebilir mi? Lyme hastalığı tedavisi nasıl olur? Lyme hastalığı belirtileri nelerdir? Lyme hastalığı teşhisi

Lyme hastalığı tedavi edilebilir mi? Lyme hastalığı tedavisi nasıl olur? Lyme hastalığı belirtileri nelerdir? Lyme hastalığı teşhisi

Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını

Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını

BM korkunç raporu açıkladı: Her 1 dakikada 12 çocuk can veriyor

BM korkunç raporu açıkladı: Her 1 dakikada 12 çocuk can veriyor

Farenjite ne iyi gelir? Farenjit nedir? Farenjit belirtileri nelerdir? Farenjit nasıl geçer? Farenjit neden olur? Farenjit tedavisi nasıl olur?

Farenjite ne iyi gelir? Farenjit nedir? Farenjit belirtileri nelerdir? Farenjit nasıl geçer? Farenjit neden olur? Farenjit tedavisi nasıl olur?

Saç yaşlanması nedir? Saç yaşlanması ne iyi gelir? Saç yaşlanması nasıl önlenir?

Saç yaşlanması nedir? Saç yaşlanması ne iyi gelir? Saç yaşlanması nasıl önlenir?

Egzema düğün zamanı kabusu oldu

Egzema düğün zamanı kabusu oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.