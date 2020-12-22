Diş sağlığı açısından önemlidir: Kanal tedavisi nasıl yapılır?

İşlevsel olarak en çok ihtiyaç duyduğumuz organlardan biri olan dişler, iyi bir bakım gerektirir. Yeterince özen gösterilmeyen dişler ise ciddi problemleri de beraberinde getirir. İşlevini yitiren dişleri kurtarmak ise kanal tedavisi ile mümkündür. Peki kanal tedavisi nasıl yapılır? İşte konu hakkında tüm merak ettikleriniz! Kanal Tedavisi Nedir? Dişler insan hayatının olmazsa olmaz organlarındandır. İnsanın günlük ihtiyacı olan besinleri alması sırasında besinlerin ısırılıp koparılmasına ve ezilmesine yardımcı olan dişler bazen türlü sebeplerden dolayı zarar görebilir. Görülen bu zarar şiddetli ağrılara sebep olurken yemek yeme sırasında da insana kötü bir süreç yaşatır. Bu durumu gidermek ve dişin de işlevine devam edebilmesi için tedaviler uygulanır. Bu tedavilerden biri de endodonti diye adlandırılan kanal tedavisidir. Kanal tedavisi, dişin en iç kısmında bulunan ve dişin gelişiminden sorumlu olan pulpaya uygulanır. Kırık veya çürük dişler pulpanın iltihaplanmasına yol açmasından dolayı bir enfeksiyona sebep olur ve dişin kaybedilmesine yol açar. Bu sebeple pulpa dokusunun bulunduğu kanal boşluğu temizlenir ve doldurularak diş kurtarılır. Tüm bu işlemlere kanal tedavisi adı verilir.

Kanal Tedavisi Niçin Yapılır? Dişte özellikle geceleri artan ve ilaçlarla dahi geçmeyen ağrılar yaşandığında, dişe sıcak veya soğuk bir şey temas ettiğinde, ağrıyan dişin uzun süre boyunca devam etmesi durumunda, dişin etrafının şişmesi durumunda ve dişte çürük veya kırık olması halinde diş için tedavi uygulanması gerekir. Uygun görülmesi halinde bu tür hasarlı dişlere kanal tedavisi yapılır. Kanal Tedavisi Nasıl Yapılır? Kanal tedavisi genelde tek seans bazen de iki seansta gerçekleşen bir tedavi süresinden oluşur. Ancak dişteki iltihap fazla ise bu süre üç seansa çıkabilir. Endodontist veya br diş hekimi tarafından yapılabilen kanal tedavisindeki ilk adım diş için bir röntgen çekmektir. Bir enfeksiyon belirtisi olup olmadığı saptandıktan sonra herhangi bir sorun tespit edilmezse tedavinin yapılacağı bölgeye lokal anestezi uygulanır ve bölgenin uyuşması beklenir. Ardından ağız içini kuru tutmak amacıyla dişin etrafına su geçirmez bir malzeme konur. Bu özellikle tükürükten uzak tutmak içindir. Bu adımlar tamamlandıktan sonra tedavi yapılacak dişin içine bir delik açılır. Pulpa, çürümüş sinir dokusu ve enfeksiyon hijyenik ve dikkatli bir biçimde dişten uzaklaştırılır. Rahat işlem uygulayabilmek ve dişi güzel doldurabilmek adına kanal aletleri ile kanal genişletilmesi yapılır. Yapılan bu adıma kanal eğeleme ismi verilir. Bu adımdan itibaren hasta bir acı hissetmez. Çünkü sinirleri alınmıştır. Eğeleme işleminden sonra ağız içi su ve sodyum hipoklorit bileşenleri tarafından temizlenir. Dişin içi iyice temizlendikten ve kurulandıktan sonra doktorun tercihine göre ya hemen ya da birkaç gün sonra dişin içi guta percha isimli kauçuk bileşeni ile doldurulur. Guta perchaların fazla kalan kısımları ısı ile kesilerek dişe son şekli verilir. Bu işlemler sayesinde diş enfeksiyondan temizlenir ve açılan delik kapatılır. Hasarlı diş tamamen kaybedilmeden eski işlevine geri döndürülür.

Kanal Tedavisi Ne Kadar Sürer? Peki kanal tedavisi ne kadar sürer? Anestezi yapılarak dişin uyuşturulması ve bekleme süresi, dişin temizlenme süresi, işlemin uygulanma süresi gibi tedavinin yapımı göz önünde bulundurulduğunda kanal tedavisi ortalama 1 - 1,5 saat kadar sürer. Kanal Tedavisi Esnasında Ağrı Olur mu? İşlem ağrı yaratacak bir tedavi gibi dursa da kanal tedavisi sırasında hasta fazla ağrı hissetmez. Özellikle lokal anestezi uygulandığı için zaten bölge uyuşmuş durumda olduğundan küçük dokunuş hislerinden başka ağrı duyulmaz ama ağrı eşiği her insanda farklı olduğu için tamamen ağrısız diyemeyiz. Bölgede duyulan ağrı en fazla basit bir dolgu işlemindeki kadar olabilir. Kanal Tedavisi Sonrası Süreç Kanal tedavisi esasen dişteki ağrıyı ve enfeksiyonu gidermek için yapılan bir işlem olduğu için tedavi sonrası çok şiddetli bir ağrı yaşanması olanaksızdır. “Kanal tedavisi yapılan diş neden ağrır?” derseniz bunun sebebi; işlem öncesinde dişte enfeksiyon ve iltihap durumu yaşandıysa tedavi sonrasında bunun hassasiyetinin hissedilmesi olabilir. Böyle bir durumda doktorunuza danışarak çeşitli ağrı kesici ilaçlarla bu hassasiyeti en aza indirebilirsiniz. Kanal tedavisi sonrası süreç sadece bu tür bir duyarlılık söz konusu olmadığında bazı hastalarda birkaç saat sonra bazı hastalarda da ertesi güne kadardır. Genellikle tedavinin ertesi günü hastalar normal hayatlarına geri döner ve aktivitelerine devam edebilir.