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Diş sağlığı aksatmaya gelmez! Sağlığınızı baştan aşağı etkiliyor

14.12.2022 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağız bakımı, genel sağlığın en önemli adımlarından biridir. Diş sağlığının korunmasında en önemli konu düzenli ağız bakımıdır. Diş çürüğü ve diş eti hastalığı büyük ölçüde önlenebilir hastalıklardır. Kişilerin ağız bakımlarını ve düzenli diş kontrollerini ihmal etmemeleri önemlidir.

Diş sağlığı aksatmaya gelmez! Sağlığınızı baştan aşağı etkiliyor

Ağız bakımınız ne kadar iyi olursa olsun bazen diş çürükleri oluşabilmektedir. Diş çürüğü yavaş ilerleyen bir süreçtir ve çürük tespit edildiğinde genellikle çok geç kalınmıştır. Diş ve ağız sağlığı, genel vücut sağlığının başlangıç noktasıdır. Diş Hekimi Şahin Durmuş, diş sağlığı ve bakımı hakkında bilinmesi gerekenleri sizler için derledi.

DÜZENLİ DİŞ KONTROLLERİ UZUN VADEDE DAHA UCUZ VE DAHA AZ ZAHMETLİDİR

Diş hekimlerinin çürüğü teşhis etmek için kullandıkları ekipman ve yöntemler nedeniyle diş çürüğü bebeklik döneminde de görülebilir. Bu erken tedavi için izin verir. Çoğu durumda, dolgularla kurtarılabilen dişler, kanal tedavisi ve bazen de çekim gerektirir. Bunu önlemek için düzenli olarak diş hekimini ziyaret etmek gerekir. Bu kontroller sırasında diş ve diş etleri kontrol edilir, diş taşları temizlenir. Uzun vadede daha ucuz ve daha az zahmetlidir.

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RUTİN KONTROLLERDE YAPILAN İŞLEMLER NELERDİR?

Rutin diş kontrolleri aşamalı süreçlerdir. Detaylarını inceleyecek olursak;
Diş hekiminiz öncelikle dişlerinizi çürük, tartar veya plak açısından detaylı bir şekilde inceleyecektir. Dişlerinizin yüzeyindeki plakları temizlerseniz zamanla sertleşir ve diş taşına dönüşür. Ne yazık ki, diş ipi veya diş fırçası tartarı çıkarmak için yeterli olmayabilir. Bu tartar ve plak aynı zamanda birçok ağız sağlığı sorunu için önemli risk faktörleridir.

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Ardından dişlerinizin ve diş etlerinizin durumunu kontrol edilir. Sağlıklı diş etleri dar bir mesafeye sahip olduğu için dişler ve diş etleri arasındaki mesafe ölçülür. Diş eti hastalığı, diş etleri ve dişler arasındaki boşluğun giderek genişlemesine neden olur.
Dişlerinizi düzenli olarak diş ipi kullanmak veya fırçalamak diş etlerinizden plakların çıkarılmasına yardımcı olabilir. Ama ne yazık ki tartarı evde hiçbir şekilde temizleyemezsiniz. Diş muayenehaneleri tartarı temizlemek için özel ekipman kullanır. Diş taşı ve plak temizlendikten sonra istenirse özel diş macunu ile dişler parlatılır ve hasta diş yüzeyindeki rahatsız edici lekeleri çıkarabilir.

DİŞ VE AĞIZ SAĞLIĞI İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Diş hekiminizle yapacağınız kontroller arasında diş ve diş eti bakımınızı ihmal etmemelisiniz. Plak birikmesi kaçınılmazdır, ancak düzenli fırçalama ve diş ipi ile temizlenebilir. Dişlerinizi günde en az iki kez florürlü diş macunu ile fırçalamayı unutmayın. Günde en az bir kez diş ipi kullandığınızdan emin olun. Gargara sizi bakteri plağından korumaya yardımcı olabilir. Bunun yanı sıra temiz hava da soluyabilirsiniz.

Düzenli diş kontrolleri nedeniyle yılda bir kez de olsa diş hekiminiz tarafından tam bir kontrolden geçerek olası çürüklerin veya çürüğün bir dişten diğer dişlere olası yayılmasının olumsuz etkilerini en aza indirebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
diş sağlığı

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