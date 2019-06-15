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Diş sağlığı tüm beden sağlığını etkiliyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 15.06.2019 12:26 | Son Güncelleme

Liv Hospital Ankara Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Dt.

Diş sağlığı tüm beden sağlığını etkiliyor

Liv Hospital Ankara Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Dt. Elif Narin Topgül, ağız ve diş sağlığında estetik ve sağlığın ayrılmaz bir bütün olduğunu belirterek, diş sağlığının tüm beden sağlığını etkileyen çok önemli bir alan olduğunu söyledi.
Gülmenin önemini vurgulayan Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Dt. Elif Narin Topgül, gülmenin vazgeçilmez bir dürtü olduğunu söyleyerek, İsveçli araştırmacıların, gülümseyen birisine kızmanın çok zor olacağını tespit ettiklerini belirtti.
Gülme eyleminin bilim insanlarının araştırmalarına konu olduğunun altını çizen Dt. Elif Narin Topgül, “Tespitlere göre, yüzümüzle verdiğimiz duygusal tepki beyinde işlenerek daha iyi hissetmemizi sağlıyor. Gülmenin beynimizde oluşan ödül mekanizmasının, bilinen en iyi endorfin salgılatıcı çikolatanın bile boy ölçüşemeyeceği seviyede olduğu gösterilmiş” diye konuştu. Gülme eyleminin stres arttıran kortizon, adrenalin, dopamin gibi hormonların seviyesini düşürdüğünü ifade eden Topgül, endorfin gibi ruh halini düzelten hormonları artırdığını ve tansiyonu düşürdüğünü kaydetti.
En büyük güzelliğin sağlık olduğunu vurgulayan Dt. Topgül, sağlıklı bir gülüşün herkes için önemli ve değerli olduğunu dile getirerek, “Ağız ve diş sağlığında estetik ve sağlık ayrılmaz bir bütündür. Dişlerin doğru bir ark üzerinde sıralanmış olmaları, alt ve üst çene ilişkilerinin düzgün olması fonksiyonu tam yapmalarını sağladığı gibi, doğal temizlenebilirliği de devamında getirir. Ark dışına çıkmış dişler pozisyonuna göre daha zor temizlenir ve renk değişiklikleri, plak birikimi oluşur. Devamında diş eti sağlığı bozulur, çürükler hatta diş kayıpları olabilir” ifadesini kullandı.
Sağlıklı bir ağıza ve özgür bir gülüşe sahip olmanın günümüz koşullarında çok daha kolay olduğunu belirten Topgül, “Ağız ve diş sağlığının tüm beden sağlığını etkileyen çok önemli bir alan olduğunu unutmayarak, kaç yaşında olursak olalım diş hekimimizin onayıyla implant ve ortodontik tedavi dahil her türlü iyileştirici uygulamayı yaptırabiliriz” dedi.

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