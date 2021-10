Diş sağlığına önem verenlerin tercihi en iyi diş ipi çeşitleri

Bir soru cevapla başlayalım: Diş ipi kullanılmalı mı? Evet! İster canınızın çektiği şeyleri rahatça yiyebilmek, ister pırıl pırıl gülüşler için diş ipi kullanımı bize çok yardımcı olan bir ürün. "Peki, diş ipi ne işe yarar? Diş ipi ne zaman kullanılır?" gibi soruları duyar gibiyiz. Diş çürümelerinin ve diş eti sorunlarının en önemli nedeni, dişte kalan yemek artıkları ve diş plakları olarak karşımıza çıkıyor. Bu nedenle diş sağlığımız için düzenli olarak her gün diş ipi kullanmamız öneriliyor.

Önce bazı konulara açıklık getirelim...

Diş ipi nedir?

Diş ipi, diş ve ağız bakımı için olmazsa olmaz ürünlerin başında geliyor. Çünkü diş fırçası, dişlerinizi yüzde 60 oranında temizlemesine rağmen daha detaylı kısımlara erişemiyor. İşte bu detaylı kısımları temizlemek için diş ipi imdadınıza yetişiyor.

Diş ipi faydaları nelerdir?

Ağız sağlığı açısından diş ipinin yararları uzmanlar tarafından ortaya konmuş durumda. Bu faydaların başında dişlerde kalan artıkları temizlemek, oluşabilecek çürüklere ve plaklara karşı önlem almak ve ağız kokusunu gidermek geliyor.

Diş ipi her gün kullanılmalı mı?

Ağız ve diş sağlığını koruyabilmek için diş ipini günde en az bir kere kullanmanız gerekiyor. Peki diş ipi fırçalamadan önce mi, sonra mı kullanılır? Diş ipi, dişlerin arasında biriken ve diş fırçasının temizleyemediği artıkları temizlediği için dişlerinizi fırçalamadan önce kullanmalısınız.

Diş ipi tek kullanımlık mıdır?

Bu sorunun cevabı çok net; evet!

Diş ipi dolguya zarar verir mi?

Diş ipi dolgu veya kaplamalara zarar vermez. Size en uygun diş ipini belirlemek için önce doktorunuza başvurmalı, sonra diş ipi önerilerini incelemek için buraya tıklamalısınız!

Stopever Well Tooth Kürdanlı Diş İpi'nin kolay kavrama etkisi ve ergonomik tasarımıyla dişlerinizin sağlığı güvende!

Bakteri plağının etkin bir şekilde temizlenmesine yardımcı olan Stopever diş ipi, ipeksi kaygan yapısıyla oldukça tercih edilen bir ürün. Stopever, arka dişlere kolayca ulaşmayı sağlayan sağlam ve ergonomik yapısıyla dişler arasında rahatça kayarak diş sağlığına yeni bir soluk getiriyor. Stopever, kürdanının kıvrımlı ucu sayesinde diş etinin altında ve dişlerin arasında kalan yiyecek artıklarının temizlenmesinde oldukça etkili oluyor. Stopever ile mutlu ve sağlıklı günlere yelken açabilirsiniz.

Siz de her ortamda çekinmeden gülmek ve tertemiz dişlere sahip olmak için Stopever diş ipini buradan inceleyebilirsiniz.

Çok daha sağlıklı bir ağız bakımı için Colgate Total Pro Diş İpi'nin deneyin...

100 TL ve üzeri alışverişlerinizde 25 TL indirim kazanmak için tıklayın!

Profesyonel bir diş sağlığı vadeden Colgate, diş eti çizgisi ve diş aralarında oluşan plakları temizleyerek diş eti sorunlarını giderme noktasında size yardımcı olur. Düzenli kullanıldığında diş çürümelerini en aza indirerek günün her anında size mutlu gülüşler kazandırır. Diş aralarındaki tartar oluşumunu önlemede büyük rol oynar ve bu sayede leke oluşmasını önleyerek daha beyaz dişlere kavuşmanıza yardımcı olur. Kaliteli yapısıyla dişlerinizin arasında kolayca kayar. Peki, diş ipi diş etine zarar verir mi? Tabii ki doğru kullanırsanız asla vermez!

Bu ürünü incelemek için buraya tıklayabilirsiniz!

Diş sağlığınız için özel olarak tasarlanan Oral-B Diş İpi ile tertemiz gülümseyin

Diş telleri, geniş aralıklar ve köprüler için özel olarak tasarlanan Oral-B Super Floos, 50 adet önceden kesilmiş diş ipinden oluşur. Sertleştirilmiş uç yapısıyla, diş teli gibi aparatların altını mükemmel bir şekilde temizler. Oral-B Super Floos, diş telinin etrafını kusursuz bir şekilde temizlemek için süngerimsi bir yapıya sahip olması nedeniyle size muhteşem bir deneyim sunar. Oral-B markasının başka bir ürünü olan Essential Floos ise diş sağlığınız için size mükemmel bir deneyim vadeder.

Oral-B ürünlerini incelemek ve sahip olmak için buraya tıklayabilirsiniz!

Diş hekimlerinin önerdiği marka: Sensodyne Gentle Floss Diş İpi

Sensodyne Gentle Floss, her gün kullanıldığında dişlerde oluşan bakteri ve plakların temizlenmesine yardımcı olarak diş eti problemleri ve kötü nefes kokusunun önüne geçer. Lifli dokusuyla hassas dişler ve diş etleri için muhteşem bir rahatlama sağlar. Esneme özelliğine sahip Sensodyne Gentle Floss, diş ve diş etlerinizin etkili temizliği için en büyük aday! Nane tadını sevenler için unutulmaz bir ferahlık veren Sensodyne Gentle Floss, diş temizliğinizin vazgeçilmez ürünlerinden biri olur!

Bembeyaz parıldayan dişler ve ferah bir nefes için tek yapmanız gereken buraya tıklamak!

The Humble Co. Organik Diş İpi ile doğallığın ve meyve aromalarının keyfini yaşayın!

Prime üyesi olup avantajlardan yararlanmak için tıklayın!

The Humble Co. markalı bu ürün, organik yapısıyla oldukça ilgi çekiyor. Diş hekimleri tarafından da onaylanan bu diş ipi, doğallığıyla gönülleri fethediyor. Diş çürümelerini ve tartar oluşumunu en etkili şekilde önlemeye yardımcı olan The Humble Co. içerdiği çeşitli aromalar ile diş temizliği sırasında ağzınızda muhteşem bir ferahlık yaratıyor. Ksilitol ile kaplı yapısıyla güçlü ve dayanıklı bir temizliğin kapılarını aralıyor. Vegan içeriğiyle deneyiminizin hoş, etkili ve verimli olmasını hedefleyen The Humble Co. diş ipini mutlaka denemelisiniz.

Limon, tarçın, nane ve kömürlü seçenekler sunan The Humble Co. ürünlerine burayı tıklayarak kolayca ulaşabilirsiniz.

Oral-B Satin Tape Diş İpi ile daha geniş diş aralıklarını kusursuz bir şekilde temizleyin...

Diş ipi dişlerin arasını açar mı? İşte bu soruya cevap niteliğinde bir ürün! Diş ipleri diş temizliği sırasında dişlerin arasını açmaz fakat diş aralıkları her insanın ağız yapısına göre değişiklik gösterir. Oral-B Satin Tape diş ipi, geniş diş aralıklarına sahip kişiler için ideal bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. Kurdeleye benzer şekliyle daha geniş diş boşluklarını temizlemede sizlere en iyi şekilde çözümler sunuyor. Parmaklarınıza kolayca sarılan ipeksi dokusuyla muhteşem bir deneyimi sizinle buluştururken, nane aromasıyla ağzınızda muhteşem bir ferahlık bırakıyor.

Bu muhteşem ürünü incelemek için hemen tıklayın!

Ferah ve kusursuz dişler için: Watsons Well Tooth Kürdanlı Diş İpi

Watsons Well Tooth'un kürdanlı diş ipi, esnek ve kavisli ucu ile dişinizin arasında kalan yiyecek artıklarının en güvenli şekilde temizlenmesine yardımcı oluyor. Diş yüzeyinde oluşan lekelerin önlemesinde etkili olan ürün, dil temizleme özelliğiyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Watsons Well Tooth, %50 geri dönüştürülebilir malzeme yapısıyla çevre dostu bir duruş sergiliyor. Diş temizliği esnasında ergonomik bir kullanım ve mükemmel bir deneyim vadederken nane aromasıyla tertemiz bir ağız sağlığı sunuyor.

Siz de Watsons Well Tooth kürdanlı diş ipini incelemek için buraya tıklayarak detaylı bilgi alabilirsiniz.

TePe Mini Flosser Çatallı Diş İpi ile fırçanın ulaşamadığı yerlerde mükemmel temizlik!

TePe Mini Flosser diş ipi, özel tasarımı ile size çok özel bir deneyim sunuyor. Diş ve diş eti temizliğinde en büyük yardımcınız olmak için sizleri bekliyor. TePe Mini Flosser, çatallı tasarımıyla diş fırçasının ulaşamadığı en ince yerlere ulaşarak kalıntıların temizlenmesine imkan yaratıyor. Düzenli kullanıldığı sürece ağzınızda muhteşem bir his yaratan TePe Mini Flosser ile tanışmanın şimdi tam zamanı! Siz de bu ürünü inceleyerek gün boyu süren ferahlığa kavuşabilir, bembeyaz dişler ile her ortamda rahatça gülümseyebilirsiniz.

Siz de buraya tıklayarak bu muhteşem ürüne ulaşabilirsiniz!

Banat Maksi Diş İpi'nin ferahlığı ile tanışmanın şimdi tam zamanı!

Banat Maksi Diş İpi, ağzınızda bıraktığı ve gün boyu süren ferah nane kokusu ile farkını ortaya koyar. Saten kayganlığına sahip dokusu sayesinde diş ipini rahatça kavrayarak ağız ve diş temizliğinizi konforlu bir şekilde yapabilirsiniz. Banat tecrübesiyle ön plan çıkan diş ipi, dişlerde kalan artıkları ve bakteri plaklarını kusursuz bir şekilde temizler. Banat Maksi, sağlam yapısıyla diş bakımı sırasında takılma ve kopma yapmadan dişler arasında rahatça kayar.

Siz de özel olarak tasarlanan bu ürünü incelemek ve satın almak istiyorsanız buraya tıklayarak anında ulaşabilirsiniz!

Pierre Fabre Elgydium Clinic Florürlü Diş İpi ile muhteşem bir deneyim sizleri bekliyor...

Pierre Fabre Florürlü Diş İpi, diş üzerinde biriken plakların önlenmesine ve azalmasına yardımcı olur. İçerisinde bulunan florür sayesinde diş minelerini güçlendirerek dişlerinizin çok daha sağlıklı ve beyaz görünmesinde büyük rol oynar. Pierre Fabre diş ipi, ekstra dayanıklı yapısı ile kopmalara karşı direnç gösterirken ince mumlu dokusuyla dişleriniz arasında kolayca kayar. Diş temizliği sonrasında ağızda bıraktığı nane aromasıyla gün boyu ferahlığı hissetmenize imkan tanır.

Siz de bembeyaz dişler ve mutlu gülümsemeler için Pierre Fabre Elgydium Clinic'in diş ipine burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz!