Diş sağlığınızı korumak istiyorsanız bunlardan uzak durun

Yediğimiz yiyecekler diş sağlığımızı da etkiliyor. Diş sağlığı için temizliğine önem veriyor ama diş ve diş eti problemleri yaşıyorsanız bunun temel nedeni yediğiniz yiyecekler olabilir. Yenilen yemekler dişlere zarar vermediği düşünülse de oldukça veriyor. Zararlı yiyecekler diş çürüklerine, diş eti iltihaplarına yol açarak hem diş ağrısı yaratıyor hem de kötü bir görünüme sebep oluyor. Sağlığınız için bazı yiyecekleri tüketmemek gerekiyor.

EKMEK

Ekmek, çiğnerken dişlerin yarıklarına oturacak sakızlı bir macuna dönüşüyor. Boşlukların oluşmaya başlayacağı sürecin başlangıcıdır. Karbonhidrat ihtiyacınızı gidermek için tam buğday ürünleri tercih etmenizi öneririz.

ASİTLİ İÇECEKLER

'Diyet' kelimesinden bahsetseler de bahsetmeseler de gazlı içeceklerin sağlığa hiçbir faydası yoktur. Bu içecekler zararlı asitleriyle diş bariyerine zarar veriyor.

ALKOL

Alkol ağzı kurutuyor ve tükürük salgılanmasını önlüyor. Bu da dişlere yapışan yiyecek parçacıklarından kurtulmayı zorlaştırarak diş sağlığını tehdit ediyor.

BUZ

Sahip olduğu tek şey suyken, buzu çiğnemenin nesi yanlış diyebilirsiniz. ADA'ya göre, diş minesine zarar verme ve dişlerinizde çatlak oluşturma olasılığını artıracağı için sert bir nesneyi çiğnememelisiniz. Bir içeceği soğutmak için buzu kullanmak doğrudur, ancak onu çiğnememelisiniz.

EKŞİ ŞEKERLER

Onları tüketmeye devam etmek bağımlılık yapsa da şekerler dişlerimiz için zararlıdır. Durum ekşi şekerlerle daha da kötüleşir. Şekerler bittikten sonra ardında kalan asit dişlere yapışarak diş sağlığını bozuyor.



