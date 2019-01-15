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Diş sıkma için botoks kesin çözüm mü?

SAĞLIK HABERLERİ  | 15.01.2019 14:11 | Son Güncelleme

Havaların soğuması ve karanlık günler yaşanması daha çok uyumayı ve hareketsiz kalmayı beraberinde getiriyor. Bu sebeple kişilerde stres ve depresyon eğilimi de artıyor. Bu durum da kışın daha çok diş sıkma problemi ile karşılaşılmasına neden oluyor. Kışın daha çok görülen diş sıkma sorunu çözümü en çok aranan hastalıklar arasında başı çekiyor. Diş sıkma botoksu da bu sorunu yaşayanların aradığı çözümler arasında yer alıyor. İşte detaylar...

Diş sıkma için botoks kesin çözüm mü?

Birçoğumuz özellikle uyurken farkında olmadan dişlerimizi sıkar ve gıcırdatırız. Sürekli tekrarlanması durumunda çene ve dişler, sanıldığından daha fazla zarar görür. Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Nihat Tanfer, diş gıcırdatma olarak bildiğimiz bruksizmin zararlarını ve botoks enjeksiyonu ile tedavisini anlattı.

Stres, depresyon ve yoğun aktivitelere bağlı yorgunluk, yetişkin insanlarda diş sıkma davranışını ortaya çıkarabiliyor. Stres, diş gıcırdatmayı tetikleyen faktörlerin başında geliyor. Bu nedenle depresyonun arttığı, günlerin kısalıp gecelerin uzadığı kış mevsiminde diş gıcırdatma sorunu daha sık görülüyor. Uzun kış gecelerinde ise uyuma süresi arttıkça diş sıkma süresi de kendiliğinden artmış oluyor. Stres ve depresyon genellikle ilk olarak çiğneme kaslarını hedef alıyor. Kişi uyku sırasında farkında olmadan dişlerini gıcırdatıyor, sıkıyor. Uyandığında ise bunun farkında olmuyor. Hatta çenesindeki ağrının sebebinin ne olduğunu da bilmiyor.

DİŞ KIRILANA KADAR DOKTORA BAŞVURMUYORLAR

“Diş sıkma, yetişkin insanların önemli bir kısmında görülüyor. Bu konuda en önemli sorunlardan biri de kişilerin, kendilerinde diş sıkma hastalığı olduğundan haberdar olmamalarıdır” diyen Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Nihat Tanfer, “İnsanlar, hastalığın oldukça rahatsızlık veren semptomları ortaya çıkınca sorunu önemsemeye başlıyor. Dişlerde aşırı hassasiyet, kırılma ya da sallanma, dişlerde aşınma ve çene fonksiyonlarında önemli düzeyde bozukluklar ortaya çıkınca kişiler hekime başvuruyor. Diş sıkma, yetişkin insanlarda görülürse ciddiye alınması ve tedavisi için hekime başvurulması gerekiyor. Ancak çocuklarda görülen diş sıkma ve gıcırdatma davranışı bir hastalık olmayıp, normal ve geçici bir davranış olarak değerlendiriliyor” dedi.

ÇENEYİ KORUYABİLMEK ÖNEMLİ

Diş sıkma ya da gıcırdatma hastalığının tedavisi, daha çok diş sıkma davranışı ile ortaya çıkan zararları önlemeyi amaçlayan apareylerle sağlanıyor. Çene ve dişler üzerindeki baskıyı azaltan bu araçlar, diş sıkma davranışı sırasında çene ve dişlerde meydana gelebilecek zararları önlüyor. Diş sıkma davranışının kontrol altına alınması ise tedavinin başka bir boyutunu oluşturuyor. Hastanın stres ve depresyon sorunlarına yönelik tedavi, hastanın bilinçlendirilmesi ve gerekli durumlarda ilaç takviyesi ile diş sıkma hastalığı kontrol altına alınabiliyor.

KAS İÇİNE BOTOKS ENJEKTE EDİLEBİLİR

“Botoks, dişlerimizi taşımamıza yardımcı olan en büyük çene kasları olan masseter kaslarını kontrol altında alır” diyen Dr. Nihat Tanfer, “Yanak bölgesinden direk kas grubu içine enjekte edilen botoks, estetik bir amaç dışında yani tedavi amacıyla kullanılır. Botoks enjeksiyonun etkisi kalitesine göre ve kişiden kişiye değişiklik göstermekle beraber 3-4 ay ile 6-12 ay arasında değişiklik gösterir. Ağız ve çene fonksiyonlarının hareketinin kısıtlanmaması için mutlaka alanında uzman diş hekimlerine yaptırılması gerekir” diyor.

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diş sıkma botoks

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